SOC biedt realtime zicht op kritieke systemen

Cybersecurity is meer dan een kwestie van de juiste bescherming. Bij een incident is tijd essentieel. Met zijn SOC-diensten zorgt Excellium voor een zo snel mogelijke detectie van een incident – en voor de passende respons.

Excellium Services behoort tot het Franse, beursgenoteerde Thales. De roots van het bedrijf liggen in Luxemburg. Sinds zes jaar is Excellium ook in België actief. “We zijn een pure player op het vlak van cybersecurity”, zegt Country Manager Geoffrey Lucas, “voor onder meer leveranciers van essentiële diensten, overheidsinstellingen, banken, ziekenhuizen en bedrijven.” In België heeft Excellium Services een team van 35 medewerkers.

Geoffrey Lucas, Country Manager, Excellium Services Belgium

“De impact van een security-incident kan heel ingrijpend zijn”, zegt Delivery Manager Gaëtan Franquin. “Een organisatie die een tijd stilligt door een cyberincident, lijdt niet alleen financieel verlies. Er treedt ook reputatieschade op, zeker wanneer er confidentiële data op straat liggen of vernietigd zijn.”

Realtime monitoring

Het constante risico op een aanval – onder meer met ransomware – plaatst bedrijven voor een enorme uitdaging. “Het is precies die druk die we met onze SOC-diensten wegnemen”, zegt Geoffrey Lucas. SOC staat voor Security Operations Center. Het gaat om een team specialisten die met de modernste technologie – onder meer van partner IBM – instaan voor de realtime monitoring van de kritieke IT-systemen van organisaties. Geoffrey Lucas: “Het doel is een aanval zo vroeg mogelijk te detecteren, om er een gepaste respons op te bieden en zo de impact te beperken.”

De investering in bescherming alleen, biedt immers geen waterdichte garantie. “Ook al heb je de nodige maatregelen genomen, toch blijft monitoring onmisbaar”, legt Gaëtan Franquin uit. “Er moet een alarm afgaan wanneer iemand je systemen probeert binnen te dringen. En slaagde iemand er effectief in binnen te komen, dan wil je dat niet alleen weten, je wil ook zien wat die daar mogelijk uitspookte.”

Gaëtan Franquin, Delivery Manager, Excellium Services Belgium

Extensie van het interne team

Dat is precies de service die Excellium met zijn SOC aanbiedt: incidenten detecteren, maar ook analyseren en erop reageren. De monitoring gebeurt heel gericht, in functie van de processen – en de bijhorende risico’s – die de specifieke organisatie typeren. “Voor een bank is dat anders dan voor een fabriek of een overheidsdienst”, zegt Gaëtan Franquin. “We bieden een aanpak op maat. Het SOC treedt zo op als de extensie van het cybersecurityteam van het bedrijf.”

“Voor het gemiddelde bedrijf zou het een lastige oefening zijn om een eigen SOC op te zetten”, zegt Geoffrey Lucas. “Het is niet alleen moeilijk om op de arbeidsmarkt de juiste profielen te vinden. Het is nog veel moeilijker om de kennis en expertise van zo’n team up-to-date te houden.” Zowel de aanvallen als de tools evolueren bijzonder snel. “Bovendien moet je de monitoring de klok rond voorzien. Voor een gemiddeld bedrijf dat alles zelf wil organiseren, wordt dat al snel erg duur.”

Het juiste niveau van beveiliging

Net dat is de drempel die Excellium wegneemt. Via het SOC van Excellium heeft een organisatie toegang tot de juiste expertise. “Niet alleen voor het luik monitoring”, zegt Gaëtan Franquin, “maar ook voor de snelle respons op een incident.” Daar heeft Excellium een Computer Security Incident Response Team (CSIRT) voor.

“Zo brengen we het juiste niveau van beveiliging binnen handbereik van ieder bedrijf”, besluit Geoffrey Lucas. “Ook kmo’s mogen het risico van een security-incident niet onderschatten. Een maand zonder inkomsten door geblokkeerde IT-systemen kan een klein bedrijf fataal zijn! Daarom bieden we onze SOC-diensten ook voor kmo’s aan, op maat van hun risico’s en behoeften.”

Meer weten over SOC-diensten? Ontdek de diensten van Excellium Services Belgium.