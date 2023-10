Review: Google Pixel 8 Pro – België is een (prijzige) toptelefoon rijker

De Pixel is voor Google wat de iPhone voor Apple is. Alleen waren de zeven vorige generaties van de smartphone in onze contreien nooit officieel verkrijgbaar. Dat is deze week veranderd, met de Belgische introductie van de Pixel 7a, Pixel 8 en de meer geavanceerde 8 Pro. Data News legde het topmodel de voorbije dagen op de testbank.

De Pixel 7a was in bepaalde markten in mei al gelanceerd, en mikt op consumenten met een iets ‘beperkter’ budget: het toestel verwisselt voor 509 euro van eigenaar. De gloednieuwe 8-serie van de Pixel begint bij 799 euro voor de instapper (met 128 GB opslagcapaciteit) en gaat tot 1.299 euro voor de 8 Pro in de meest luxe uitvoering met 512 GB.

Opvallend: het ‘voordeligste’ Pro-model (128 GB) kost met 1.099 euro zomaar eventjes tweehonderd euro meer dan zijn voorganger, de Pixel 7 Pro, bij dienst introductie destijds, bijvoorbeeld bij onze noorderburen. Dat is toch wel een stevige prijsverhoging.

De Pixel 8 Pro is verkrijgbaar in de kleuren Baaiblauw, Obsidiaan (zwart) en Porselein.

Android 14 aan boord

Ons testtoestel kwam met 128 GB en dat kan toch al snel aan de krappe kant worden, temeer omdat het Pixel-geheugen sinds enkele generaties niet meer kan worden uitgebreid via een microSD-slot. Slim en toekomstgericht kiezen is dus het devies, tenzij je het prima vindt om een deel van je data op te slaan in de cloud: een abonnement op Google One is beschikbaar vanaf 1,99 euro per maand voor 100 GB opslagruimte. Het werkgeheugen (RAM) van de Pixel 8 Pro bedraagt overigens 12 GB, wat in deze klasse intussen vrij gangbaar is.

De Pixel-smartphones staan erom bekend dat ze amper bloatware bevatten: naar overbodige apps is het ver zoeken, en ook de interface is zo clean als de keukenvloer na een javelbehandeling. Daar moet je van houden, maar het ontbreken van toeters en bellen zorgt er wel voor dat het toestel op elk moment snel aanvoelt. De Pixel 8 en 8 Pro zijn ook de eerste smartphones op de markt met Android 14 als mobiel besturingssysteem. Enkele nieuwigheden daarvan zijn de ondersteuning van passkeys, meer mogelijkheden om het lockscreen aan te passen en een snufje (op de 8-serie) om via AI een originele achtergrond te genereren.

Van die AI Wallpapers is het een kleine stap naar het 6,7-inch Super Actua-scherm van de Pixel 8 Pro. Het biedt een degelijke resolutie van 1.344 x 2.992 pixels en gooit een hoge piekhelderheid van 2.400 nits in de strijd, waardoor je zelfs bij fel zonlicht nog goed kan zien wat er op het display gebeurt. In het scherm is ook een vingerafdrukscanner geïntegreerd, al kan je ook opteren voor veilige (want biometrische) gezichtsherkenning om het toestel te ontgrendelen.

Imposant camera-eiland

Ondanks het stevige formaat van het beeldscherm ligt de Pixel 8 Pro lekker in de hand. De telefoon is met 8,8 millimeter dan ook erg slank, weliswaar met een belangrijke ‘maar’, en dat is de ferme uitstulping van het horizontaal gepositioneerde camera-eiland. Dat steekt behoorlijk ver uit, waardoor deze Pixel schreeuwt om een beschermende cover. Van het ranke design blijft dan niet veel meer over.

De camera-opstelling mag gerust imposant genoemd worden. Van links naar rechts omvat het eiland een 50 MP groothoekcamera (82°) met diafragma f/1.68 en 4K-videomodus (tot 60 fps), een 48 MP ultragroothoekcamera (125,5°) met lensopening f/1.95 en een 48 MP telefotocamera met 5x optische zoom en f/2.8. De middelste lens is ook geschikt voor close-ups, waarbij je het object tot 2 centimeter kan naderen.

Op het eiland, onder de led-flits, vinden we ook nog een feature die voorlopig uniek is op een smartphone: een thermometer! In combinatie met de Android-app Thermometer laat deze senser je makkelijk de oppervlaktetemperatuur van allerlei objecten meten. Zo check je bijvoorbeeld of een pan warm genoeg is, of dat het melkflesje voor de baby niet te heet is.

Je kan ook de temperatuur meten met de Pixel 8 pro.

Wij zaten er zelf niet echt op te wachten, maar in de toekomst zou het snufje aan belang kunnen winnen. Google heeft de feature namelijk voorgelegd aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), waarvan het de goedkeuring wil krijgen om de sensor ook te gebruiken om de lichaamstemperatuur te meten. Dat mag zomaar niet, omdat het medische gegevens betreft. Mocht de FDA ermee akkoord gaan – maar dat is een proces dat lang kan duren – dan zou je de Pixel 8 Pro dus ook kunnen aanwenden om koorts te meten, of om je lichaamstemperatuur door te sluizen naar (bijvoorbeeld) je Fitbit-app, waar ook data als je hartslag, zuurstofsaturatie en dergelijke worden bewaard en geanalyseerd.

Pro Controls en AI

Over de beeldkwaliteit van de camera’s kunnen we kort zijn: die is lichtjes subliem. Kleuren zijn levensecht, het contrast zit goed en je krijgt professioneel ogende bokeh-effecten (onscherpte van de achtergrond bij portretten). Verder zagen we zélden zoveel details in (ingezoomde) macro-opnames van bloemen, insecten of regendruppels!

Je kan uit de losse pols kiekjes schieten, maar voor de meer ervaren fotograaf is er een arsenaal aan Pro Controls, waarmee je naar believen kan experimenteren met de focus, witbalans, sluitersnelheid en dies meer.

Wat als je foto van de eerste keer niet ‘perfect’ is? Ook daar weet Pixel 8 Pro wel raad mee, dankzij een paar staaltjes kunstmatige intelligentie (AI) die mogelijk worden gemaakt door de Google Tensor G3-chip in het apparaat. Er zijn snufjes om blurry opnames scherp(er) te maken, maar ook om storende objecten in een handomdraai uit het beeld te verwijderen met de magische gom. We probeerden het met de kip van de buren: teken met je vinger gewoon een lijntje langs de contouren van het object, druk op ‘Wissen’ en de AI doet de rest.

Wat bij ons overbleef, was de schaduw van het arme beest, maar zelfs die krijg je met een tweede poging wel weggepoetst. De ingreep duurt even, maar werkt veel slimmer, en met veel betere resultaten dan de professionele Photoshop-functie ‘Vullen’ met ‘Inhoud behouden’, die we zelf bijna dagelijks gebruiken. En dat dus gewoon in de palm van je hand. Overigens kunnen we onze kip niet alleen uit de foto weggummen, maar evengoed verplaatsen of vergroten/verkleinen, met hetzelfde gebruiksgemak.

Een ander voorbeeld zijn de beruchte groepsfoto’s, waarop er altijd wel mensen staan die niet lachen, of nét de ogen sluiten. Met de nieuwe Pixels kan je elk gezicht pijlsnel vervangen door een andere opname van datzelfde gezicht: de camera legt er simpelweg meerdere na elkaar vast, en kan ze dankzij AI achteraf naadloos ‘inplakken’.

In video’s kan de Tensor G3-krachtbron dan weer ongewenste geluiden weggommen. Denk aan de blaffende hond op de achtergrond, terwijl je je brabbelende baby filmt. Nog indrukwekkend is hoe de Pixel 8 kunstmatige intelligentie gebruikt om élk frame van een 4K-video-opname stukken helderder te maken – zeker wanneer het opnames betreft die bij minder goede lichtomstandigheden zijn geschoten. Deze Video Boost-functie is evenwel niet onmiddellijk beschikbaar, maar zal in de loop van december worden toegevoegd via een software-update.

Gezichten vervangen in groepsfoto’s is een fluitje van een cent.

Opladen gebeurt aan 30 Watt, iets sneller dan bij de Pixel 7 Pro die afklokte op 23 Watt. Dat is dezer dagen niet zo heel snel, zeker niet in vergelijking met concurrenten als de onlangs voorgestelde Xiaomi 13T Pro, die een fabelachtige 120 Watt haalt. Om een en ander in perspectief te plaatsen: daarmee kan je het toestel in slechts 19 minuten opladen van één tot honderd procent. De batterij van de Pixel 8 Pro, met een capaciteit van 5.000mAh, laadt volgens Google in een half uur ongeveer vijftig procent op, maar: daarvoor is wel de optionele 30W USB-C-charger nodig. In het doosje vinden we enkel een standaard USB-C-kabeltje.

Noemenswaardig is nog dat je het toestel ook draadloos kan bijtanken, en dat je bij gemiddeld gebruik mag rekenen op een autonomie van ruim 24 uur.

Bijzonder is tot slot de lange ondersteuningsperiode die Google voor de Pixel 8 Pro biedt. Gebruikers ontvangen zeven jaar lang Android- én beveiligingsupdates – oftewel: tot 2030 ben je met dit toestel helemaal up-to-date.

Conclusie

Met de Pixel 8 Pro heeft ons land er, nu ook officieel, een topsmarthone bij. Van een Pro-uitvoering mag je hoogwaardige optiek verwachten, en daarmee zit het wel snor. Je maakt met deze Google-telefoon niet alleen prachtige foto’s, van gedetailleerde macro’s tot scherpe tele-opnames, je kan de beelden daarna ook verregaand pimpen met een arsenaal aan krachtige AI-functies. Andere troeven zijn de uitzonderlijk lange ondersteuningsperiode, de hoge schermhelderheid en de water- en stofbestendige behuizing met IP68-rating.

Vinden we minder: de fikse uitstulping van het camera-eiland, de weinig spectaculaire oplaadtijd van de batterij (waarbij de ‘snellader’ bovendien optioneel is) én de pittige prijs, die zoals gezegd 200 euro hoger ligt dan de introductieprijs van voorganger Pixel 7 Pro. Om die pijn wat te verzachten ontvang je bij aankoop van een Pixel 8 (Pro), als je snel bent, gratis een set Google Buds Pro-oortjes bij ter waarde van 229 euro, of evenveel korting op een Pixel Watch 2 die een prijskaartje heeft van 399 euro. Deze actie loopt evenwel maar tot 16 oktober.