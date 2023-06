Wat maakt 5G tot een echte gamechanger? De technologische mogelijkheden bieden het middel, maar zijn niet het doel op zich. Slimmer transport, veiliger verkeer, efficiëntere gezondheidszorg: daar gaat het om.

België behoort niet tot de early adopters van 5G. Maar het bewustzijn rond de mogelijkheden en opportuniteiten groeit wel. “Dat is de afweging die bedrijven moeten maken”, stelt Dieter Vandenberghe, Head of Solutions Fixed & Mobile Connectivity bij Telenet Business. “Is 5G absoluut noodzakelijk voor de gewenste toepassing of moet het bedrijf eerst het complete plaatje bekijken alvorens een netwerktechnologie te kiezen? We bevinden ons vandaag nog in de fase van de evangelisering. De grote killer app die de doorbraak van 5G forceert, is er alvast nog niet.”

De verwachting is bovendien niet dat die killer app iets met zelfrijdende voertuigen of drones te maken zal hebben. “Met 5G kun je meer dan alleen maar drones laten rondvliegen”, geeft Dieter Vandenberghe aan. “Ik denk aan toepassingen in de media, voor het doorsturen van livebeelden in hoge resolutie, bijvoorbeeld. Sinds de komst van 4G kijken we meer en meer tv op onze smartphone. De vraag is wat 5G daarin zal veranderen voor de consument.”

Bedrijven bekijken best eerst het complete plaatje vooraleer ze een netwerktechnologie kiezen. Dat kan 5G zijn, maar ook andere technologieën zoals 4G en NB-IoT zijn nog relevant

5G voor veiliger verkeer

“Een sterke maatschappelijk relevante case voor 5G heeft met verkeersveiligheid te maken”, vertelt Dieter Vandenberghe. “Je zou daar een slice van het 5G-netwerk aan kunnen toewijzen: een voorbehouden deel van het netwerk, bijvoorbeeld voor het signaleren van obstakels op de weg, files, ongevallen … Je zou betere communicatie tussen de hulpdiensten mogelijk kunnen maken dankzij zo’n aparte slice.”

Vervolgens kun je nog veel verder gaan. “Sensoren in het wegennet capteren allerhande data. Die kun je via 5G samenbrengen, analyseren, linken met historische data en terugkoppelen naar de weggebruikers.”

Voordelen halen uit slicing

Het voorbeeld dat Dieter Vandenberghe aanhaalt, is gebaseerd op het publieke 5G-netwerk dat de operatoren momenteel uitrollen. “Wij zien geen grote vraag naar geïsoleerde, private mobiele netwerkoplossingen. De toekomst zit eerder in hybride modellen. Ik zie in België maar vijf of tien bedrijven die nut zouden hebben bij zo’n eigen, lokaal 5G-netwerk.”

Sterker nog, het principe van slicing laat net toe om ook op het publieke netwerk de particuliere behoeften van bedrijven af te dekken. “Je zou daar zelfs een oplossing voor de monetisatie van het netwerk in kunnen vinden. Neem bijvoorbeeld een sportstadion met 5G-dekking. Je zou de toegang tot het netwerk tijdelijk kunnen aanbieden – als een dienst – bijvoorbeeld voor het bekijken van extra camerapunten tijdens een wedstrijd.”

Ook voor kmo’s

De verwachting is dat 5G volgend jaar opnieuw enkele grote stappen vooruitzet. Tegelijk zal de algemene adoptie van de technologie versnellen. “Vandaag zijn het in de eerste plaats de grote bedrijven die naar 5G kijken”, zegt Dieter Vandenberghe. “Volgend jaar zijn dat ook de kmo’s.”