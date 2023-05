De 12 geboden van geslaagde blockchain-projecten

Voorlopig ontbreekt het aan grote bedrijfskritische implementaties met blockchain en distributed ledger technology (DLT). Twee factoren gaan er echter voor zorgen dat we weldra het volle potentieel van deze technologieën zullen ontdekken: standaardisering van blockchain (technologie, protocollen en interoperabiliteit) en de behoefte om samen te werken.

Blockchain is een techniek waarmee een netwerk van gebruikers een database van transacties kan bijhouden. Om de adoptie en aanvaarding te versnellen, is het belangrijk dat we ervaringen met blockchain en DLT documenteren. Op basis van enkele blockchainprojecten op bedrijfsniveau zijn hier twaalf principes voor wie met blockchain aan de slag wil gaan.

1. Alles draait rond data en waardetransacties en hoe je deze gebruikt om een risico te beperken. Enterprise Blockchain Solutions beschermen tegen de manipulatie van data, aangezien de data in het gedeelde grootboek onveranderlijk wordt.

2. Innovatieve oplossingen met blockchain die de ambities van de deelnemers realiseren, vormen de belangrijkste maatstaf voor succes. Het behalen van expliciete doelen en het aandrijven van de bedrijfsresultaten krijgt de hoogste prioriteit.

3. Oplossingen en projecten gericht op samenwerking en gebaseerd op co-creatie hebben meer kans om in productie te gaan.



4. Zet Trust altijd centraal in een blockchainoplossing.



5. Betrouwbare verificatie van een identiteit is essentieel voor blockchain-toepassingen. In een netwerk wil je op ieder moment en elke locatie op de hoogte zijn van wie wat doet.



6. Een ecosysteem dat focust op samenwerking en co-creatie is van vitaal belang voor het bouwen van technologie. Bepalen wat je samen doet is belangrijker dan het formaliseren van bijvoorbeeld waarden en data flows.

7. Compliance, databescherming, privacy en verplichtingen zijn niet optioneel. Resultaten worden geboekt dankzij samenwerking met regulatoren en andere entiteiten.

8. Denk niet out-of-the-box. Gooi de doos weg en denk opnieuw na over de specifieke use case. Focus tijdens de realisatie van een idee voldoende op integratie met bestaande systemen.

9. Blockchain vraagt om no-nonsense design thinking op basis van een multidisciplinaire aanpak. Betrek alle business- en technologie-experts bij het proces.

10. Denk aan de technische, bedrijfsmatige en operationele schaalbaarheid. Om zeker te zijn dat een oplossing klaar is voor de toekomst, ontkoppel je de huidige gedecentraliseerde en gedistribueerde applicaties van hun onderliggende blockchain-protocollen en van links met bestaande applicaties.

11. Hou rekening met verandering. Markt, business en technologie evolueren zo snel dat ze een deel van het proces moeten zijn. Elke nieuwe oplossing met blockchain moet een ingebouwde capaciteit hebben om te groeien met de behoeften van bedrijven en geconnecteerde ecosystemen.

12. Modificaties aan bestaande systemen en processen zijn essentieel. Goed ontworpen lagen zorgen voor snellere businessintegratie en interoperabiliteit.

Auteur: Frederik De Breuck, Head of Enterprise Blockchain and Innovation bij Fujitsu Global – Uvance CDO/CTO bij Fujitsu België