Zuid-Soedan sluit sociale media af

De autoriteiten in Zuid-Soedan hebben sinds woensdag de toegang tot sociale media in hun land afgesloten. Ze doen dat na circulatie van beelden van moorden door nationalisten.

De ban duurt minstens dertig dagen, aldus een brief van de nationale communicatie-autoriteit gericht aan de internetproviders, die Reuters kon inkijken. Het gaat onder meer om Facebook en TikTok. Welke sociale media er nog zijn betrokken, en of dat ook communicatietools zoals Whatsapp of Messenger omvat, is niet helemaal duidelijk.

De maatregel komt er na de moord op zestien Soedanese nationalisten na rellen in de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba en elders. In de brief staat te lezen dat de bevolking ‘ongeziene niveau’s van extreem geweld kreeg te zien via sociale media posts.’

De rellen, vooral tegen winkels en huizen van mensen van Soedanese origine, zijn een reactie van een vermoeden dat het Soedanese leger betrokken is bij moorden in de Zuid-Soedanese deelstaat El Gezira.

Zuid-Soedan splitste zich in 2011 af van Soedan, maar kampte tot 2020 met een burgeroorlog. Hoewel Soedan de het nieuwe land meteen erkende, hebben de twee een lastige diplomatieke relatie waarbij ze in het verleden ook rebellen in elkaars land ondersteunden.