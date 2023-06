“5G krijgt een plaats binnen een groter, hybride geheel”

Wat maakt 5G tot een echte gamechanger? De technologische mogelijkheden bieden het middel, maar zijn niet het doel op zich. Slimmer transport, veiliger verkeer, efficiëntere gezondheidszorg: daar gaat het om.

Zit de wereld te wachten op 5G? “Je zou inderdaad kunnen zeggen: we hebben 4G en daar doen we vandaag toch al alles mee?”, zegt Mathieu Philippart, Chief Technology Officer (CTO) bij NRB. “Alleen biedt 4G niet altijd een sluitende oplossing, onder meer op het vlak van security.” NRB beschouwt 5G doen ook vooral als een component van de bedrijfsoplossingen die het bedrijf aanbiedt. “Is 5G daarbij van fundamenteel belang voor onze business? Op het eerste gezicht niet, maar wanneer 5G voor een hoogkwalitatieve, sterk beveiligde connectie zorgt, dan biedt dat wel een belangrijke meerwaarde.”

Nieuwe toepassingen

“De kern van het verhaal blijft natuurlijk dat je als dienstverlener de uitdagingen van je klant wil oplossen”, vervolgt Mathieu Philippart. “Soms zal dat met 5G zijn, soms ook met iets anders. Maar eenmaal je voor een specifieke case 5G gebruikt, dan is de technologie beschikbaar en is het uiteraard logisch om ze ook voor zo veel mogelijk andere toepassingen in te zetten.” Klassieke voorbeelden die daarbij steevast naar voren komen zijn de drones en zelfrijdende voertuigen die niet zonder 5G kunnen. Maar er is meer. “5G wordt heel belangrijk voor de mediabranche. Ik zag het voorbeeld van een sportstadion met 5G, waarbij alle toeschouwers tegelijk een AR-toepassing kunnen gebruiken.”

We mogen 5G niet als een eiland zien. Op termijn komen we bij een hybride omgeving uit

Een ander toepassingsgebied voor 5G heeft te maken met het gebruik van zware applicaties vanop afstand. “Bedrijven kunnen dan bijvoorbeeld via augmented reality in real time een expert inzetten, ook al bevindt die zich letterlijk aan de andere kant van de wereld”, zegt Mathieu Philippart. “Ook bedrijven in sectoren waar je dat niet meteen zou verwachten, zoals de staalindustrie, zetten in op digitale transformatie. De opleiding van ingenieurs via VR-toepassingen, is er een voorbeeld van.”

Eenduidige normen

In de jaren die aan de veiling van het 5G-spectrum voorafgingen, was er behoorlijk wat te doen rond de stralingsnormen en de mogelijke gezondheidsrisico’s van 5G. Dat debat is intussen helemaal naar de achtergrond verdwenen. “Laten we het zo stellen: de normen die er vandaag zijn, hinderen ons als bedrijf niet meer”, zegt Mathieu Philippart. “Toch zou het wellicht beter zijn als we overal dezelfde normen zou hebben.” Dat is nu allerminst het geval. Europa hanteert strengere normen dan veel niet-Europese landen, de Belgische normen zijn strenger dan de Europese, en de Brusselse zijn strenger dan de Belgische…

Matthieu Philippart, Chief Technology Officer bij NRB

5G uit de koffer van een auto

Terwijl de operatoren het publieke 5G-netwerk uitrollen, biedt NRB een snelle, compacte oplossing om een lokaal 5G-netwerk op te zetten, bijvoorbeeld in het kader van een test of een evenement. “We noemen het ‘5G on wheels’”, zegt Mathieu Philippart. “Het is een compacte cel – ze past in de koffer van een auto – waarmee je direct over 5G beschikt om met drones te vliegen, lokaal met AI te werken, enzovoort.”

De voordelen van 5G ziet Mathieu Philippart in de toekomst alvast opgaan in een breder geheel. “Ik geloof dat we op termijn bij een hybride omgeving uitkomen”, zegt hij. “We mogen 5G niet als een eiland zien, wel als één van vele connectiviteitsvormen, geïntegreerd in een groter geheel, waarin ook andere types connectiviteit hun plaats hebben. Ik ben nu vooral benieuwd naar de eerste cases die de bandbreedte van 5G echt nodig zullen hebben.”