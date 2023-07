Review: Epos Expand Vision 3T – Teams in je vergaderzaal zonder pc

Heb je in je bedrijf een Teams Rooms-oplossing? Dan kan je met deze ‘collaboration bar’ eender welk scherm in een vergaderzaal uitrusten met Microsoft Teams: geen pc of extra software nodig.

Zegt de naam Epos je nog steeds niet? Dat merk is ontstaan uit een samenwerking met Sennheiser en Demant Group. Het merk levert high-end audio- en video-oplossingen voor onder meer gamers maar ook zakelijke omgevingen. De Expand Vision 3T die we hier testen past in dat laatste segment en is een zogeheten ‘collaboration bar’ – naar analogie met de soundbar die je aan televisie koppelt. Het toestel is een zogeheten Teams Rooms oplossing: zeg maar een soort mini-pc die je aan eender welk scherm koppelt en die dat ‘domme’ scherm omtovert tot een ‘slimme’ videoconferencing-setup. ‘Slimme’ tussen aanhalingstekens? Da’s niet toevallig, en dat leer je verderop in deze review.

Specificaties

De bedoeling is dat je dit toestel ofwel bovenaan het scherm ‘vasthangt’ – wij deden de test met een 49” televisie van Samsung en daar lukte dat perfect – ofwel met de meegeleverde beugel monteert aan de muur. Op de voorkant zie je nadrukkelijk de camera met een lichtgevende ring eromheen: dat geeft meteen het gevoel van een allesziend oog dat de hele kamer nauwlettend monitort. Of dat een positief of negatief punt is, laten we aan jouw oordeel over: feit is gewoon dat de camera wel héél nadrukkelijk aanwezig is in de kamer. Bovenop zitten twee knoppen om de microfoon en camera in- of uit te schakelen. Aan de achterkant zitten een hoop connectors: USB, USB-C, HDMI, microSD, Ethernet en uiteraard de stroomvoorziening. Wifi kan trouwens ook, als je liever geen vaste Ethernetkabel in het toestel plugt. In onze snelle wifi-meshopstelling – een Deco-set van TP-Link met Wifi 6 en een stevig signaal – merkten we trouwens geen enkel verschil tussen een bekabelde of draadloze verbinding.

Qua specificaties zit je in principe goed met een 4K-camera, Sony-sensor en breedhoeklens die 112° ziet. Dat moet volstaan om tot acht deelnemers in een vergaderzaal in beeld te brengen. Er zitten microfoons in en geluid komt via hdmi ook tot aan je tv of monitor. Voor betere verstaanbaarheid en steviger geluid levert Epos ook een Expand SP 30T mee. Dat is een ronde Bluetooth-speaker die je draadloos koppelt aan de collaboration bar, of via een USB-C kabel bedraad aansluit. In de doos vinden we ook een verlengkabel waarmee je de speaker bijvoorbeeld toch bekabeld kan aansluiten vanaf pakweg het midden van de vergadertafel. De eigenlijke bediening van de collaboration bar doe je met een meegeleverde afstandsbediening, maar daarover zo meteen ook nog wat meer.

Installatie

Via hdmi sluit je de Expand Vision 3T aan op je tv of monitor. Eenmaal aangesloten voeg je je Microsoft Teams bedrijfsaccount toe. Dat doe je dus via de meegeleverde afstandsbediening. Via de 2FA-authenticatie van mijn werkgever lukte dat perfect. We hebben ook een USB-toetsenbord aangesloten, maar dat lukte helaas niet om op die manier gegevens in voeren. Ook een Bluetooth-toetsenbord van Logi konden we niet gebruiken: koppelen lukt wel, maar verder dan dat geraakten we niet. Om in de geavanceerde instellingen te duiken stoten we wel op een probleem: er is een administrator-paswoord nodig. Na wat zoekwerk bleek het standaard paswoord… 0000 te zijn. Echt veilig lijkt ons dat toch niet? Ja, je kan dat paswoord achteraf uiteraard aanpassen maar zulke standaard paswoorden anno 2023? Dat moet toch beter kunnen!

Problemen

Waar het ook foutliep, is toen we het toestel naar de fabrieksinstellingen terugzetten. Het toestel laadt dan eerst de meest recente firmware in, waarna je begroet wordt door een taalkeuzescherm. Op dat moment ontdekten we dat de afstandsbediening niet meer reageerde. Een zoektocht door de handleiding en enkele online fora leerden ons dat je de remote dan opnieuw moet koppelen. Je moet de back- en ok-knop enkele seconden simultaan induwen en terwijl de collaboration bar herstarten. De remote wordt dan inderdaad opnieuw gekoppeld. Voor een merk dat inzet op high-end kwaliteit vinden we dit wel een sterk minpunt. Zeker omdat we het probleem ook konden reproduceren door de collaboration bar even zonder stroom te zetten. Opnieuw reageerde de afstandsbediening niet meer, en moesten we doorheen die omslachtige oplossing. We kunnen ons perfect inbeelden dat mening IT-beheerder een bloedhekel heeft aan zulke problemen in zijn of haar vergaderzalen!

De interface vinden we overigens ook niet ideaal. De menu’s worden in tinten van blauw weergegeven waarbij het niet altijd goed duidelijk is welke optie je nu precies selecteert. Werk aan de UI-winkel dus.

En de eigenlijke vergadering?

Tijd voor wat positieve noten: vergaderen lukt wel vlot. Beeld en geluid worden vlot doorgegeven. Bij onze testvergaderingen kwamen stemmen van meerdere deelnemers luid en duidelijk door, ongeacht waar ze zich in de kamer bevinden. Je merkt duidelijk dat Epos hierin wel wat expertise opgebouwd heeft. Minder overtuigd zijn we door de camera zelf en dan vooral de ‘slimme’ functies daarrond. Ja, het is een 4K-camera maar in de praktijk is die hoge resolutie lang niet altijd aanwezig. De camera kan automatisch inzoomen op mensen die aan het woord zijn en de kadrage van het beeld dynamisch aanpassen. Het resultaat is dat er soms niet veel meer van die hoge resolutie merkbaar is.

Bovendien loopt die automatische beeldaanpassing ook niet altijd zoals het hoort. De reacties zijn om te beginnen traag: je moet echt al secondenlang aan het woord zijn alvorens de camera op jou inzoomt. Tot daar aan toe, maar soms gebeurt het gewoon ook helemaal niet waardoor de persoon die aan het woord is niet in beeld komt. Wat op zich ook handig had geweest, is dat je op zo’n moment manueel kan ingrijpen. Helaas: de camera manueel bedienen en de hoek aanpassen zit er niet in. We vallen hier wat in herhaling maar voor een merk dat voor high-end oplossingen gaat, verwachten we hier toch wel beter.

Nog één punt moet ik kwijt. Het is ons ook opgevallen dat niet alle Teams-functies ondersteund worden. Je hand opsteken lukt bijvoorbeeld wel. Maar virtueel handgeklap – je weet wel, die emoji’s – komen bijvoorbeeld niet door. Geen grote ramp wat ons betreft, maar we geven het voor de volledigheid toch maar even mee. Het delen van whiteboards lijkt wel ondersteund – de knop om te starten met delen staat toch in de interface – maar in de praktijk levert dat een ‘not supported browser’ error op. Al is het ons in alle eerlijkheid niet duidelijk of we dit Epos kunnen aanwrijven: misschien ligt het wel aan onze bedrijfspolicy en is die functionaliteit dichtgetimmerd.

Conclusie

Alles bij elkaar opgeteld zien we deze set vooral als een laagdrempelig (en vrij betaalbaar) instapmodel om een vergaderzaal uit te rusten met Teams-mogelijkheden. Dat werkt dan op zich redelijk goed, maar de minpunten die we merkten rond de afstandsbediening en de camerabesturing – automatisch werkt niet goed genoeg en manueel is niet mogelijk tijdens een call – maken dat we het toestel toch niet echt kunnen aanraden. Met betere firmware kunnen volgens ons de problemen grotendeels verholpen worden: de vraag is alleen of je dat van Epos nog mag verwachten voor een toestel dat toch al enige tijd op de markt is…