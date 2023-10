Review: iPhones van Swappie houden een warm pleidooi voor refurbished toestellen

Is het, bij je volgende smartphonewissel, de moeite waard om ook mee op de refurbished-trein te springen? We testten drie iPhones van de Finse refurbisher Swappie. Ons verdict: een ondubbelzinnige ‘reken maar van yes’. Al blijft het aangeraden om niet overdreven op de kleintjes te letten, en niet voor de nogal armzalige bodemcategorie te gaan.

Zie je die kleine zwarte stip daarginds in de verte? Dat is de schroom die consumenten jarenlang hebben gekoesterd om refurbished smartphones op zak te dragen. Jaar na jaar ligt die gêne verder weg, zo blijkt uit jaarlijkse onderzoeken van het Amerikaanse marktstudiebureau Counterpoint Research. In 2022, het laatste jaar waarvoor tot nu toe consumenten werden geënquêteerd, nam het aantal refurbished smartphones bijvoorbeeld toe met 5 procent. Maar opnieuw opgekalefaterde iPhones, de populairste toestellen met een aandeel van 49 procent in de gehele ‘secundaire’ smartphonemarkt, groeiden met liefst 16 procent op een jaar tijd. Gevolgd door Samsung. Dat Koreaanse merk, marktleider op de markt van nieuwe toestellen, heeft een refurbished marktaandeel van 26 procent, zag dan weer een kleine daling in zijn refurbished verkopen.

Echt ‘duurzame’ iPhones

Waarom juist opgelapte iPhones zo populair zijn, in die mate zelfs dat hun refurbished verkoop volgens Counterpoint Research knabbelt aan de verkoop van nieuwe toestellen? Volgens kenners heeft het vooral te maken met de instelling van de gebruikers. Een iPhone is ‘duurzamer’ dan een andere smartphone: niet zozeer in de ecologische voetafdruk die ze nalaten en het volume aan zeldzame aardmaterialen die ervoor moeten worden gedolven (al zette Apple daarin wel recente stappen voor verbetering), maar vooral in hun lange gebruiksduur. Een iPhone van pakweg 3 jaar geleden blijft, dankzij de lange houdbaarheid van de software door middel van updates (en misschien ook door de geringe innovatie die Apple de afgelopen jaren heeft getoond onder de motorkap) langer goed dan een toestel van een andere fabrikant.

Daarom ook heb ik specifiek gerefurbishte iPhones getest. Wel van hetzelfde model – een iPhone 12 Pro Max – omdat ondergetekende zelf zo’n model in gebruik heeft en dus het beste vergelijkingen kan maken tussen een oud model en drie ‘als nieuwe’. En waarom drie? Omdat Swappie, de Finse aanbieder waarvan we drie toestellen bestelden, zijn opgelapte smartphones in drie categorieën verkoopt: van ‘gemiddeld’ tot ‘uitstekend’. Daar wilde ik het verschil tussen zien.

Swappie

Er zijn tientallen aanbieders van gerefurbishte iPhones. Zelfs grotere retailers als Coolblue of Bol.com zijn mee op de kar gesprongen, en ook Apple verkoopt zelf refurbished toestellen. Maar ik wilde het aanbod van Swappie proberen omdat dat Finse merk grote bewegingen aan het maken is op de refurbished-markt: in 2022 kreeg deze startup uit 2016 een investeringsronde van een flinke 108 miljoen euro uitgedeeld, en dat durfkapitaal hebben ze tot nu toe bijzonder goed aangewend. Op meerdere Europese markten is het bedrijf al marktleider op de groeiende refurbished-markt.

De definitie van ‘refurbished’ is een belangrijke in dit verhaal, dus laten we ze eerst nog even scherpstellen. Een refurbished smartphone is geen tweedehands toestel. Het kan een hele tijd in handen van een gebruiker zijn geweest, net als een tweedehands model dat je op eBay of 2dehands.be hebt gekocht. Maar het cruciale verschil is dat het professioneel werd opgelapt door een refurbisher, die de staat van de batterij, het scherm en de andere componenten heeft getest, en eventueel versleten of niet meer goed werkende onderdelen heeft vervangen. Het toestel is weer verkoopsklaar, dat is het hele idee achter refurbishing: op eventuele gebruikssporen aan de buitenkant na is het als nieuw.

Wat – eveneens niet onbelangrijk – ook betekent dat de aanbieder garantie moet leveren op het toestel. Dat is meteen een heel cruciaal element om op te letten, want de term ‘refurbished’ is niet gereguleerd: verkopers hanteren hun eigen definitie ervan. Een verkoper die geen garantie en herroepingsrecht aanbiedt is bijzonder verdacht. Swappie, wiens producten we hier testen, levert in ieder geval 24 maanden garantie op al zijn toestellen, en een terugroepingsrecht van 14 dagen.

Flink goedkoper

We hebben het zo dadelijk nog over wat je voor dat geld krijgt, maar één ding is alvast duidelijk: je komt een flink eind goedkoper uit dan met een nieuw toestel. De iPhone 12 Pro Max, hoewel drie jaar oud, is nog niet heel scherp afgeprijsd, zo merken we op prijsvergelijkingssites: het beste wat officiële Apple-retailers momenteel voor je kunnen doen is € 1.100, toch zo’n 400 euro duurder dan de meest prijzige van het stel dat we voor deze test onder handen namen.

Ik bestelde er drie via de website, in elk van de drie kwaliteitscategorieën die Swappie hanteert: ‘redelijk’ (werkt als nieuw, wel – ik citeer met opzet – ‘duidelijke’ gebruikssporen), ‘heel goed’ (zelfde, maar dan met ‘zichtbare’ gebruikssporen) en ‘uitstekend’ (met ‘lichte’ gebruikssporen zoals kleine krasjes, maar ‘geen opvallende markeringen’). De prijzen van de drie maakten sprongen van tien tot twintig euro: het ‘redelijke’ toestel moest 660 euro kosten, het ‘uitstekende’ zo’n 30 euro minder. De grootste sprong – twintig euro – was tussen het goedkoopste toestel en dat met het predikaat ‘zeer goed’.

Wel opletten met de kleuren: ik koos met opzet drie toestellen met een behuizing in grafietkleur omdat dat toevallig de tint was waarvan er modellen in de drie categorieën beschikbaar waren. Maar kies je voor een meer gegeerde zilveren iPhone 12 Pro Max, dan kan het zijn dat de ‘redelijk’-optie meer kost dan de ‘heel goed’ bij een andere kleur. Je kunt in het stadium van de bestelling ook kiezen voor een toestel waarin een compleet nieuwe batterij werd gestopt, maar Swappie zet zichzelf ertoe garant om alleen maar apparaten te verkopen met een resterende batterijcapaciteit van minstens 80 procent.

Aan de binnenkant

Na de bestelling werden de toestellen verstuurd vanaf het magazijn van de aanbieder in Leipzig. Totale verwerkingstijd totdat ze over mijn dorpel werden gebracht door een DHL-koerier: een keurige tweeëneenhalve werkdag. De toestellen zaten ook in een fancy eigen doosje van Swappie, dat duidelijke parallellen vertoont met de verpakking van een nieuwe iPhone. De psychologische boodschap wordt in ieder geval meteen al goed ingemasseerd: deze dingen zijn ‘als nieuw’. Wel volgt Swappie de kwalijke evolutie op de bredere smartphonemarkt om wel een connectorkabel mee te leveren, maar geen oplaadblokje meer om het usb-uiteinde daarvan in te pluggen: heb je dat niet thuis rondslingeren, dan ben je een paar euro’s extra kwijt. Swappie adverteert dat min of meer op zijn site: onderaan iedere productpagina wordt aangegeven wat er wél in zit (de kabel dus), maar niet wat er niét is inbegrepen (de blok, die tot enkele jaren geleden standaard werd meegeleverd bij een nieuwe smartphone – de impliciete boodschap is dus ‘sorry dat de wereld tegenwoordig zo werkt’). Op een tweede accessoirepagina, na het inzetten van de bestelling, zet Swappie voedingsadapters te koop voor 6 tot 25 euro.

Wat na het uitpakken van de toestellen natuurlijk meteen in het oog springt is hun cosmetische staat, maar die neem ik zo dadelijk wat dieper onder de loep. Eerst snel over wat er onder de behuizing zit. Puur voor de volledigheid runde ik een benchmarktest van de centrale processor en de grafische chip met de app Geekbench 6, maar die leverde geen grote verschillen op met mijn eigen al drie jaar intensief gebruikte – maar voor deze gelegenheid leeggemaakte – iPhone 12 Pro Max op: de software is duidelijk een clean install, zonder oude processen die nog in de weg lopen. Vervolgens voerde ik diagnostische tests uit met Phone Doctor Plus, om onder meer het scherm, de camera’s, de sensoren, de liDAR, de speakers en de microfoons te testen. Opnieuw: geen verrassingen, alles werkte naar behoren.

De batterij dan: die bleek bij de drie toestellen een deftig eindje boven het door Swappie vooropgestelde minimum te liggen, en ook een stuk boven de staat van diegene die in mijn eigen apparaat zit. De batterij van ‘Uitstekend’ zat op 88 procent, die van ‘Heel goed’ op 86 procent, en die van ‘Gemiddeld’ eveneens. Maar dat zijn eerder toevallige verschillen: de prijscategorieën maken geen onderscheid in wat er onder de behuizing zit, zegt Swappie.

Cosmetische staat

Laat ons het dan, last but not least, maar eens over die buitenkant hebben. Bij ‘Uitstekend’ was ik alvast aangenaam verrast over hoe het toestel eruitzag: inderdaad zo goed als nieuw, met geen enkel aanwijsbaar gebruiksspoor.

Bij ‘Zeer goed’ waren er wel wat toonbare krassen op het scherm en wat oneffenheden aan de randen, maar het toestel lag erbij zoals mijn eigen – relatief omzichtig gebruikte – iPhone. Er waren ook geen gebruikssporen aan de achterkant, waarvoor Swappie zich bij deze categorie wel voor vrijwaart in zijn communicatie. De krasjes aan het scherm waren ook niet enorm diep: hoogstens merkte ik wat oneffenheden op aan de bezelranden. Om de grootste krassen te zien moest ik flink inzoomen met een camera.

Dat kan dan weer niet worden gezegd over ‘Redelijk’, een categorienaam waarmee Swappie dit toestel – afgemeten aan het aantal krassen aan het scherm, en de diepte ervan – teveel eer toebedeelt. Dit apparaat met Swappie’s D-graad zag er zo lief uit dat ik deze categorie tout court zou afraden om te kopen. Het verschil van twintig euro met de veel deftigere ‘Zeer goed’ rechtvaardigt niet het armoedige gevoel van op een kraterlandschap te kijken wanneer het scherm van je smartphone uit staat.

Conclusie

Voor de aanzienlijk lagere prijs hoef je een refurbished iPhone, van dit refurbishermerk tenminste, niet te laten. Gezien het al grote prijsverschil met een nieuwe iPhone adviseren we daarbij wel om geen té grote krent te zijn, en het toestel met de laagste kwaliteit voor die paar tientallen euro’s verschil helemaal links te laten liggen. Maar verder: laat die refurbishing-revolutie maar verder oprukken.