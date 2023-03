OVHcloud kiest BLACK TIGER voor zijn internationale Data Quality

“Een native en internationale Data Quality oplossing die al onze behoeften binnen de landen dekt”, ontdek het interview met Mouhamad Dimassi, Data Governance Manager bij OVHcloud.

OVHcloud is een wereldwijde speler en de Europese leider op het gebied van Cloud. Het bedrijf zet wereldwijd 450.000 servers in, vooral in Europa, Noord-Amerika en Pacifisch-Azië. OVHcloud heeft KMO’s, grote ondernemingen, starters, maar ook particulieren als klanten.

“Onze business is gevarieerd: van planning, installatie, ondersteuning tot klantenservice. Al deze activiteiten genereren veel data. We hebben dus te maken met Big Data, vandaar het belang van datakwaliteit bij OVHcloud” zegt Mouhamad Dimassi.

Waarom heeft u gekozen voor de Data Quality oplossing van Black Tiger?

“Black Tiger biedt een native Data Quality, een internationale Data Quality die al onze behoeften binnen de landen dekt. Het is ook een modulair platform dat grote flexibiliteit bij de installatie toelaat, maar ook kan evolueren, om ons te ondersteunen in de evolutie van onze business behoeften.”

“We hebben er voor gekozen om te beginnen met de Data Quality module aangezien deze module een “plug & play” oplossing is en dus gemakkelijk te integreren. Het is ook een module die steunt op 30 jaar expertise in Data zowel op business als op technisch vlak. Bovendien werden we echt aangetrokken door de algoritmes, gebaseerd op artificial intelligence op basis van kwalitatieve referentiedata.”

Waarom hebben jullie er voor gekozen om met Black Tiger te werken?

“OVHcloud ondersteunt Franse startups en biedt verschillende programma’s aan voor het startup-ecosysteem. Black Tiger is een mooie Franse start-up die net 14,5 miljoen euro heeft opgehaald. Dit bevestigt dat we terecht hebben ingezet op een hele mooie parel waar we trots op mogen zijn.”

Over BLACK TIGER : De groep Black Tiger is aanwezig in Frankrijk, België, Polen en Canada en behaalde in 2021 een omzet van 28 miljoen euro. Meer dan 250 klanten vertrouwen het bedrijf in verschillende sectoren zoals: retail, automotive, FMCG, vrije tijd, toerisme, verzekeringen, liefdadigheid, energie…