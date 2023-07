Projectmanagement bij Ypto, in het hart van de actie

Als IT-bedrijf binnen de NMBS-groep lost Ypto de IT-problemen van NMBS op en ontwikkelt het nieuwe digitale oplossingen, in nauwe samenwerking met haar moederbedrijf NMBS. De digitale transformatie van de Belgische spoorwegen is het ultieme doel en heeft een impact op alle treinreizigers én alle NMBS-medewerkers. Bij Ypto beheren IT-specialisten met kennis van de complexe NMBS-organisatie jaarlijks ongeveer 200 uitdagende en innovatieve projecten.

De belangrijkste rol van projectmanagers bij Ypto bestaat erin nauw samen te werken met NMBS-collega’s om de succesvolle oplevering van IT-projecten in domeinen zoals infrastructuur, lifecycle en applicaties te bevorderen. Hoe ziet hun job eruit? We vroegen het aan Sandra Anderson, (Project Management Team Lead), Nathalie Vriamont en Stephanie Farcic, (beiden projectmanagers) bij Ypto. Waarom aan hen? Niet alleen omdat we veel waarde hechten aan de positie van vrouwen in IT, maar ook omdat ze verschillende generaties vertegenwoordigen.

Q: Sandra, wat is het meest aantrekkelijke aspect van jouw job?

Sandra: ‘Net als in al mijn vorige jobs geniet ik erg van de samenwerking met mensen van verschillende achtergronden, leeftijden en afdelingen. Het is leuk om op elk niveau oplossingen te zoeken voor onze gezamenlijke problemen om zo de kwaliteit van onze leveringen te versterken en de communicatie met collega’s en klanten te verbeteren. Als Team Lead vorm ik het ‘vangnet’ voor mijn team: ik vang hen op als ze dreigen te vallen, ik ondersteun hen, ik moedig hen aan, ik help en coach hen in hun ontwikkeling en groei.

Bovendien ben ik als PM (Team Lead) erg betrokken en heb ik een directe link met heel wat mensen in interessante projecten. In het Engels zou men zeggen: “where the magic happens”. Persoonlijk steek ik veel energie in het bevorderen van onze teamdynamiek en een verhoging van de kwaliteit van wat we opleveren.’

Q: Nathalie, je bent een voormalige changemanager bij Ypto en hebt onlangs een carrièreswitch gemaakt naar projectmanager. Hoe verliep die switch?

Nathalie: ‘Het opdoeken van mijn vorige afdeling deed uiteraard pijn. Na de overstap was ik in het begin een beetje angstig en vroeg ik me af of ik de baan van projectmanager wel aankon. Gelukkig waren alle collega’s van projectmanagement erg behulpzaam, was er veel trainingsmateriaal dat ik kon gebruiken en werden er allerhande sessies georganiseerd om de inhoud snel onder de knie te krijgen.

Ik krijg energie van de positieve instelling en bereidheid van mijn PM-collega’s om elkaar te helpen terwijl ze streven naar de hoogste kwaliteit in projectoplevering. Terwijl we toch regelmatig zeer technische zaken behandelen, zijn we blij dat we steeds een beroep kunnen doen op echte deskundigen in die materie. We hebben veel collega’s met de juiste PRO’s-houding waardoor het de moeite waard is om samen vooruitgang te boeken.’

Q: Stephanie, met een achtergrond bij Johnson & Johnson in zowel IT als projectmanagement, ben je onlangs bij Ypto komen werken. Wat zijn je eerste indrukken?

Stephanie: ‘Ik zie veel groeipotentieel bij Ypto, zowel voor mezelf als PM als voor de hele organisatie. Ik kreeg een heel specifieke rol en functie aangeboden die strookte met mijn ambities en me uitdaagde. Samengevat zorg ik ervoor dat verschillende experts samenwerken om het project op te leveren, niet door hokjes af te vinken, maar door ervoor te zorgen dat we allemaal begrijpen waarom we doen wat we doen, en waarom individuele inzet belangrijk is. Het maakt me gelukkig om goede kwaliteit te leveren en het maakt me trots om te zien dat mijn leidinggevende en teamleden mijn expertise en bijdrage aan de verbetering van onze manier van werken, waarderen.

Als jonge vrouw van Latijns-Amerikaanse afkomst heb ik eerder in deze functie ervaren dat het een hele uitdaging is om de waardering te krijgen die ik verdien. Bij Ypto ben ik dankbaar dat ik veel steun heb gekregen van mijn Team Lead en Head Of, bij de ontwikkeling van zowel mijn technische als persoonsgebonden vaardigheden. Een schouderklopje en toegewijd persoonlijk advies helpen enorm. Daarom heb ik er alle vertrouwen in dat we erin zullen slagen om op te leveren wat we beloven.’

Werk je graag mee aan de maatschappelijke uitdagingen rond klimaatverandering en het mobiliteitsprobleem door de digitale toekomst van onze Belgische spoorwegen te ontwikkelen? En word je enthousiast en gelukkig van samenwerken en van projecten begeleiden van a tot z? Dan hebben wij misschien wel dé droomjob voor jou. Neem zeker een kijkje op www.ypto.be voor meer informatie.