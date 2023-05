Ontdek de ultieme vakantiegeld aanbiedingen bij MSI: Jouw toegang tot kracht en prestaties!

Bij MSI begrijpen we dat jouw vakantiegeld een kans biedt om jezelf te verwennen met de nieuwste technologie. Daarom hebben zij een onweerstaanbare vakantiegeld promo voor jou samengesteld!

Maak kennis met de twee krachtpatsers die deze actie speciaal voor jou in petto heeft: de MSI Modern 15 B7M-050BE en de MSI Prestige 14 Evo A12M-021BE. Met aantrekkelijke kortingen zijn deze laptops nu binnen handbereik. Lees snel verder om te ontdekken waarom deze laptops de ideale aankoop zijn van jouw vakantiegeld.

Stap binnen in de wereld van kracht en stijl: De MSI Modern 15 B7M-050BE

Bied jezelf de perfecte combinatie van kracht, mobiliteit en stijl met de MSI Modern 15. Deze laptop is ontworpen voor de moderne professional die naadloos wil schakelen tussen werk en vrije tijd. Dankzij de vakantiegeld promo wordt dit nog aantrekkelijker met een speciale korting!

Krachtige AMD-prestaties

De MSI Modern 15 B7M-050BE is uitgerust met een AMD Ryzen 7 7730U-processor. Deze krachtpatser biedt indrukwekkende prestaties en responsiviteit, zelfs bij de meest veeleisende taken. Of je nu bezig bent met intensieve taken, grafisch ontwerp of het streamen van je favoriete content, de MSI Modern 15 kan het allemaal aan.

Verbluffend beeld en connectiviteit

Geniet van een verbluffende visuele ervaring op het 15,6-inch Full HD IPS-scherm van de MSI Modern 15. De nauwkeurige kleurweergave en scherpe beelden maken dit de ideale metgezel voor zowel werk als entertainment. Bovendien biedt de laptop een uitgebreid scala aan poorten en aansluitingen, waaronder USB 3.2 Type-A en Type-C, HDMI en een handige microSD-kaartlezer. Hierdoor kun je eenvoudig randapparatuur aansluiten en bestanden overzetten.

Mobiliteit zonder concessies

Dankzij het slanke ontwerp en het gewicht van slechts 1,75 kg is de MSI Modern 15 uiterst draagbaar. Neem hem overal mee naartoe en blijf productief, zelfs onderweg. Met geavanceerde batterijtechnologieën kun je genieten van een lange batterijduur, zodat je minder vaak hoeft op te laden.

Ben je klaar om jouw vakantiegeld optimaal te benutten? Maak dan gebruik van de vakantiegeld promo bij Excellent IT, waar je de MSI Modern 15 B7M-050BE kunt aanschaffen voor slechts 749 euro in plaats van de oorspronkelijke prijs van 849 euro. Mis deze kans niet om de kracht en mobiliteit van MSI in handen te krijgen!

Elegantie en prestaties in perfecte harmonie: De MSI Prestige 14 Evo A12M-021BE

Als je streeft naar perfectie in jouw professionele en creatieve werkzaamheden, is de MSI Prestige 14 Evo de ultieme keuze. Deze laptop biedt een perfecte balans tussen elegantie en indrukwekkende prestaties. Dankzij MSI haar vakantiegeld promo is deze krachtpatser nu beschikbaar tegen een verbluffende prijs!

Indrukwekkende Intel-kracht

De MSI Prestige 14 Evo A12M-021BE wordt aangedreven door een Intel Core i5-1240P processor, wat resulteert in ongeëvenaarde snelheid en efficiëntie. Of je nu professionele software gebruikt, complexe berekeningen uitvoert of grafisch ontwerp toepast, deze laptop staat altijd paraat.

Schitterend display en uitgebreide connectiviteit

Ervaar de schoonheid van het 14-inch Full HD IPS-scherm van de MSI Prestige 14 Evo, dat nauwkeurige kleurweergave en levendige details levert. Met een capaciteit van 512GB Gen4 SSD heb je voldoende opslagruimte voor al je bestanden en programma’s. Daarnaast biedt de laptop een scala aan connectiviteitsopties, waaronder Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-A, en een microSD-kaartlezer.

Verfijnde mobiliteit en draagbaarheid

Dankzij het lichte gewicht van slechts 1,29 kg is de MSI Prestige 14 Evo uiterst draagbaar. Neem hem moeiteloos mee naar vergaderingen, reizen of jouw favoriete werkplekken. Geniet van mobiliteit zonder concessies.

Bezoek Alternate en maak gebruik van de vakantiegeld promo om de MSI Prestige 14 Evo A12M-021BE aan te schaffen voor slechts 899 euro in plaats van de oorspronkelijke prijs van 1249 euro.

Wacht niet langer en maak gebruik van de vakantiegeld promo’s om de kracht en prestaties van de MSI Modern 15 B7M-050BE en de MSI Prestige 14 Evo A12M-021BE te ervaren. Kies voor een van deze laptops en geef jouw vakantiegeld een upgrade die je nooit zult vergeten!