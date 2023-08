Review: OnePlus Nord 3 5G – Flagship-features voor een fractie van de prijs

Met de Nord heeft OnePlus sinds enkele jaren een interessante mid-range smartphone in de gelederen. Dat geldt zeker voor de zopas onthulde Nord 3, een 5G-toestel met een startprijs van 449 euro. Voor dat bedrag krijg je namelijk aardig wat snufjes die doorgaans zijn voorbehouden aan de dubbel zo dure flagship phones van deze wereld.

Die indruk krijg je al meteen na het uitpakken. De Nord 3 voelt opvallend ‘premium’ aan, met een strak design, een stoer camera-eiland en materialen die in elk geval mooi en degelijk ogen. Een knap staaltje camouflage. Want de backcover mag er dan uitzien alsof ie is vervaardigd is uit metaal (de uitvoering in Tempest Gray) of glas (Misty Green), uiteindelijk gaat het gewoon om kunststof met een doordachte coating, daar waar de topmodellen vaak een achterkant van echt glas meekrijgen.

In deze prijsklasse kunnen we daar bezwaarlijk moeilijk over doen, op voorwaarde uiteraard dat de boel heel blijft wanneer de telefoon een keer op de grond kukelt. Al blijft dat vaak ook een kwestie van geluk hebben. Nog niet zo lang geleden liep een van onze eigen flagship-telefoons bij de eerste de beste (noemenswaardige) val ernstige ‘craquelures’ op in de glazen achterkant, terwijl het toestel nota bene in een hoesje zat. Overigens, we kunnen niet ontkennen dat de Nord 3 5G z’n premium uiterlijk ook wel een beetje dankt aan de uiterlijke gelijkenissen met de iPhone 14. Kijk maar eens goed naar die contouren, het frame in dezelfde kleur als de backcover, de smalle knop aan de zijkant, …

Infraroodzender

Een andere premium-eigenschap van dit Android-toestel is de Alert Slider aan de rechterzijkant, een handige schuifknop om snel te schakelen tussen stille modus, trilmodus en beltoon. Die was een tijd afwezig bij OnePlus, keerde onlangs op veler verzoek terug op vlaggenschip OnePlus 11 en zit nu dus ook op deze Nord 3. Aan de bovenkant van het toestel ontwaren we ook nog een infraroodsensor. In combinatie met de app IR Remote kan je deze smartphone namelijk ook als extra afstandsbediening gebruiken voor je televisie, projector, dvd-speler of ander geschikt apparaat. Het lukte ons alvast moeiteloos om onze Samsung televisie en Apple TV settopbox toe te voegen. Een leuk extraatje dat je, wederom, eerder op een smartphone uit de hogere prijsklasse zou verwachten.

© MvdV

Krachtbron van dienst is een MediaTek Dimensity 9000, de chipset die we ook terugvinden in de pas door ons gereviewde OnePlus Pad (tablet). In vergelijking met de Nord 2T 5G zorgt deze Dimensity, voorzien van een 3.05GHz octa-core CPU, volgens de fabrikant voor ruim 40 procent betere CPU-prestaties en een GPU-prestatietoename (lees: betere en snellere graphics) van 58,6 procent. Verantwoordelijk daarvoor is een Arm Mali G710 MC10, voor wie er graag het fijne van weet.

OnePlus maakt zich sterk dat de prestaties van de chipset zich ergens situeren tussen die van het Snapdragon 8 Generatie 1- en Generatie 2-Mobile Platform. In de praktijk voelt de Nord 3 alleszins erg vlot aan. We moeten daar wel bij opmerken dat ons testtoestel uitgerust was met 16 GB werkgeheugen – een primeur op een Nord-telefoon. Het 100 euro goedkopere instapmodel (449 euro) moet het stellen met 8 GB RAM, en ook met de helft minder opslagcapaciteit: 128 GB versus 256 GB.

© OnePlus

Het gevoel van snelheid heeft voor een deel ook te maken met het 6,74-inch grote beeldscherm, dat een maximale verversingssnelheid biedt van 120Hz (bij de Nord 2T was dat nog ‘maar’ 90Hz). Bij apps waarbij het allemaal wat minder mag zijn, schakelt de telefoon via een speciaal algoritme terug naar 40Hz. Dat heeft dan weer een positief effect op de batterij. Voor het beeldscherm koos OnePlus overigens voor een Super Fluid AMOLED-display met een resolutie van 2.772 x 1.240 pixels, een dichtheid van 450 pixels per inch en ondersteuning van de HDR10+ standaard.

Snelladen

Bijna alle (batterijen van) smartphones gaan tegenwoordig makkelijk een volledige dag mee. Waar al die toestellen nog wél het verschil kunnen maken, is de snelheid waarmee je de accu kan opladen. Daarop heeft OnePlus bij deze Nord 3 alvast niet bezuinigd. Zo gaat het toestel vergezeld van een 80W snellader die de batterij van 5.000mAh in slechts een kwartiertje van 1 tot 60 procent kan opladen. De accu volledig voltanken, van 1 tot 100 procent, duurt ook maar 32 minuten.

OnePlus maakt zich bovendien sterk dat je de accu van dit toestel wel 1.600 keer volledig kan opladen, zonder dat dit ten koste gaat van de levensduur van de batterij. Pas daarna gaan de prestaties achteruit, maar dat is in de praktijk pas na vier jaar dagelijks opladen/leegtrekken. Nog wetenswaardig: als je de 80W snellader apart zou aanschaffen, ben je zo’n 50 euro kwijt. Het illustreert opnieuw dat de OnePlus Nord 3 veel waar voor z’n geld biedt.

Ook wat camera’s betreft zit het over het algemeen wel snor bij dit toestel. Hoofdsensor is namelijk dezelfde Sony IMX890-chip, goed voor 50 megapixel, die op de OnePlus 11 5G zit, het huidige toptoestel van het merk. Ook de optische beeldstabilisatie van die smartphone werd integraal overgenomen. De OnePlus 11 hadden we tijdens de test niet meer in ons bezit, maar we konden de kiekjes wel vergelijken met die van een 10T. Daarbij viel onmiddellijk op dat de Nord 3 in donkerdere omstandigheden beter belichte (en daardoor helderdere) plaatjes schiet, zonder dat dat gepaard gaat met hinderlijke ruisvorming.

© OnePlus

TurboRAW

Wanneer het echt donker wordt, schiet bovendien TurboRAW in actie, een door OnePlus zelf ontwikkeld algoritme. In een notendop: de camera maakt aan een hoog tempo meerdere opnames met een verschillende belichting. TurboRAW combineert de beste elementen uit die beelden vervolgens tot één foto, die daardoor helderder is dan een traditionele opname.

Wat de Nord 3 dan weer mist, in vergelijking met pakweg de OnePlus 11, zijn een aantal filters van Hasselblad – de fabrikant van legendarische, dikwijls ook peperdure spiegelreflexcamera’s als de Hasselblad 500C en 1600F. Het gaat om enkele piekfijn getunede camera-instellingen en kleurcalibraties die je opnames, en dan vooral portretten, nét wat professioneler laten ogen. Wie op de Nord 3 vergelijkbare resultaten wil boeken, zal z’n foto’s achteraf nog even moeten nabewerken met software als Adobe Lightroom.

Het camera-eiland van de Nord 3 omvat naast de hoofdcamera ook nog een ultra-wide lens (8 megapixel, 112°) voor de obligate breedbeeldopnames – gaande van skylines tot twee voetbalelftallen naast elkaar – en een macrosensor van 2 megapixel voor zéér nabije close-ups van bijvoorbeeld bloemen of insecten. Daarvan waren we overigens niet echt onder de indruk: macro’s zijn aan de fletse kant en ze bieden niet het niveau van detail dat je van zo’n aparte lens toch mag verwachten. Dat kan haast ook niet anders, als je weet dat een toptoestel als de OnePlus 11 5G hiervoor een f/2.0 Portrait Tele Camera van 32 megapixels in de strijd gooit.

De macro-opnames die de OnePlus Nord 3 maakt zijn niet echt spectaculair. Voor meer details heb je kennelijk toch een duurdere smartphone nodig.

Filmen in 4K

Optisch lijkt de Nord 3 overigens maar twee camera’s te herbergen, maar de groothoek- en macrolens zijn gebundeld in de onderste ‘uitstulping’ van het eiland. Flinke uitstulpingen, overigens, maar die verdwijnen nagenoeg volledig wanneer je het toestel in het juiste hoesje stopt. Voor de volledigheid: de twee heldere elementen naast de optiek zijn een led-flits en een zogeheten Ambient lichtsensor, die de lichtsterkte in de omgeving meet. En selfies, die maakt deze Android-telefoon met een front camera van 16 MP.

Videoliefhebbers geven we nog mee dat de Nord 3 5G filmpjes kan inblikken in 4K-kwaliteit aan 60 frames per seconde, waarbij AI (kunstmatige intelligentie) wordt ingezet om beeldruis zoveel mogelijk te beperken.

Andere noemenswaardige specificaties van OnePlus’ jongste worp zijn: een vingerafdrukscanner in het beeldscherm, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3, en een IP54-rating voor stof- en spatwaterdichtheid. Besturingssysteem is Android 13, waar OnePlus zijn eigen draai aan geeft met ‘grafische schil’ OxygenOS 13.1. Tot slot: op papier biedt de Nord 3 ‘dubbele stereoluidsprekers met Dolby Atmos’, maar wij vonden de ingebakken speakers al bij al maar magertjes klinken.

Conclusie

OnePlus levert met de Nord 3 5G een bijzonder interessant 5G-toestel af. Het is mid-ranged geprijsd (niet goedkoop, maar zeker niet peperduur), maar tegelijk opvallend kwistig met snufjes waarvoor je doorgaans dieper in de buidel moet tasten. Getuigen daarvan zijn onder meer de ruime hoeveelheid geheugen op het ‘duurste’ model, de puike hoofdcamera, meegeleverde snellader, het premium design en enkele handige extra’s zoals de infraroodsensor om het toestel als afstandsbediening te gebruiken. Er zijn wel een paar minpunten (matige macro’s, niet de beste speakers), maar die wegen – in deze prijsklasse – niet op tegen de vele troeven van de nieuwe Nord.