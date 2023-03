Tover je creativiteit om in werkelijkheid met de nieuwe MSI Creator Z17HX Studio

Wil jij je creativiteit er op los laten en zoek je daarbij een geschikte laptop? MSI, de Taiwanese computerfabrikant, introduceerde een paar jaar geleden de nieuwe ‘Creator’ series. Dit zijn laptops die volledig gefocust zijn op designers met een stevige workload. Met een recente launch van nieuwe laptops, kondigt MSI ook de nieuwe Creator Z17HX Studio aan.

Digitale media is in een flinke opmars. Steeds meer wordt de technologie gebruikt om bepaalde uitingen waar te maken. Micro-Star International Co, ook wel MSI, speelt hier graag op in. Zo investeren zij veel in de innovatie en prestaties van hun nieuwe producten. En met de Creator series slaan zij een nieuwe weg in naast het gaming aspect waar zij normaal op focussen!

Topprestaties in een strak jasje

De Creator serie staat er bekend om dat er met hevige werkprestaties omgegaan kan worden. Zo zou 3D rendering, video editing, animaties maken en vergelijkbare workloads geen probleem moeten zijn. De Creator serie is er namelijk voor gemaakt om zulke werkzaamheden uit te voeren. De nieuwste Creator laptop, de Creator Z17HX Studio liegt er dan ook niet om met de specificaties die erin geïntegreerd zijn. Deze laptop komt met de nieuwste 13e generatie Intel processor. Het hoogst haalbare processor in dit chassis is een 13e generatie i9-13980 HX processor. Daarbij horen dan in totaal 24 processor Cores, waarvan 8 P-Cores en 14 E-Cores. Hierdoor is geen een taak te moeilijk en kun je gemakkelijk multitasken.

Als mooie toevoeging zit er in dit chassis de nieuwe NVIDIA 40 serie kaart geïntegreerd. Het hoogst haalbare videokaart wat er in zit is een NVIDIA RTX 4070, gedreven door de NVIDIA Studio driver. Hierdoor worden al jouw top creatieve apps aangedreven. Zo zorgt de Ray Tracing voor hyperrealistische graphics en brengt de Studio-suite met AI-ondersteunende tools sneller je idee naar volledig concept. Met deze videokaart en de driver is geen een workload te zwaar.

Creativiteit zit hem in het scherm

Om je creativiteit op de meeste efficiënte manier in te zetten, is er in het scherm de ‘Golden Ratio’ geïmplementeerd. Dat wil zeggen dat het scherm een verhouding heeft van 16:10 en dat is bewezen dat het de beste werk efficiëntie biedt. Daarnaast heeft het scherm een dunne rand, wat extra werkruimte biedt en je dus vloeiend aan de slag kunt. Wil je helemaal je creativiteit los laten? Het scherm heeft namelijk ook een functie als touchscreen. Zo is hij compatibel met de MSI Pen 2. Met deze pen kan jij jouw scherm gemakkelijk als canvas gebruiken om al je creativiteit op kwijt te kunnen.

Verken elk detail met MSI’s True Pixel Display. Het leveren van levendige beelden met QHD+ resolutie, 100% DCI-P3(Typisch) kleurengamma, in de fabriek gekalibreerde Delta-E < 2 out of the box nauwkeurigheid, en True Color Technologie. Met de CalMAN-verificatie die exclusieve gegevens van elk paneel biedt om ervoor te zorgen dat aan uw behoeften wordt voldaan. Geniet van het volledige kleurenspectrum tijdens het bewerken van je foto’s, of het maken van je animaties!

Sterke koeling en uithoudingsvermogen

Om zulke kleuren tot leven te blazen, moeten de onderdelen natuurlijk op de juiste manier gekoeld worden. Zo biedt MSI in de laptop haar exclusieve Cooler Boost Technology. Met het nieuwe design van de Vapor Chamber Cooler, is dit een onderdeel dat niet te missen is in de Creator Z17HX Studio. De veel grotere warmcapaciteit zorgt ervoor dat zowel het geluid als de temperatuur een stuk verlaagd wordt en de prestaties van je laptop stabiel blijven. Dat is natuurlijk nodig bij het gebruiken van veeleisende software!

De Creator Z17HX Studio bezorgt een 90Whr lange batterijduur met snellaadtechnologie. Op deze manier kan je gemakkelijk en snel weer aan de slag, mocht je laptop onverwachts stilvallen. Met het ultra slanke metalen chassis zet jij jouw productiviteit en effectiviteit op elk moment in.

Oneindig veel mogelijkheden

De Creator Z17HX Studio biedt enorm veel mogelijkheden aan om productiviteit naar een volgend niveau te tillen. Zo heeft de laptop genoeg high-performance I/O poorten om jou verder te helpen. Thunderbolt™ 4 biedt connectiviteit met state-of-the-art snelheid en veelzijdigheid, met ondersteuning tot 40Gbps bandbreedte met daisy chain mogelijkheden. Via deze weg kan je gemakkelijk en snel meerdere schermen of apparaten aansluiten zonder problemen te ondervinden. Mocht je veel bezig zijn met foto’s of video’s? Met de snelle SD Express kaartlezer bespaart je genoeg tijd tijdens het overzetten van hoogwaardige foto’s of video’s. Daarnaast bevat de laptop ook Wi-Fi 6E, zodat je altijd kunt genieten van vloeiende streaming van online video’s of zonder gedoe je innovatieve ideeën overbrengen!

Een slank maar krachtig design, flinke hardware, een goede koeling en erg veel mogelijkheden. Met de Creator Z17HX Studio kan jij al je innovatieve ideeën, in werkelijkheid veranderen! Deze laptop is binnenkort beschikbaar!

Mocht je meer willen weten over MSI of de Creator serie? Klik dan hier