Nederland mag internetverkeer vlotter afluisteren

De Nederlandse Tweede Kamer past de inlichtingenwet aan waardoor de Nederlandse inlichtingendiensten vlotter kunnen afluisteren, zonder op voorhand toestemming te vragen.

De uitbreiding werd goedgekeurd zodat de diensten AIVD en MIVD voortaan geen geen goedkeuring vooraf moeten vragen. Wel moet er tijdens en na de actie worden beoordeeld of de regels werden gevolgd, schrijft Nu.nl. Wel moet de wet nog langs de Eerste Kamer, vooraleer ze definitief is goedgekeurd.

De wet is bedoeld om buitenlandse aanvallen beter af te slaan, maar ze staat ook toe dat internetkabels worden afgetapt en dat die data wordt bewaard om later te onderzoeken. Dat zal in de toekomst ook vaker met AI gebeuren.

Nu.nl verwijst naar een uitspraak van aftredend minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge die stelt dat de Nederlandse inlichtingendiensten vaak geen toestemming krijgen, waardoor de wet die dat (na toestemming) mogelijk maakt weinig nut heeft, maar wel nodig is om het land beter te beschermen tegen cyberaanvallen.