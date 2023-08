Review: Fresh ’n Rebel Bold L2 Speaker – Krachtige waterdichte speaker

Zoek je in een portable speaker vooral véél volume en krachtige bas? Dan zit je wel goed bij de Bold L2 van het Rotterdamse Fresh ’n Rebel.

Een speaker beoordelen blijft hoe dan ook een subjectief gegeven: zeker over de geluidskwaliteit is het moeilijk om een algemeen geldend waardeoordeel te vellen. Wat voor de ene als een hoogwaardig geluid klinkt, is voor de andere net een no-go. Heb je een geoefend oor of ben je eerder een occasionele luisteraar? Hou je van harde techno of net eerder minimalistische pianomuziek? Veel bas of eerder gebalanceerd geluid? Voor binnen of buiten? Mag het luid of eerder subtiel? Is spraak belangrijk of enkel muziek? En zo kunnen we nog wel een aantal open vragen stellen waarvan de mix van antwoorden bepaalt of een speaker jou al dan niet ligt. Fresh ’n Rebel – een van origine Rotterdams merk met Sitecom Europe als moederbedrijf – bezorgde ons een exemplaar van hun Bold L2 speaker waar we even mee aan de slag gingen, met een aantal van die open vragen in ons achterhoofd.

Groot en zwaar

De speaker is met 105 x 107 x 230 mm en een gewicht van 1124 gram vrij omvangrijk en zwaar voor een portable speaker. De stoffen behuizing met afwerking in rubber oogt wel mooi. Wij kregen de ‘brave bronze’ uitvoering toegestuurd – noem het gerust donkerbruin – maar er zijn nog vier andere uitvoeringen die hippe omschrijvingen meekrijgen als ‘dried green’, ‘dive blue’, ‘storm grey’ en ‘silky sand’. Die omschrijvingen geven al enigszins weg dat Fresh ’n Rebel vooral mikt op een jonger publiek met ‘outdoor’ gebruik en feestjes als hoofddoel. De speaker is ook (spat)water- en stofbestendig met een IP67-rating. Heb je twee van deze speakers? Dan kan je ze ook inzetten als stereo speakers – maar dat hebben we dus niet kunnen testen. Wat we wel met succes uitprobeerden is de ‘party mode’: eigenlijk het simultaan aansluiten van twee devices op je speaker zodat je bijvoorbeeld elk met je eigen smartphone wat nieuwe deuntjes kan laten afspelen.

Vooral luid

Met een outdoor/party-doel en jong doelpubliek in gedachten – poolparty, picknick,… – schrikken we ook niet van het geluid van zodra we de speaker voor de eerste keer inschakelen. De Bold L2 klinkt vooral luid: diepe bas – vandaar de omvang allicht – maar ook veel hoge én middentonen. Je hoeft je Bluetooth-geluid op je smartphone maar enkele streepjes nar boven te klikken en je krijgt al heel veel volume te horen. Met de knoppen bovenop de speaker kan je het volume ook verder opkrikken of net terugschroeven: je bedient ervoor alle duidelijkheid dezelfde Bluetooth-uitvoer op je device mee en niet nog eens een aparte volumeregeling van de speaker zelf. De andere knoppen dienen om de Bold L2 aan- en uit te schakelen, Bluetooth-devices te pairen en de muziek te pauzeren. Wel zeer handig voor dit type speaker is de batterij-indicator: aan de hand van vier LED-bolletjes die al dan niet oplichten kan je inschatten hoe lang je nog verder kan luisteren zonder een oplader erbij te halen. De maximale afspeeltijd van de 4000 mAh batterij bedraagt 22 uur. Opladen doe je via de USB-C kabel van een meter die is bijgeleverd. Pluspunt: in dezelfde kleur als je speaker. Mogelijk minpunt: een voedingsadapter ontbreekt in de doos, al is de kans natuurlijk zeer groot dat je er ondertussen op z’n minst al enkele in huis hebt waarin je dan de USB-C kabel kan prikken.

Geen EQ

Maar nog even over het geluid: luid dus en wat ons betreft alles bij elkaar toch maar weinig subtiel. Het geluid voelt voor ons uit balans en het is dan vooral jammer dat je zelf geen invloed hebt op ghet geluid. Geen equalizer dus, en ook geen presets die het geluid aanpassen aan het type muziek dat je afspeelt. De Bold L2 voelt instinctief voor ons vooral aan als een speaker die het goed doet bij populaire hitmuziek, popdeuntjes en danshitjes met een dreunende beat erop. Ben je eerder fan van stevige gitaarmuziek? Rokerige jazz? Duistere ambient? Minimalistische piano? Weet dan dat er betere opties zijn. Maar nogmaals: jammer toch dat er geen app of functie met enkele presets bestaat: het zou Fresh ’n Rebel niet misstaan en bovendien het toestel ook voor een breder publiek geschikt maken. Hoe je de speaker positioneert maakt wel al een flink verschil merkten we: trial & error is hier wat de boodschap. Oh ja, wél nog een vermelding waard: de AUX-ingang (3.5mm). Dat zie je niet altijd meer en is wel handig om indien nodig een externe audiobron fysiek te kunnen aansluiten.

Conclusie

Ideaal voor de fans van I Like It Loud (met de groeten van Marshall Masters), maar niet voor wie op Gent Jazz deze zomer genoot van de piano van Ludovico Einaudi in een fluisterstille tent. Zonder meer een krachtige speaker – dat hoor en voel je – maar wat extra subtiliteit (of mogelijkheid om die toe te voegen) had welkom geweest.