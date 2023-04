Hoe een succesvolle multicloudstrategie ontwikkelen

Je hoort om de haverklap wel een expert stellen dat ‘multicloud de toekomst is’ en dat ‘het vrijwel elk bedrijf tal van voordelen kan opleveren’. En wie weet behoort jouw bedrijf al tot de 90% grote organisaties die een multicloudarchitectuur heeft uitgebouwd en gebruikt.

Het maakt niet uit of je al deel uitmaakt van die groep of je binnenkort je eerste stappen zet in de multicloudwereld. Je moet sowieso een gedegen, toekomstbestendige multicloudstrategie uitstippelen. Waarom? Doe je dat niet, dan wordt het beheer van meerdere clouds een blok aan je been en zal je veel tijd besteden aan het oplossen van je IT-problemen in plaats van de vruchten te plukken van het systeem.

Met dit artikel willen we je tonen dat je met gemak een feilloze beheerstrategie voor de multicloud kunt uitbouwen als je een aantal cruciale tips in acht neemt. Maar daarvoor moeten we beginnen bij de basis en daarna kunnen we geleidelijk overstappen naar complexere concepten.

Wat is het multicloudmodel?

Multicloud verwijst naar een methode waarbij een bedrijf meerdere cloudcomputingproducten of -diensten van meerdere aanbieders gebruikt om data, bedrijfstoepassingen of zijn volledige IT-infrastructuur te hosten. Een multicloudomgeving bestaat dus uit minstens twee privéclouds, minstens twee openbare clouds of een combinatie van private, openbare en hybride clouds.

Waarom kiezen voor een multicloudbenadering?

Het doel is eigenlijk om de belasting over een aantal clouds te verspreiden zodat je bedrijf zijn bedrijfsprestaties kan verbeteren en afhankelijkheid van slechts een cloudoplossing vermijdt (verlaagt de kans op uitval of dataverlies). Maar dat is nog niet alles!

Kiezen voor multicloud betekent ook dat je de beste elementen kunt selecteren uit de beste clouds op de markt en dus de optimale IT-infrastructuur voor jouw bedrijf kunt creëren. Je hoeft je niet te beperken tot een enkele technologie. Daarom wordt multicloud beschouwd als een belangrijke groeimotor. De strategie biedt je namelijk alle tools om te slagen.

Een IT-omgeving bouwen met meerdere clouds leidt natuurlijk ook tot lagere kosten, aangezien je in dit scenario enkel betaalt voor wat je echt gebruikt en je daarnaast ook clouds naar hartenlust met elkaar kunt combineren om een krachtig en tegelijkertijd betaalbaar geheel te creëren.

Klinkt toch als muziek in de oren? Dat is het ook, op voorwaarde dat je weet hoe je moet omgaan met de clouds die je gebruikt en hoe je ze goed laat samenwerken. Dit is waar je beheerstrategie voor meerdere clouds in het spel komt.

Wat is een beheerstrategie voor meerdere clouds nu precies?

Een beheerstrategie voor meerdere clouds gaat, zoals de naam al meegeeft, in een notendop om de juiste tools en stevig verankerde procedures voor de monitoring en het beheer van alle clouds in je IT-ecosysteem op een efficiënte en doelgerichte manier.

Wil je een succesvolle multicloudstrategie uitwerken, dan moet je een groep – interne of externe – IT-professionals aanduiden om de klok rond toe te zien op je multicloudinfrastructuur, adequate veiligheidsprotocollen te bepalen en uit te voeren, het formaat voor opslag en het netwerk te kiezen alsook slimme werkverdelingsstrategieën te implementeren en te volgen.

Wat zijn de voornaamste uitdagingen bij multicloud?

Migratie

Als je nog geen multicloudomgeving gebruikt of een of meerdere clouds uit je huidige multicloudarchitectuur zult wijzigen, moet je rekening houden met de data-overdracht. Met andere woorden: je moet gegevens vrij kunnen overzetten tussen je clouds naar keuze en 100% zeker zijn dat je data tijdens dat proces intact, volledig en veilig blijven.

Daarvoor heb je niet alleen de goede migratietools nodig, maar ook een groep goed opgeleide IT-specialisten die weten hoe ze die tools moeten gebruiken… of je kunt samenwerken met een aanbieder van multicloudmigratiediensten die dan instaat voor het overzetten van jouw gegevens van de ene naar de andere cloud.

Dataveiligheid

De veiligheid van je gegevens moet niet enkel tijdens het migratieproces, maar ook tijdens het gebruik van de clouds gegarandeerd zijn. Dat betekent dat je alle versleutelingsstandaarden en veiligheidsprocedures van elke cloud die je gebruikt op je duimpje moet kennen en je medewerkers moet opleiden over het gebruik van je clouddiensten zodat het bedrijf niet wordt blootgesteld aan bedreigingen.

Als de clouds die je gebruikt verbonden zijn ter ondersteuning van je bedrijfsactiviteiten, moet je ervoor zorgen dat elke verbinding veilig is en dat er geen zwakke plekken of beveiligingsproblemen bestaan die kunnen worden misbruikt door onbevoegde derden.

Transparantie

Het kan knap lastig zijn om je totale cloudopslag te monitoren en beheren wanneer je systemen en toepassingen opslag gebruiken van meerdere aanbieders van clouddiensten tegelijkertijd. En dan hebben we het nog niet over de datasynchronisatie tussen meerdere clouds die ook een struikelblok kan vormen als de infrastructuur niet correct is ontworpen en ontwikkeld.

Anders gezegd: wil je een succesvolle multicloudbeheerstrategie uitstippelen, dan moet je ook heldere regels vastleggen die je bijvoorbeeld zullen helpen bepalen hoeveel ruimte en rekenkracht je hebt en hoeveel je nodig hebt, hoe de clouds met elkaar communiceren en wie instaat voor storage provisioning en de cloudorkestratie. Zonder al dit valt je cloud in het water.

Dagelijks beheer

Het dagelijks beheer van je multicloudomgeving kan je voor een andere stevige uitdaging stellen. Net als elk ander softwaregedefinieerd product kan een cloud falen en je op het slechtst mogelijke moment aan je lot overlaten. Als je niet bent voorbereid op zo’n incident, kan je onderneming data of prestatievermogen verliezen, reputatieschade ondervinden, wettelijke sancties opgelegd krijgen enz.

Bij het uitstippelen van je strategie moet je dus procedures uitwerken die je helpen om zonder kleerscheuren uit een cloudstoring te komen. Daarnaast moet je ook iemand aanstellen die toezicht houdt op je clouds: iemand die de tools en kennis heeft om ervoor te zorgen dat je multicloudinfrastructuur steeds in topvorm is.

De efficiëntste manier om multicloud te doen werken?

Kiezen voor een betrouwbare aanbieder van multicloudbeheerdiensten.

Waarom? Je las het hierboven al. Omdat er een groot verschil is tussen een multicloudomgeving gebruiken om een zakelijk voordeel te verkrijgen en elk stukje van de cloudpuzzel laten passen bij de rest. De handen ineenslaan met een externe aanbieder van multicloudbeheerdiensten is jouw kans om van de voordelen te genieten, zonder je geen zorgen te moeten maken over de juiste instellingen van je cloud of de veiligheid van je data. Dat is niet langer jouw zorg.

Wil je graag meer informatie over hoe dit werkt?

