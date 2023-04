Onderweg naar een duurzame digitale toekomst

Als IT-dochteronderneming van NMBS werken we elke dag samen aan onze collectieve ambitie: het verbeteren van de reizigerservaring van het passagiersverkeer per trein in België. Daarbij focussen we vooral op de digitalisering van de treinoperaties en -diensten in het kader van maatschappelijk relevante onderwerpen zoals de klimaatproblematiek en de mobiliteit.

Bij Ypto dragen we duurzaamheid hoog in het vaandel. Een mooi voorbeeld is het eDrive-project, waarbij het treinpersoneel werd uitgerust met een nieuwe tablet en smartphone ter vervanging van de IDA-apparaten (Intelligent Driver Assistant). Die technologie maakt het mogelijk interactieve toepassingen te bouwen die de treinbestuurder en de rest van het personeel beter ondersteunen bij hun dagelijkse taken. Bovendien zijn nu de meeste documenten die zij gebruiken gedigitaliseerd, waardoor papieren procedures overbodig zijn geworden. Zo besparen we drastisch op het aantal bomen dat gekapt dient te worden.

FREDERIK KERKHOFS – Head of Solution Delivery Sales, Passenger & Security Information

Een ander voorbeeld is de introductie van het Flexabo-abonnement, dat een gevolg is van de gekende coronacrisis. Met dat nieuwe, dynamische abonnement spelen we in op de nieuwe hybride realiteit waarbij mensen slechts 2 of 3 dagen per week op kantoor werken en de andere dagen van thuis. Het Flexabo is een abonnementsformule om net enkel op die kantoordagen te gebruiken. Daarmee kan men op de gekozen dag(en) zoveel keer als nodig op en af rijden op het aangekochte traject.

Deze nieuwe abonnementsformule past in de algemene strategie om treintickets en -abonnementen zo veel mogelijk online en paperless te bestellen en te gebruiken. Op die manier besparen we ook daar op papier, maar bovendien maken we het, door de introductie van de Digitale Trein Assistent (DITA), voor de treinbegeleiders ook makkelijker om de tickets te controleren. Met DITA worden zware, afzonderlijke toestellen vervangen door één geïntegreerd toestel dat veel lichter is en bovendien zeer eenvoudig in gebruik: verkoop, ticketvalidatie, realtime informatie opzoeken en aansluitingen bevestigen, dat is een kleine greep uit de veelzijdige functionaliteiten die door onze DITA-oplossing aan de treinbegeleiders worden aangeboden.

“Door de doorgedreven samenwerking met de focus op duurzame technologische vernieuwingen maken we van NMBS een toonaangevend, hedendaags bedrijf.” FREDERIK KERKHOFS – Head of Solution Delivery Sales, Passenger & Security Information

Daarnaast hebben we samen met NMBS beslist om SAP S/4HANA te selecteren als nieuw ERP-platform voor de komende jaren. Momenteel bevinden we ons in de fase van de keuze van een ontwikkelingspartner. Vanaf het najaar wordt het nieuwe ERP-systeem ontwikkeld om tegen 2027 operationeel te zijn.

