Orange lanceert fiber met een voetnoot

De ene glasvezelkabel is de andere niet. Soms is die blijkbaar ook gewoon een beetje coaxkabel. Fiber¹ heet dat dan bij Orange.

Dertien jaar geleden is het ondertussen al dat Telenet een ‘nieuwe generatie internet’ lanceerde die luisterde naar de naam Fibernet. Even later plakte de kabeloperator er ook nog de slogan ‘internet tegen lichtsnelheid’ op, en daarmee was de verwijzing naar supersnel glasvezelinternet helemaal duidelijk. Het was een tijdperk waarin pijnlijk duidelijk werd op Europese telecomcongressen zoals die van het Broadband World Forum en de FTTH Council dat België helemaal geen ‘fiber to the home’ (ftth) netwerken had. Proximus, dat toen nog Belgacom heette, was pas gestart met de eerste kleinschalige testprojecten.

Niet dat onze operatoren toen geen glasvezelverbindingen hadden; alleen niet tot in uw en mijn huiskamer. Het ‘inspireerde’ operatoren zoals Telenet om dan maar voor een ietwat misleidende naam als Fibernet te kiezen. Met als redenering: de achterkant van het netwerk – de zogeheten backbone – bestaat toch al uit glasvezel (fiber) en dat beetje coax aan de voorkant zit niet in de weg voor hogere snelheden.

Misleidend of ronduit consumentenbedrog? De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) vroeg Telenet in februari 2011 in ieder geval om de bewering ‘internet tegen lichtsnelheid’ te verwijderen uit zijn advertenties voor Fibernet-producten. ‘Om verwarring te vermijden, is het aangewezen dat Telenet door middel van een sterretje zou vermelden dat het geen Fiber to the Home is’, oordeelde de JEP toen. Wat Telenet ook deed en even nadien ging de naam helemaal op de schop – of toch aan consumentenkant. Bedrijven kunnen wel nog altijd intekenen op ‘Business Fibernet’.

L’histoire se répète

Een decennium later herhaalt de geschiedenis zich, maar wel meteen met zo’n sterretje erbij. ‘Orange Belgium herschikt vast internetaanbod en lanceert nieuwe Fiber¹ aanbiedingen’, kopt het persbericht. Die voetnoot¹ brengt je onderaan naar het onbeduidend lijkend zinnetje ‘Fiber-aanbiedingen zijn gebaseerd op het glasvezelnetwerk met coaxiale aansluiting’. Orange gebruikt voor het vaste internetaanbod het Telenet-netwerk en dat is grotendeels nog steeds dezelfde typologie als toen Telenet zelf Fibernet lanceerde: HFC, wat staat voor ‘hybrid fiber coaxial’. Oftewel: glasvezel aan de achterkant, coax aan de voorkant. Oké, Orange vermeldt dit wel in een voetnoot maar mogen we het toch misleidend vinden op een moment dat de uitrol van fiber to the home netwerken nog op kruissnelheid moet komen? Fiberklaar & co zijn nog volop bezig met de uitrol voor Proximus en alternatieve operatoren. Wyre – het infrastructuurbedrijf van Telenet en Fluvius – is deze zomer pas gestart met de aanleg van het ftth-netwerk. Tegen 2029 hopen ze klaar te zijn met het merendeel van het werk.

En consumenten zien ondertussen de onduidelijkheid toenemen. Nu hoor en lees je al ronduit foutieve stellingen en meningen in allerlei lokale Facebook-groepjes of in de small talk bij de bakker. ‘Fiberklaar moet je niet pakken hoor, Telenet heeft al fiber’. Of omgekeerd: ‘Pak die Fiberklaar maar, want binnenkort gaat Telenet daar ook op zitten’. En midden in die onduidelijkheid ziet Orange vandaag een ideaal moment om alvast uit te pakken met ‘Fiber’-abonnementen. Met een voetnoot erbij dus, maar mogen we dat toch bijzonder misleidend vinden?