Riskant voor handelsgeheimen: SAP en Siemens niet blij met Europese Data Act

De Europese wetgeving die de macht van Amerikaanse techreuzen moet beperken, krijgt ook binnen Europa kritiek. SAP en Siemens vrezen dat ze zo verplicht worden gevoelige gegevens te delen.

De Data Act die vorig jaar werd voorgesteld, maar nog niet is goedgekeurd, moet er onder meer voor zorgen dat derde partijen toegang krijgen tot bepaalde data om een markt na verkoop of voor datagedreven diensten op te zetten.

Maar Siemens en SAP waarschuwen dat die plicht om gegevens te delen hun handelsgeheimen in gevaar kan brengen, klinkt het in een gezamenlijke brief aan Commissievoorzitter Ursula vonder Leyen en Eurocommissaris Thierry Breton, die kon worden ingekeken door Reuters.

‘Het riskeert Europese concurrentie te ondermijnen door data delen te verplichten, waaronder cruciale know-how en designdata, niet alleen met de gebruiker, maar met derde partijen,’ aldus de brief.

Verder waarschuwen ze dat de wet betekent dat de data moet gedeeld worden met concurrenten buiten Europa, waar de Data Act zelf niet van toepassing is. Mede daarom vragen de Duitse critici dat bedrijven zulke verzoeken kunnen weigeren als het handelsgeheimen, cybersecurity, gezondheid of veiligheid in het gedrang brengt.