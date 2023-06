“5G maakt de wereld veiliger”

Wat maakt 5G tot een echte gamechanger? De technologische mogelijkheden bieden het middel, maar zijn niet het doel op zich. Slimmer transport, veiliger verkeer, efficiëntere gezondheidszorg: daar gaat het om.

“Bij 5G gaat het bijna altijd over latency en snelheid”, zegt Tania Defraine, Director Enterprise Solutions & Platforms a.i. bij Proximus. “Maar beter is het om 5G vanuit het standpunt van de applicatie te bekijken. 5G is – net als fiber, trouwens – een enabler voor applicaties.” Dat we naar de cloud gaan, dat het belang van security daarbij toeneemt en dat we AI gebruiken, daar draait het volgens Proximus om. “De cloud is natuurlijk niet nieuw”, vervolgt Tania Defraine. “En via 4G werkt het ook. Maar het belang en het volume van de gebruikte data nemen toe. 5G maakt op dat moment veel meer mogelijk.”

Concrete businesscases

Met 5G krijgen de bedrijven er een nieuwe vorm van connectiviteit bij. In de praktijk zal moeten blijken welke connectiviteit het best bij welke case past. Soms zal dat 5G zijn, soms 4G, wifi of narrow-band IoT. Dat is ook het uitgangspunt dat Proximus hanteert in zijn drie Belgische 5G-innovatiehubs. “Elke test start er vanuit een concrete businesscase. Drie types toepassingen komen daarbij telkens terug: drones, onder meer voor visuele inspectie en bewaking, assistentie vanop afstand en kritische communicatie, bijvoorbeeld voor hulpdiensten.”

Tania Defraine, Director Enterprise Solutions & Platforms a.i. bij Proximus

“De toegevoegde waarde van 5G situeert zich daarbij in heel uiteenlopende domeinen”, zegt Tania Defraine. “5G kan de gezondheidszorg helpen verbeteren, het verkeer vlotter laten verlopen, de landbouw verduurzamen, mensen efficiënter laten werken, enzovoort. Maar opnieuw, vanuit Proximus vinden we het bovenal essentieel om te luisteren naar de behoeften van onze klanten en daar dan de juiste oplossing voor te bieden. Meestal is 5G maar één van de elementen die mee de oplossing vormt, maar tegelijk ook vaak de technologie die meer mogelijk maakt.”

5G opent de deur naar nieuwe mogelijkheden. Een arts kan via video al advies geven terwijl de ambulance met de patiënt nog onderweg is

Hogere graad van veiligheid

De recente geopolitieke ontwikkelingen sturen Europa in de richting van meer lokale productie. Nieuwe technologie helpt daarbij mogelijk het probleem van de schaarste op de arbeidsmarkt aan te pakken. Maar maakt extra technologie ons niet ook extra kwetsbaar voor cybercriminaliteit? “5G maakt de wereld net veiliger”, zegt Tania Defraine. “Dat heeft alles met de mogelijkheden van slicing te maken. Op 5G kun je kritische en niet-kritische applicaties perfect van elkaar gescheiden houden in aparte slices van het netwerk.”

5G op wielen

Proximus – net als de andere operatoren bezig met de uitrol van 5G – biedt intussen ook 5G-MPN aan: een mobiel, privaat 5G-netwerk. “Klopt”, zegt Tania Defraine, “al mag je dat netwerk niet als een stand-alone oplossing beschouwen. Je moet het altijd als een onderdeel van een groter geheel zien, geïntegreerd met andere elementen.” Tegelijk biedt Proximus met zijn ‘cow’ (cell on wheels) ook een oplossing aan om lokaal snel een 5G-netwerk op te zetten, bijvoorbeeld voor de duurtijd van een evenement. “We versnellen nu de uitrol van het 5G-netwerk”, besluit Tania Defraine. “Tegen 2025 mikken we op 100% dekking. Tegelijk zullen we meer en meer echte, concrete cases zien.”