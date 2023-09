Review: Fairphone 5 – Een nobele smartphone die stilaan de concurrentie bijbeent

De Fairphone 5: ondertussen alweer het vijfde model van een steeds nobeler concept. Een degelijke smartphone die doet wat ervan verwacht wordt. Al wachten Proximus-klanten er best nog even mee.

Het moet gezegd zijn: bij het ontvangen van een smartphone hebben we er nog nooit een schroevendraaier als surplus bijgekregen. Die verbazing moet wellicht ook op onze gezichten af te lezen zijn geweest. Na wat verder zoeken – in het kleine en volledig gerecycleerde doosje – is ook geen USB-C-kabel of stekker te bespeuren. Maar geen paniek, want ook dat hoort bij het nobele concept van Fairphone, dat een zo duurzaam mogelijk en modulair toestel wil afleveren. Modulair wijst erop dat de smartphone letterlijk uit elkaar te vijzen valt. Duurzaam betekent dan weer: geen onnodige materialen verspillen die je wellicht thuis toch al liggen hebt. Een USB-C-kabel en -stekker kan je trouwens als het echt moet ook apart aankopen op de Fairphone-shop online (samen zo’n 60 euro).

Lange termijn engagement

De Nederlandse Fairphone is voor 70 procent uit ‘eerlijke materialen’ gemaakt en heeft dus een tiental vervangbare onderdelen. Onder eerlijke materialen valt te verstaan ‘materialen die niet uit conflictgebieden komen of via kinderarbeid gewonnen zijn’. Om het duurzame plaatje helemaal compleet te maken biedt Fairphone zijn gebruikers ook een garantie van vijf jaar en nog minstens 5 upgrades van het Android-besturingssysteem (Android 13 als startversie). 5 upgrades waardoor de smartphone minstens tot 2031 software-ondersteuning geniet. Een totale levensduur van om en bij de 8 jaar. En door het gebruiken van een Qualcomm chipset (Qualcomm QCM6490 & Adreno 643 GPU), die ontworpen is voor industriële hardware, mikt Fairphone naar eigen zeggen op een levensduur tot wellicht 2033.

Als Fairphone bovenstaande beloftes kan inlossen vormt de combinatie tussen de technologie, de duurzaamheid en het prijskaartje een mooi totaalplaatje. Zeker als je weet dat de gemiddelde levensduur van smartphones tussen de twee en vijf jaar ligt. Vanzelfsprekend konden we deze review niet in de schuif laten liggen tot de geschatte levensduur van 8 jaar voorbij is. Maar we testten wel voor jullie of de Fairphone 5 zijn prijskaartje van 699 euro op dit moment waard is.

Aangenaam kennismaken

Het unboxen en de eerste kennismaking met de Fairphone verliep erg vlot en aangenaam. Het redelijk robuuste toestel – 16,16 x 7,58 x 0,96 cm en een OLED-scherm van 6.4 inch – voelt helemaal niet zwaar aan voor zijn grootte en voelt toch goed in de hand. Met een schermverversingssnelheid van 90 Hz is het scherm niet het snelste op de markt, maar op het eerste zicht blijkt dit al meer dan voldoende. Ook voor de weergave geldt dezelfde filosofie: de kleuren en beeldkwaliteit (1.224 x 2.700 pixels) zijn wellicht niet de beste, maar scoren conform het prijssegment van de Fairphone gewoon goed. We gaan verder met het installeren van het toestel. Zelfs als je, zoals ons, van Apple’s iOS komt, is het maar je USB-C-oplaadkabel van Apple in de Fairphone te pluggen en klaar is kees. Fairphone laat je zelf kiezen welke gegevens en apps je graag meeneemt naar je nieuwe toestel. En dankzij het 8 gigabyte ram-geheugen en de 256 gigabyte interne opslag verloopt dat meer dan vlot. Voor wie 256 GB niet volstaat, is er de mogelijkheid het geheugen door middel van een SD-kaartje uit te breiden.

Een ander pluspunt: je kan het toestel zowel met gezichtsherkenning als met je vingerafdruk ontgrendelen. Beide werken prima, alleen bevindt de vingerafdrukontgrendeling zich in de aan/uit-knop. En die is dan weer vrij dun: zonder de gezichtsherkenning moet je er soms op letten je vinger erg nauwkeurig op de aan/uit-knop te leggen.

Proximus-klanten wachten best nog even: Ondanks een aangename eerste kennismaking ontdekten we één defect – en dat in een nochtans vitale functie van een smartphone. Het toestel slaagt er niet in te… bellen. Specifieker: sms’en en inkomende oproepen werken prima, maar uitgaande oproepen mislukken. Nogal onhandig voor een mobiele telefoon. Na het contacteren van het ontwikkelingsteam bevestigde Fairphone aan de Data News-redactie dat er zich wel degelijk een probleem voordoet tussen de Fairphone en de verbinding met operator Proximus. Ondertussen zaten beide partijen al samen en zou het probleem in de nabije toekomst opgelost worden: dankzij een software-update. Die wordt verwacht in de tweede week van oktober. Voorlopig kunnen Fairphone-gebruikers die klant zijn bij Proximus het probleem ‘oplossen’ door het toestel terug naar het 2/3G-netwerk te schakelen. Al is dat niet helemaal wat je verwacht van een gloednieuwe 5G-compatibele smartphone.

Opnieuw een pluspunt: de Fairphone is een dual-SIM, waardoor je een nanoSIM en een e-SIM kan combineren. Zoals vermeld is het toestel ook een 5G-smartphone en ondersteunt het Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.2 LE.

Haarscherp, zolang je niet zoomt

De camera van de vijfde generatie Fairphones wordt geleverd door het Japanse Sony. Op papier is het een uiterst performante camera: 50 megapixels met een Sony sensor. Filmen doe je dan weer in 4K aan 30 frames per seconde. En voor de hobbyfotografen onder ons niet onbelangrijk: een diafragma van 1.8 op de hoofdcamera. In vergeleken met de gemiddelde lenzen op de markt is dat toch zeer degelijk. Het toestel is – zoals de meeste in zijn klasse – voorzien van autofocus, optische beeldstabilisatie en HDR-ondersteuning. Uitermate geschikt om mooie portretten te maken. De Fairphone verliest wel bij het zoomen heel wat kwaliteit. Wanneer volledig ingezoomd zie je ook duidelijk veel ruis. Maar langs de andere kant, wat verwacht je van een 200mm brandpuntafstand ofwel 8x digitale zoom in een smartphone?

Daarbovenop beschikt de Fairphone over een voldoende aanbod mogelijkheden in de camera-app. Naast de standaard foto- of video modus zijn er nog de portret-, panorama- of pro-modus. Vooral de pro-modus is voor de iets vergevorderde fotografen onder ons interessant, want die laat je toe te spelen met de ISO, sluitertijd lichtwaarde, witbalans én de scherpstelling handmatig in te stellen. Geen excuses dus om zonder leuke vakantiekiekjes thuis te komen.

Voor de doe-het-zelvers onder ons

Intussen is het wel duidelijk dat Fairphone inzet op de duurzaamheid van zijn producten. Daarom zijn de Fairphone-smartphones dan ook modulair. Verschillende onderdelen zijn los te vijzen en zelf te vervangen. Als je koos voor het exemplaar met een doorzichtige achterkant, merkte je wellicht al snel op dat je de verschillende onderdelen zoals camera, luidspreker, batterij etc. mooi kan zien zitten. Wanneer je de achterkant van de Fairphone losklikt, kan je in het toestel een tiental onderdelen losmaken. Dat zijn onder andere het OLED-scherm, de batterij, de camera-unit, de hoofd- en ultrabreedhoekcamera, de luidspreker en de USB-C-poort. Enkel de processor niet. Alles tezamen kan je het volledige toestel vernieuwen met reserveonderdelen voor in totaal zo’n 420 euro. Die wisselstukken zijn ook gewoon te bestellen op de online webshop van Fairphone.

© Fairphone

Conclusie

De Fairphone zal wellicht geen schoonheidswedstrijd winnen in zijn prijscategorie. Ook op vlak van prestaties scoort het toestel wellicht niet de allerbeste punten. De Qualcomm-chipset is niet de snelste in zijn soort, maar doet het nodige om het toestel op een comfortabele manier te kunnen gebruiken. Het OLED-scherm is evenwel niet hetzelfde als dat van de nieuwste iPhones of dergelijke, maar het voldoet wel om je een aangename ervaring te bezorgen. De 4200 mAh vervangbare batterij loopt na een dag leeg, maar is wel na 50 minuten helemaal opgeladen – op voorwaarde dat je lader voldoende watt trekt weliswaar.

Maar dat is natuurlijk een conclusie gebaseerd op de vergelijking met alle smartphones. In zijn eigen gewichtsklasse kan de Fairphone 5 prima opboksen tegen de concurrentie. Vooral het modulaire en duurzame concept leveren de Fairphone toch de nodige puntjes op. Wie er niet mee inzit om niet de nieuwste, hoogtechnologische snufjes op zijn of haar toestel te hebben, maar wel een stevige smartphone wil die lang meegaat, is bij Fairphone aan het juiste adres.

Prijzen en beschikbaarheid: De Fairphone 5 is nu te koop en kost 699 euro. Het toestel is beschikbaar in 3 uitvoeringen: een matzwarte-, doorzichtige- of fel blauwe achterkant.

Murena verkoopt aangepaste versie zonder Google Murena is een bedrijf dat toestellen, zoals de Fairphone 5, verkoopt met het /e/OS-besturingssysteem. Dat OS waarborgt je privacy en levert een zogeheten deGoogled toestel op. Zo kunnen je data minder snel geanalyseerd en doorgespeeld worden door internetgiganten zoals Google. Wie zijn privacy hoog in het vaandel draagt kan zo’n deGoogled en privacy-bestendige Fairphone 5 kopen op de website van Murena. Daar tel je dan 769,90 euro voor neer.