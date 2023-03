De toekomst is meer dan ooit hybride

Valt ook in uw organisatie de cloud niet meer weg te denken? Toch betekent dat nog lang niet het einde van het on-premises datacenter. In de Benelux, zo blijkt uit recent onderzoek van IDC, verkiest amper 2% van de bedrijven exclusief gebruik te maken van de publieke cloud. De overgrote meerderheid (84%) kiest voor een hybride aanpak: ze combineren die publieke cloud in meer of mindere mate met lokale infrastructuur.

De ene cloud is de andere niet

Dat de cloud heel wat voordelen biedt, staat intussen vast. Daardoor is de vraag niet langer of u naar de cloud moet gaan, maar hoe u dat het best kan doen. Afhankelijk van de business case, kiest u voor een mix op basis van vier cloudtypes:

• Publieke cloud: een zogenoemde hyperscaler, zoals Microsoft Azure of Amazon Web Services (AWS);

• Regionale cloud: cloud services aangeboden door een externe partner, zoals Inetum-Realdolmen (rCloud);

• Private cloud: cloud services in uw eigen datacenter;

• Edge cloud: lokale infrastructuur dichtbij of op de locatie waar ze het meest nodig is, zoals een productieatelier of de operatiezaal van een ziekenhuis.

YrCloud: combineer de voordelen van de publieke cloud met die van uw eigen datacenter

Zoals het onderzoek van IDC aantoont, houden heel wat bedrijven vast aan on-premises datacenters. Uit praktische overwegingen, maar evengoed omwille van wettelijke verplichtingen of beperkingen.

Om op die blijvende vraag te kunnen inspelen, ontwikkelde Inetum-Realdolmen een nieuw aanbod: YrCloud, waarvoor ze nauw samenwerken met HPE. Zij zetten dit concept in de markt onder de naam GreenLake. Het gaat hier om een hybride oplossing die het cloudverhaal ten volle omarmt. Daardoor hoeft u de harde keuze tussen de publieke cloud en een on-premises infrastructuur niet meer te maken. YrCloud brengt de cloud en haar voordelen naar uw eigen lokale datacenter.

Het beste van alle werelden

Om te beginnen krijgt u alle voordelen aangereikt van een on-premises infrastructuur, zoals lage latency, lokale rekenkracht en een lokale samenwerking tussen uw systemen. Daarbij komt dat Inetum-Realdolmen deze private cloud nu als een dienst aanbiedt (Infrastructure-as-a-Service, IaaS) die ze volledig voor u beheren. Met alle voordelen die dat oplevert, zoals de automatisering van uw capaciteitsbeheer en uw lifecycle management. Of het eenvoudige gegeven dat uw infrastructuur altijd up-to-date blijft.

Ten slotte krijgt u ook alle flexibiliteit die u van de publieke cloud mag verwachten:

• flexibele kosten: u betaalt enkel voor wat u gebruikt. Anders gezegd: u betaalt niet voor wat u niet gebruikt;

• flexibele provisioning: uw infrastructuur is nooit te groot of te klein;

• flexibel beheer: uw infrastructuur evolueert mee met de behoeften van uw business.

Enkel betalen voor gebruik

Met YrCloud stapt u over van capex naar opex. Dit kostenmodel wint nog elke dag aan kracht en populariteit. Al is het maar omdat veel bedrijven – een op de drie in de Benelux, volgens IDC – het ook zien als een middel om kosten te besparen. Zo hoeft u de servers en storage die u in uw on-premises datacenter nodig hebt, niet langer zelf aan te kopen. Inetum-Realdolmen stelt die infrastructuur ter beschikking en beheert ze voor u.

Application modernization en operational optimization

Dat neemt niet weg dat migreren naar de cloud enkel en alleen om kosten te besparen, zelden een goed idee is. Zo’n migratie is meer dan een louter technologische upgrade: u doet het in functie van de business.

Gelukkig kiezen de meeste Benelux-bedrijven (38%) nu al voor de cloud om bijvoorbeeld hun applicaties te moderniseren. Een kwart (26%) doet dat om de veerkracht en veiligheid van hun organisatie te vergroten. Een ander kwart (24%) doet het omwille van het vooruitzicht op extra wendbaarheid en efficiëntie voor hun business. Application modernization heeft echter ook impact op de onderliggende infrastructuur en operationeel beheer. Om in te kunnen spelen op nieuwe opportuniteiten voorziet de YrCloud-oplossing, bovenop het HPE Greenlake-aanbod, aanvullende platformdiensten zoals een self-service portaal, automation tooling, observability en zero-trust security.

Staat u ook nog met één been in het oude, vertrouwde landschap en met één been al in het nieuwe? Contacteer ons hier voor een vrijblijvend gesprek met onze experten.