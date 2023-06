LCL publiceert eerste duurzaamheidsverslag: “Transparante communicatie over wat we belangrijk vinden”

De digitalisering blijft toenemen, met meer datacenters en meer energieconsumptie als gevolg. Tegelijk heeft die evolutie een positief effect. “Datacenters zijn een belangrijke drijvende kracht in de duurzame energietransitie. Over ons eigen traject naar CO2-neutrale datacenterdiensten willen we open communiceren.”

LCL beheert in ons land vijf datacenters, waar het bedrijf colocatie, housing en datacenterdiensten aanbiedt. “Het datacenter vormt een ecosysteem voor connectiviteit”, zegt managing director Laurens van Reijen. “Alle internationale operatoren lopen door onze datacenters. Bedrijven kloppen rechtstreeks bij ons aan voor connectiviteit, omdat dat goedkoper en makkelijker is.”

Concrete actie

De aanhoudende groei en de bijhorende energieconsumptie stellen binnen de sector de nood aan duurzaamheid op scherp. “De klimaatverandering is een feit”, zegt van Reijen, “maar met het Climate Neutral Data Centre Pact engageert de sector zich om de uitstoot te reduceren en op korte termijn compleet te compenseren. Dat vind ik heel belangrijk. Ik wil natuurlijk ook niet dat mijn kleinkinderen in de toekomst te maken krijgen met almaar meer hittegolven van 40 graden, extreme stormen, en zo meer.”

Het zet LCL aan tot concrete actie. “We streven tegelijk een jaarlijkse groei van 10 procent na én een vermindering van onze CO2-uitstoot met 42 procent. Tegen 2030 willen we klimaatneutraal zijn. En we zijn goed op weg om dat doel te behalen.” De grootste uitdaging schuilt op het eerste gezicht in de nood aan koeling, wat voor een datacenter een heel energie-intensief proces blijft. “Maar uiteindelijk gaat het veel verder dan alleen het milieuaspect. Duurzaamheid heeft doorheen al onze diensten ook te maken met hoe we als bedrijf bijdragen aan mens – zowel medewerkers als klanten – en maatschappij.”

Laurens van Reijen, managing director bij LCL: “Met het duurzaamheidsverslag spelen we open kaart. We tonen wat we belangrijk vinden: voor onze klanten, medewerkers en de maatschappij als geheel.”

Open communicatie

Om transparant naar buiten te treden over het eigen duurzaamheidstraject, publiceert LCL begin juni een eerste duurzaamheidsverslag. Daarmee is de datacenterbeheerder een voorloper in de sector. “We doen dit in de eerste plaats omdat we duurzaamheid zelf belangrijk vinden. Het is onderdeel van onze DNA en strategie.” Het rapport geeft inkijk in het ESG-beleid van het bedrijf (Environmental, Social & Governance). “We hebben onze medewerkers en klanten uitgebreid bevraagd. Wat zij belangrijk vinden, is waarop ons ESG-beleid is gebaseerd.”

Klanten van LCL verwachten onder meer dat het bedrijf betrouwbare diensten levert en dat het daarbij de wetgeving naleeft. Evengoed willen ze dat LCL de veiligheid van hun data garandeert, maar ook dat het bedrijf zijn CO2-uitstoot reduceert. “Medewerkers hechten veel belang aan welzijn, gezondheid en veiligheid op het werk”, vervolgt Laurens van Reijen. “In de huidige markt – waar het niet altijd makkelijk is om nieuwe medewerkers aan te trekken – vinden we het belangrijk om waarden als diversiteit, gelijkheid en inclusie extra te onderstrepen.” Op het vlak van governance staaft LCL zijn expertise en integriteit met certificaten als ISO 27001, ISAE 3402 en PCI DSS. “We hebben een raamwerk voor duurzaamheid uitgewerkt, dat we koppelen aan onze strategie. We vinden het essentieel dat niet alleen economische winst vooropstaat, maar ook onze sociale waarden.”

IJkpunt voor de toekomst

Hoewel LCL ruim tien jaar geleden al met de eerste initiatieven omtrent duurzaamheid van start ging, vormt het verslag een belangrijk ijkpunt voor de toekomst. “Het duurzaamheidsverslag omvat een twintigtal KPI’s waarover we transparant communiceren en waaraan we onze prestaties afmeten. Het gaat daarbij niet alleen om energie, zoals onze CO2-uitstoot per kilowattuur, maar ook naar de manier waarop bijdragen aan de maatschappij, als dienstverlener en als werkgever.” Dat biedt een concreet zicht op verschillende aspecten van het bedrijf. “We rapporteren bijvoorbeeld over de tevredenheid van onze klanten en het welzijn van onze medewerkers. Met een jaarlijks rapport willen we onze vooruitgang concreet aantonen.”

