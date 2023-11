“Onze job heeft impact: op onze collega’s én op de klanten”

Klanten in de winkel mobiel laten betalen via de Xtra-app: dat was de uitdaging waar de IT-afdeling van Colruyt Group haar tanden in zette. Het resultaat levert een dubbel voordeel op. Klanten genieten van meer convenience, terwijl de medewerker aan de kassa tijdwinst realiseert. “Op die momenten zie je de concrete impact van je werk.”

Colruyt Group houdt de ogen strak op de toekomst gericht. Het bedrijf wil een phygital retailer zijn, die fysieke winkels combineert met alle voordelen van de digitale wereld. Colruyt Group doet dat met het oog op optimale kostenefficiëntie, maar evengoed om de business te laten groeien en voor de klant eenvoudigweg de beste retailer te zijn. IT speelt daarbij een sleutelrol.

Hoe IT het verschil maakt, komt mooi naar voren in een recent project rond mobiel betalen. “Tijdens corona wilden heel wat klanten de betaalterminal liever niet aanraken”, vertelt Bert Ostyn, IT-projectmanager bij Colruyt Group. “In eerste instantie losten de winkels dat op met wattenstaafjes en handgel, maar al snel kwam de vraag om een efficiëntere oplossing bij ons terecht.”

Betalen via de app (in de winkel)

Bert Ostyn, IT-projectmanager bij Colruyt Group IT

Die oplossing bestaat uit een betaalfunctie binnen de Xtra-app van Colruyt Group. Concreet koppelt de klant zijn bankkaart met de app, wat betaling via domiciliëring mogelijk maakt. “Dat zorgt in de winkel voor een zichtbare verandering”, zegt Bert Ostyn. “Na het scannen van de producten bevestigt de klant de betaling in de app en is hij klaar om te vertrekken. Hij moet dus niet meer bij de betaalterminal passeren.” De klant ontvangt het kasticket via mail en in de app. Zo zorgt de toepassing ook nog voor een mooie besparing op papier.

Achter de schermen vroeg die nieuwe betaalfunctie om een ingrijpende aanpassing van het check-outproces. Business architects tekenden de grote lijnen van het idee uit: wat de impact zou zijn voor de collega’s aan de kassa, wie er allemaal bij de uitwerking betrokken moest zijn en – ruw geschat – wat het project zou kosten en opbrengen.

Rond de tafel

Het project kreeg groen licht, waarna de IT-projectmanager het voortouw nam om een gedetailleerd plan uit te werken. “Het is mijn rol om de juiste mensen rond de tafel te krijgen”, zegt Bert, “om samen het project te realiseren.” Heel wat verschillende teams leverden zo hun input: niet alleen het team achter de Xtra-app, maar bijvoorbeeld ook het team voor de kassasystemen in de winkels en het financeteam.

“Wij bekeken vooral wat de vraag vanuit de business was, en wat dat zou veranderen aan de kassa”, zegt Justine Herbosch, functioneel analist bij het team voor de kassasystemen. “Zo brachten we alle informatiestromen in kaart: welke informatie zou er van en naar de kassa moeten lopen, wat zou er voor de medewerkers veranderen op het scherm van de kassa, enzovoort.”

Project met zichtbare meerwaarde

Justine Herbosch, functioneel analist bij Colruyt Group IT

Justine en Bert stippen aan dat zo’n project voluit op samenwerking steunt. “Het is voortdurend pingpongen tussen business en IT”, zegt Justine. “Alleen zo kom je tot een oplossing die doet wat moet, maar die tegelijk ook technisch en financieel haalbaar is.” Concreet werkte Justine vooral op de gebruikerservaring voor de medewerker. “We maakten heel wat mock-ups van de functie, toetsten die af met de medewerkers, koppelden dat terug naar de business, en bouwden zo stap voor stap de oplossing uit.”

Intussen hebben 30.000 klanten de functie voor mobiel betalen in hun Xtra-app geactiveerd, goed voor dagelijks ongeveer drieduizend betalingen. “Voor de klanten is het gemakkelijk en voor de medewerkers aan de kassa levert het tijdwinst op”, zegt Justine. “Dat zichtbare resultaat is precies wat ik zocht in mijn job als functioneel analist.” Justine studeerde handelswetenschappen en kreeg na haar stage bij Colruyt Group een job aangeboden. “Ik haal voldoening uit de meerwaarde die we met onze projecten realiseren.”

Vervelen? Onmogelijk!

Binnen Colruyt Group kan Justine bovendien nog heel veel verschillende richtingen uit. “Als IT’er is het onmogelijk je hier te vervelen”, lacht ze. Dat kan Bert alleen maar beamen. Na zijn studie handelsingenieur werkte hij onder meer als analist, consultant en projectleider. Negen jaar geleden zette hij de stap naar Colruyt Group, eerst als manager van de Project Management Office, daarna als projectmanager.

“Ik ben vooral gevallen voor de cultuur en de waarden van het bedrijf”, zegt hij. “Respect is hier heel belangrijk, naast een hoge graad van inspraak. Ik vind het gewoon heel interessant om met al die uiteenlopende partijen samen te werken. En als je werk dan ook nog eens een duidelijke bijdrage levert aan de business, dan stimuleert dat de motivatie alleen maar.”

Meer weten over de projecten van Colruyt Group IT? Bekijk ze hier: Onze activiteiten | Colruyt Group IT