Hong Kong reikt Belgische bedrijven de hand

Om de positie van Hong Kong als globale business hub te versterken, levert de regering van de Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) een bijzondere inspanning om veelbelovende strategische ondernemingen van over de hele wereld aan te trekken.

Een tastbare pijler van deze uitgesproken ambitieuze strategie is de oprichting van het ‘Office for Attracting Strategic Enterprises’, afgekort OASES, met als hoofddoel ondernemingen aan te trekken en te ondersteunen bij het opzetten en het uitbreiden van hun activiteiten in Hong Kong.

Strategische groeisectoren

Hong Kong reikt met deze strategie de hand aan ondernemingen die de economische ontwikkeling en de groei van de stad kunnen stimuleren. Het gaat om bedrijven die waardevolle spelers kunnen zijn voor de toekomstige economische en technologische vooruitgang van Hong Kong. Voorbeelden daarvan zijn de life- en gezondheidstechnologie, AI en data science, fintech en geavanceerde productie- en nieuwe energietechnologie.

Wat doet OASES?

OASES werkt als een proactieve tussenschakel, benadert strategische ondernemingen actief, voert onderhandelingen met de nodige partners en geeft tekst en uitleg bij de voordelen van een aanwezigheid in Hong Kong, rekening houdend met de maatwerkoplossingen die perfect aansluiten op de behoeften van elke onderneming. OASES is het alles-in-éénloket om strategische ondernemingen te begeleiden gedurende het hele traject: van de planning en de oprichting van een vestiging in Hong Kong tot de lancering en de verdere expansie. De diensten omvatten strategisch advies, het leggen van waardevolle contacten, marktinzichten, hulp bij vergunningen, visa, belastingen en overheidsfinancieringsregelingen, talentwerving, zakelijke regelgeving, marketing, public relations, en meer. Daarnaast biedt OASES ondersteuning bij de praktische aspecten van de verhuizing, zoals het openen van bankrekeningen, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en netwerkmogelijkheden.

Eén land, twee systemen

OASES legt bij het aanspreken van interessante buitenlandse ondernemingen ook markteconomische troefkaarten op tafel. Hong Kong biedt immers een reeks van specifieke economische marktvoordelen. Allereerst is de stad een belangrijk internationale financieel- en handelscentrum en een regionaal knooppunt voor innovatie en technologie. Verder is er het ‘één land, twee systemen’-beleid van Hong Kong. Dat beleid biedt een vrije en open economie, waardoor bedrijven eenvoudig toegang krijgen tot zowel het vasteland van China als andere cruciale Aziatische markten. De welvarende Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area en het ambitieuze Belt and Road Initiative bieden extra opportuniteiten.

Gunstige voedingsbodem

Hong Kong positioneert zich op die manier als de ideale brug tussen het vasteland van China en de rest van de wereld. Met zijn gevestigde status als ’s werelds grootste centrum voor offshore Renminbi-transacties en Azië’s belangrijkste hub voor biotech-fondsenwerving, biedt Hong Kong een kapitaalmarkt die voldoet aan de financieringsbehoeften van bedrijven.

Hong Kong versterkt zijn ondernemingsvriendelijk klimaat met een hoogontwikkelde vrijemarkteconomie, een eenvoudig belastingstelsel en een robuust juridisch kader. De stad staat traditioneel sterk in de financiële, technologie- en dienstensector, wat een ideale omgeving creëert voor strategische ondernemingen. Om buitenlandse ondernemingen te ondersteunen in het opzetten en uitbreiden van een bedrijf in Hong Kong, heeft de HKSAR-regering aanzienlijk geïnvesteerd in verschillende essentiële aspecten, waaronder infrastructuur, talentontwikkeling, R&D en financiering. Het creëren van een gunstige voedingsbodem voor groei en succes is en blijft een topprioriteit voor Hong Kong.

Contacteer OASES

Bedrijven met uitbreidingsplannen die deel willen uitmaken van het dynamische zakenlandschap van Hong Kong kunnen bij het Office for Attracting Strategic Enterprises terecht voor gratis en uitgebreide ondersteuning. Met OASES aan hun zijde, kunnen bedrijven uit de life- en gezondheidstechnologie, AI en data science, fintech en geavanceerde productie- en nieuwe energietechnologie hun zakelijke horizon verruimen en de vele kansen valoriseren die Hong Kong te bieden heeft.

Meer informatie is beschikbaar op de website https://www.oases.gov.hk

In Brussel kan u terecht bij Paula Kant, Head of Business and Talent Attraction. Tel. 02/775 00 62, paula_kant@hongkong-eu.org

Het OASES Hong Kong office kan u contacteren via tel. +852 3107 1484 of +852 3755 2746, enq@oases.gov.hk