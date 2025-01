Service delivery manager aan het woord

Arianne Sanders werkt als service delivery manager bij Colruyt Group. In die functie werkt ze hard aan de supply chain, productie en winkel van de toekomst. Wat houdt haar rol precies in? En hoe kwam Arianne in die functie terecht?

Elke service die de IT-afdeling van Colruyt Group aanbiedt aan de business, krijgt een service delivery manager toegewezen. “Dat is een verantwoordelijke die erover waakt dat een dienst vlot en stabiel aangeleverd wordt”, zegt Arianne.

“Normaal gezien hebben die diensten en services al een zekere maturiteit, dat zie je bij mijn collega-service delivery managers. Maar wat bijzonder is aan mijn situatie, is dat de services waar ik verantwoordelijk voor ben vaak nog in hun kinderschoenen staan. Ze zijn volop in ontwikkeling, of er loopt een pilootproject. Tijdens de oplevering wordt er dus nog getest en geoptimaliseerd dat het een lieve lust is. Of zoals we hier vaak zeggen: building a bridge while walking on it. Een goed voorbeeld zijn de slimme kassasystemen in onze Colruyt-winkels.”

Service delivery manager Arianne bouwt bruggen tussen ontwikkelaars en eindgebruikers.

Bruggen bouwen tussen ingenieurs en eindgebruikers

Waar Ariannes sterkte ligt? “De schakel zijn tussen de ontwikkelaars, die al eens diep in hun techbubbel kunnen zitten, en de eindgebruikers, die vooral functionele vragen hebben en willen weten hoe de techniek toegepast wordt in hun dagelijkse werking. Het is belangrijk dat die twee goed op elkaar afgestemd geraken, want anders is er risico op weerstand tegen innovatie. In die zin ben ik een echte bruggenbouwer. De nieuwe services moeten goed ingebed geraken in de hele organisatie van Colruyt Group.”

“In onze winkels of distributiecentra heb je altijd mensen die meteen enthousiast zijn als je iets nieuws introduceert. Anderen zijn wantrouwiger. Het is belangrijk dat die mensen gehoord worden. Ik probeer mijn mensen altijd mee te geven om begripvol te zijn. Uiteindelijk moet je uitgelegd krijgen dat tech er is om onze medewerkers te ondersteunen. Anders zouden we er niet aan beginnen.”

Stap voor stap dichter bij tech

Arianne is als service delivery manager verantwoordelijk voor o.a. de service van de slimme kassasystemen.

Met een academische achtergrond in de politieke wetenschappen was een job binnen de wereld van tech niet voor de hand liggend. Toch heeft IT altijd een rol gespeeld in haar carrière. Arianne: “Technologie heeft me altijd geprikkeld. Tijdens mijn master deed ik al onderzoek naar hoe overheden IT gebruikten. Na een periode als onderzoeker bij de KU Leuven, ging ik aan de slag als consultant bij een kleinschalig bedrijf in de publieke sector. Zeven jaar deed ik daar een beetje van alles: verkoop, demo’s geven, praten met ontwikkelaars en eindgebruikers, testen …”

Het is belangrijk om begripvol te zijn voor wantrouwige eindgebruikers. Uiteindelijk moet je uitgelegd krijgen dat tech er is om hen te helpen

Atypische loopbaan? Typisch Colruyt Group

Na de komst van kleine kinderen en een verhuis naar Halle maakte Arianne een sprong van de publieke sector naar één van de grootste private bedrijven in België. “Geen evidente stap voor mij, want ik twijfelde of ik wel zou passen binnen een bedrijf dat winst beoogt. Maar al snel kwam ik erachter dat de cultuur van Colruyt Group toch vooral mensgedreven is. De klant en de medewerker staan centraal. Dat heeft me overhaald.”

Politieke Wetenschappen studeren en vandaag bezig zijn met slimme kassa’s en zelfrijdende voertuigen? Het is op zijn zachtst gezegd een atypisch pad. “Had je mij vijf jaar geleden gezegd dat ik nu hier zou staan, dan had ik je niet geloofd”, lacht Arianne. “Maar het typeert Colruyt Group ook wel dat dit kan. Je krijgt hier echt de kans om je interesses en je skillset te ontplooien.”

Had je mij vijf jaar geleden gezegd dat ik met zelfrijdende voertuigen bezig zou zijn, dan had ik je niet geloofd

