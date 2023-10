Cloud is de sleutel tot succes voor elke digitale transformatie

Huawei helpt bedrijven uit de Benelux om de kracht van AI, big data en cloud in te zetten en zo digitale transformatie en duurzame groei te stimuleren. Het gebruik van cloud in de Benelux bevindt zich op een kantelpunt: we gaan van modernisering naar innovatie.

Begin oktober vond in het Nederlandse Soest de eerste Huawei Cloud Summit voor de Benelux plaats. Huawei is intussen al 23 jaar actief in Europa. Toen begon alles met een eerste R&D-centrum. “We zijn er trots op dat we hebben bijgedragen aan de digitalisering voor de Benelux en de Europese samenleving”, aldus Willi Song, CEO van Huawei voor de Benelux, Portugal en Ierland, tijdens zijn keynote op de Huawei Cloud Summit. “De steun van onze lokale partners is daarbij onmisbaar.”

Huawei investeert zo’n tien procent van zijn wereldwijde omzet in onderzoek en ontwikkeling en wil met zijn cloudinfrastructuur mee de fundamenten leggen voor de intelligente wereld van de toekomst. De voorbije tien jaar investeerde het bedrijf ruim tien miljard dollar. De komende vijf komt daar nog eens tien miljard bij. “De reden hiervoor is duidelijk”, zegt Willi Song. “Cloudificatie is de sleutel tot succes voor elke digitale transformatie en voor het verbinden van infrastructuur, applicaties en data. Alleen zo kunnen we het potentieel van artificiële intelligentie volledig benutten.”

Belangrijk kruispunt

“Het gebruik van de cloud in België en Nederland bevindt zich op een belangrijk kruispunt”, zegt Rahiel Nasir, Associate Research Director bij onderzoeksbureau IDC. “We gaan van modernisering naar innovatie. Artificiële intelligentie stimuleert nieuwe vormen van groei in heel wat sectoren, dankzij het verbeterde gebruik van data en een verhoogde efficiëntie.”

Op die stap van modernisering naar innovatie wil Huawei volop inspelen. “De focus van Huawei lag in Europa de afgelopen 23 jaar op het leveren van de beste netwerkinfrastructuur”, zegt Tim Tao, hoofd van Huawei Cloud Europe. “Voor de Benelux betekende dat onder meer de uitbouw van 5G-netwerken. Vandaag werken we aan het leveren van de beste cloudservices voor digitale transformatie.”

Certificering en compliance

Beveiliging en compliance zijn daar een integraal en vitaal onderdeel van. Zo is Huawei Cloud wereldwijd de eerste cloudserviceprovider die de ISO/IEC 27034- en CSA STAR 2021-certificeringen heeft behaald. Daarnaast behaalde Huawei ook certificaten voor verschillende algemeen erkende Europese beveiligingsstandaarden, zoals het Duitse C5 en TISAX. “Dat betekent een grote stap vooruit voor de governance en compliance van Huawei Cloud”, aldus CTO Bruno Zhang.

Cloudificatie is essentieel voor het verbinden van infrastructuur, applicaties en data. Alleen zo kunnen we het potentieel van artificiële intelligentie volledig benutten. Willi Song, CEO Huawei Benelux, Portugal en Ierland

Beveiliging en compliance zijn een absolute topprioriteit voor Huawei. Dat bevestigde Laura Wiesenfeld tijdens de Huawei Cloud Summit. Wiesenfeld is hoofd Policy & Legal Affairs bij SCOPE Europe, een orgaan dat de co-regulering van de informatie-economie ondersteunt, onder meer via de EU Cloud Code of Conduct. “Sinds begin dit jaar is Huawei Cloud officieel lid van de Europese gedragscode”, aldus Laura Wiesenfeld. “Dat is een belangrijke stap richting het harmoniseren van de GDPR-richtlijn in de hele cloudsector.”

Behalve met expertise rond beveiliging en compliance, wil Huawei Cloud bedrijven in de Benelux helpen om hun digitale transformatie te versnellen. Succesvolle cases uit verschillende sectoren kunnen daarbij als voorbeeld dienen. “Huawei brengt zijn ervaring rond digitalisering uit China en de rest van de wereld naar Europa”, besluit Stef Liang, General Manager van Huawei Cloud Benelux. “We zetten die ervaring om in clouddiensten die de Europese digitalisering mee versnellen – efficiënter en effectiever.”