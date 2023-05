Waarom je beter nú je plug-inhybride bedrijfswagen bestelt

Ben je op zoek naar een plug-inhybride bedrijfswagen en wil je genieten van maximale fiscale aftrekbaarheid? Dan hak je beter snel de knoop door. Als je bestelt vóór 1 juli 2023, doe je de komende jaren heel wat voordeel. Bij CUPRA, het jongste merk van de Volkswagen-groep, vind je drie fiscaal interessante plug-inhybrides.

De fiscaliteit van bedrijfswagens met een verbrandingsmotor – inclusief de plug-inhybrides – verandert zeer binnenkort en dat heeft grote gevolgen. Zoek je momenteel een nieuwe bedrijfswagen, dan ben je maar beter goed op de hoogte van de aanpassingen, want je kunt er je voordeel mee doen. Voor plug-inhybrides, die vandaag tot 100 procent aftrekbaar zijn, is het huidige systeem veel interessanter. Als je vóór 1 juli 2023 zo’n auto bestelt, dan behoud je het fiscale voordeel van 100 procent aftrekbaarheid de komende jaren zolang de auto op hetzelfde bedrijf ingeschreven blijft.

Bestel je een niet-emissievrije bedrijfswagen vanaf 1 juli 2023, dan kom je terecht in een nieuw systeem waarbij de fiscale aftrekbaarheid van de autokosten jaar na jaar met een kwart daalt. Vanaf 2025 kun je nog hoogstens 75 procent aftrekken, in 2028 uiteindelijk 0 procent.

Maar dat is niet de enige reden waarom je beter nu beslist. Ook de solidariteits- of CO 2 -bijdrage, die je als werkgever betaalt als de werknemer de bedrijfswagen ook privé mag gebruiken, stijgt de komende jaren exponentieel.

Elektrisch naar het werk

Benieuwd naar het exacte verschil in jouw situatie? Vraag het dan gerust aan een CUPRA Master, een adviseur van het automerk uit Barcelona dat emotie en rijplezier samenbrengt. CUPRA heeft immers enkele interessante plug-inhybrides in zijn gamma: de e-HYBRID-versies van de Formentor, Leon en Leon Break. Zij combineren een benzinemotor met een elektromotor en batterijpakket dat je kunt opladen aan een laadpunt. Zo geniet je van emissievrij, stil rijden én topprestaties. Ben je klaar om de stap naar volledig elektrisch rijden te zetten? Maak dan zeker kennis met de CUPRA Born. Deze 100 procent elektrische vijfdeurs is net als de plug-inhybrides van CUPRA 100 procent fiscaal aftrekbaar als bedrijfswagen.

Knappe SUV-coupé

De CUPRA Formentor is een SUV-coupé die meteen opvalt door zijn dynamische uiterlijk. Het is een topper in zijn segment: de lezers en professionele juryleden van vakblad AutoGids bekroonden hem tot beste compacte SUV van het moment. De aandrijving van de Formentor e-HYBRID geeft je een elektrisch rijbereik tot 58 kilometer om emissievrij naar het werk te pendelen. Dat gebeurt in alle comfort dankzij de DSG-zevenversnellingsbak en het stevige motorvermogen van 204 of zelfs 245 pk in de VZ-versie (wat staat voor Veloz of ‘snel’ in het Spaans).

Handige break

Zoek je eerder een praktische en dynamische middenklasser als bedrijfswagen, dan heeft CUPRA de Leon Break in petto. Net als in de Formentor heb je de keuze uit twee vermogens in de plug-inhybride: 204 of 245 pk. De Leon Break e-HYBRID haalt 59 km in de elektrische modus en voegt daar nog een grote bagageruimte van maximaal 1.450 liter aan toe. Zo maak je niet alleen je werkgever blij met de fiscale aftrekbaarheid maar ook je gezin met een zee aan ruimte voor leuke uitstappen.

Laadoplossingen van EDI

De plug-inhybrides van CUPRA verbruiken amper benzine, zeker als je de batterij systematisch oplaadt. Dat kan snel en eenvoudig met de laadoplossingen van EDI (Electric by D’Ieteren). Denk bijvoorbeeld aan een slimme laadpaal thuis of op het werk, split billing om het elektriciteitsverbruik te factureren aan de werkgever of laadkaarten met toegang tot het grootste netwerk van openbare laadpalen in meer dan 25 Europese landen. Goed om te weten: voor bedrijven zijn laadstations momenteel 150 procent aftrekbaar, onder bepaalde voorwaarden. Nog een goede reden dus om nu te kiezen voor een plug-inhybride bedrijfswagen.

