“Het echte voordeel van 5G? Dat zit in network slicing”

Wat maakt 5G tot een echte gamechanger? De technologische mogelijkheden bieden het middel, maar zijn niet het doel op zich. Slimmer transport, veiliger verkeer, efficiëntere gezondheidszorg: daar gaat het om.

“Er is al heel veel veranderd in vergelijking met een jaar geleden”, zegt Werner De Laet, Chief Enterprise Officer, Innovation & Wholesale bij Orange Belgium. “Vandaag hebben we spectrum en rollen we het radionetwerk uit. De verwachting is dat we met 5G tegen eind dit jaar 40 tot 50% netwerkdekking hebben.” Volgens Orange zal 5G vooral het verschil maken via network slicing: het principe waarbij een specifieke applicatie een specifiek segment – een slice – van de connectie krijgt toegewezen. “Op lange termijn is dat het grote voordeel van 5G: dat je op die manier het publieke netwerk kunt delen. Dat is volgens mij de echte gamechanger.”

Enabler (en soms ook voorwaarde)

5G geldt daarbij als een enabler. “Een automatisch geleid voertuig in een magazijn rijdt effectief beter en veiliger dankzij 5G”, zegt Werner De Laet. “Soms is 5G ook echt een voorwaarde voor transformatie, voor bepaalde kritische toepassingen in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld.” Tegelijk blijft het de kunst om door de juiste bril naar een case te kijken. Met de AI-analyse van dronebeelden – in real time verzameld via 5G – kan een bedrijf ’s nachts in zijn magazijn automatisch de voorraadniveaus registreren. “Maar toch moet je je afvragen wat het echte probleem is”, vindt Werner De Laet. “Misschien moet je je magazijnprocessen anders opzetten, zodat het niet nodig is om elke dag een voorraadcontrole uit te voeren.”

Via slicing komen we bij oplossingen voor de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Dat maakt van 5G een gamechanger

Feit blijft dat 5G – met name dankzij slicing – heel andere mogelijkheden biedt dan 4G of wifi. “Dat slicing bij 5G mogelijk is, kun je dan zelfs linken aan een oplossing voor de huidige arbeidskrapte”, zegt Werner De Laet. “Of het nu de gezondheidszorg of de scheepvaart is: overal zijn er te weinig beschikbare medewerkers. 5G zorgt mee voor een oplossing omdat de technologie – via slicing – een veilige manier van remote control toelaat. Vandaag gaat een loods ter plaatse om een schip veilig naar de haven te leiden. Vanop afstand – vanop de kade, ondersteund door realtime beelden via 5G – kan een loods verschillende schepen tegelijk ondersteunen.” Tegelijk biedt 5G meer dan alleen slicing. “5G lost veel van de securityproblemen van 4G op. Het netwerk checkt je identiteit en er is end-to-end encryptie.”

Werner De Laet, Chief Enterprise Officer, Innovation & Wholesale bij Orange Belgium

Nadruk op de zakelijke markt

Vijf operatoren – Citymesh, NRB, Orange, Proximus en Telenet – legden samen 1,2 miljard euro op tafel om 5G-spectrum te verwerven. Nu hebben ze businesscases nodig om hun investering terug te verdienen. “Uit het verhaal van 4G hebben we geleerd dat de grootste investeerders niet noodzakelijk de grootste return kregen”, zegt Werner De Laet. “Dat zou de regulator ook moeten meenemen in de oefening, want wat de regulator beslist, heeft een duidelijke impact op micro-economisch niveau.”

Concreet gaat Orange ervan uit dat 5G eerst doorbreekt in de bedrijfsmarkt, met opnieuw slicing als het kenmerk dat het verschil zal maken. “Het doet wat denken aan de situatie waarin bedrijven vroeger allemaal een eigen datacenter hadden, maar intussen ook in de cloud werken”, vervolgt Werner De Laet. Een bedrijf gaat altijd op zoek naar hoe het zich het best op zijn kernactiviteiten kan focussen. Het runnen van een datacenter hoort daar meestal niet bij. “Een bedrijf heeft connectiviteit nodig, maar ook dat behoort meestal niet tot de corebusiness. We zijn ervan overtuigd dat bedrijven daarom voor het publieke 5G-netwerk zullen kiezen, waarbij slicing hen tegelijk alle gewenste garanties kan bieden.”

