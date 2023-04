De winkel van de toekomst zit vol smart technologie

Hoe ziet de fysieke winkel van de toekomst eruit? Wij voorspellen de verdere digitalisering van de retail aan de hand van automatisatie, robotica en smart technologie. Welcome to the future.

Digitalisatie en innovatie bij Colruyt Group

Greg Pinte, Technology Manager bij Smart Technics

“Onze missie als innovatiehub is snelheid geven aan de digitalisatie, automatisatie en robotisering van de winkels, distributiecentra en het transport van Colruyt Group. Dit doen we door innovatieve technologieën uit te testen die ons bedrijf futureproof kunnen maken”, vertelt Greg Pinte, technology manager bij Smart Technics. “We werken met bewezen technologieën, maar ontwikkelen ook zelf producten en services. Dit alles realiseren we samen met onze collega’s van IT, Technics & Engineering en de andere ondersteunende diensten van onze groep. Samen vormen we een divers team van experts in robotica, computer vision technologie en cyber security, software engineers, IT-architecten, projectingenieurs, technici, en meer.”

Hoe ziet de fysieke winkel van de toekomst eruit?

Als je het aan ons vraagt: wij voorspellen de verdere digitalisering van fysieke winkels, waarbij slim gebruik wordt gemaakt van data, computervisie, Internet of Things en ja, zelfs robotica. Hieronder een overzicht van een aantal projecten die we recent realiseerden.

Voorbeelden van smart technologie bij Colruyt Group

1. Self-service store

• 24/7 open

• Zelfbediening, geen winkelpersoneel

• Slimme (koel)kasten met productdetectie

Deze technologie passen we toe bij OKay Direct, Jims en Spar For You.

2. Camera scant de boodschappen aan de kassa

• Computer vision technologie

• Ergonomischer voor de winkelmedewerkers

• 20 % sneller

3. Product Finder

• Internet of Things

• Medewerkers scannen een productbarcode met een app, vervolgens licht het bijhorende prijsetiket in de winkel op

• 1,5 uur per dag tijdswinst bij het vullen van de rekken

4. Zelfrijdende voertuigen

• Op basis van computer vision technology, machine learning en sensoren

• Kleine wagentjes voor thuislevering van boodschappen

• Autonome vorkheftrucks in ons distributiecentrum

Wat zijn de voordelen van smart technologie in retail?

Jeroen Diels, Project Engineer bij Smart Technics

“Computervisie, gewichtscellen, Internet of Things, artificiële intelligentie, machine learning … Het zijn allemaal digitale technologieën. Dat biedt heel wat voordelen, zoals bijvoorbeeld schaalbaarheid”, licht Jeroen Diels, projectingenieur bij Smart Technics, toe. “Eenmaal de hardware en software volledig op punt staan, zijn deze redelijk makkelijk uit te rollen naar een andere locatie. Zo draait de OKay Direct in Lennik op exact dezelfde software als die in Gent. Wist je trouwens dat computervisie zichzelf aanpast aan zijn omgeving? De camera’s kalibreren zichzelf en stellen waar nodig hun instellingen bij.”

Met digitale instore projecties kunnen we flexibel en vanop afstand tijdelijke promoties in de schijnwerpers zetten.

“Digitale technologieën kan je ook eenvoudig aanpassen vanop afstand. Een voorbeeldje: de bevoorrading van OKay Direct gebeurt door een winkelmedewerker. Stel dat die per ongeluk een product op de verkeerde plek zet, dan kan ik vanop afstand instellen dat onze slimme koelkast dit nieuwe product toch herkent.”

Smart Technics en Colruyt Group IT lopen samen de estafette

Pieter-Jan Van Damme, Solution Analyst bij Colruyt Group IT

“De opsplitsing tussen Smart Technics en de IT-afdeling van Colruyt Group is een logische keuze en werpt zijn vruchten af,” meent Pieter-Jan Van Damme, solution analyst bij Colruyt Group IT. “De collega’s van Smart Technics moeten initieel kunnen freewheelen zonder al te veel beperkingen en snel verschillende mogelijkheden kunnen aftoetsen. Zodra hun proof of concept op punt staat en de technologie klaar is voor een pilootstudie, komen ze bij ons aankloppen. Als IT-afdeling hebben we heel wat specialisten in huis: van experten in cybersecurity en project management, solution analysts tot field service engineers, en meer. Bovendien kennen wij als geen ander de processen en IT-systemen van ons bedrijf. Wij zijn dus de uitgelezen partij om erop toe te zien dat alle kernfuncties van ons bedrijf vlot blijven draaien bij het integreren van een nieuwe technologie.”

“Neem nu de slimme camera die we momenteel testen om de barcodes van producten aan de kassa te scannen. De computer vision technologie waarmee die camera werkt, daarvoor heeft onze innovatiehub alle expertise. Wij bij IT weten dan weer alles over het verkoopproces van onze winkels: hoe worden de barcodes gelinkt aan producten, met hun actuele prijs? Welke mogelijke valkuilen zien we voor onze winkelmedewerkers, of de klanten? Hierover pingpongen we met Smart Technics en geven we advies. Hoewel we ons soms aan heel andere snelheden voortbewegen, we lopen samen een estafette waarin we allebei de stok vasthouden.”

Uitrol op grote schaal

Wanneer een nieuwe technologie met glans de pilootfase doorstaat, zorgen IT en Technics & Engineering voor de grote uitrol naar alle winkels of distributiecentra. “Ook op dit vlak hebben we jarenlange ervaring,” weet Pieter-Jan. “Denk aan het bestellen van de juiste stukken, het installeren van de technologie op alle locaties, en nadien onderhoud, reparaties en support verlenen. Wij kennen de kneepjes van het vak. Door die uitrol op grote schaal kunnen we echt een efficiëntieslag slaan.”

Naar de sterren … en daar voorbij

“Ik vind het zeer positief dat er bij Colruyt Group ruimte is om met innovatieve projecten bezig te zijn en onze grenzen te verleggen. Niet alles wat we uittesten, is meteen een schot in de roos. Maar je moet met verschillende dingen kunnen experimenteren om uiteindelijk die toepassing te ontdekken die ons naar de sterren schiet!”

