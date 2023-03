Zo ziet de logistiek van de toekomst eruit

De logistieke sector kent veel uitdagingen en is volop in verandering. Nieuwe technologieën helpen er mee voor zorgen dat pakjes snel en efficiënt verwerkt en verstuurd worden. In Fabriek Logistiek, een demo- en testcentrum in Gent, brengen gespecialiseerde partners hun expertise bijeen.

Logistieke toepassingen en nieuwe technologieën, kennis en ervaring, theorie en expertise worden in Fabriek Logistiek ter beschikking gesteld van bedrijven die actief zijn in logistiek en supply chain. Die kunnen er inspiratie opdoen en in alle vertrouwen testprojecten op maat ontwikkelen.

In onze videoreportage ziet u bijvoorbeeld hoe zelfrijdende heftrucks en robots pakjes verplaatsen en hoe een drone een inventaris opmaakt of ervoor zorgt dat een pakket nooit meer verloren gaat.

Al deze innovatieve toepassingen worden mogelijk gemaakt door de 5G-technologie die als een privaat netwerk wordt ingezet. Proximus installeerde een privaat 5G-netwerk in Fabriek Logistiek, zodat er zeer snel, lokaal en veilig data kunnen worden uitgewisseld. Dankzij dit kwalitatieve netwerk, dat snelheid, lage latency en beveiliging combineert, kunnen de geautomatiseerde logistieke toepassingen altijd vlot en veilig werken.



