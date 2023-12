Review: Philips Sleep Headphones – Speciaal voor slechte slapers

Heb je regelmatig last om in slaap te vallen? Philips schuift met de Sleep Headphones een mogelijke oplossing naar voor: een test.

Ik ben een grote muziekfan: van rokerige jazz, rustgevende piano en indie over punkrock en populaire poprock, tot trance en dance toe. Ik hou er van om in slaap te vallen met muziek, maar ik ben ook een zijslaper. En die combinatie is lang niet evident: de meeste earbuds en headphones voelen dan al snel weinig comfortabel. Onder meer voor iemand als mij, maar zeker ook voor de slechte slapers onder ons lanceerde Philips onlangs de nieuwe Sleep Headphones. Die moeten je op weg helpen om zachtjes de slaap te vatten. Overigens plakt wel het merk Philips op dit toestel, maar eigenlijk is TP Vision de leverancier: TP Vision heeft enkel een licentie op het merkgebruik van Philips.

Apart design

Wat onmiddellijk opvalt is uiteraard het wel heel aparte ontwerp: je draagt de koptelefoon eigenlijk in je nek, waarbij het bedieningsdeel letterlijk achter je nek hangt. De twee lichtgewicht in-ear speakertjes hangen over je oorschelp. Eerlijk: het ziet er bijzonder gek uit, maar even eerlijk: daar hoef je je weinig van aan te trekken wanneer je toch maar in bed ligt met het voornemen om snel richting dromenland te reizen. Veel belangrijker: de headphones voelen heel erg licht en comfortabel aan, en da’s wel een noodzaak voor iets wat je de hele nacht draagt. De oordopjes – amper 4 gram! – blijven ook goed zitten, op voorwaarde dat je de juiste maat in de doos terugvindt. Dat kan wel wat zoeken zijn: het duurde hier ook even voor we de juiste maat te pakken hadden: de ear buds moeten je gehoorgang zoveel mogelijk afdekken maar ook weer niet te hard spannen. Zitten ze te los, dan kan je ze wel ‘verliezen’ tijdens je slaap. Of wat wel vaker gebeurt: een slechte positionering die maakt dat de ingebouwde sensors hu werk niet (goed) kunnen doen.

Ik zei het al, ik ben een zijslaper en dat brengt mij het sterkste pluspunt van deze set. Je kan perfect de hele nacht op je zij slapen met deze headphones in, zonder dat het oncomfortabel aanvoelt. Sterker nog: de kans is zelfs groot dat je ’s ochtends eerst een tas koffie nodig hebt vooraleer je beseft dat je nog headphones in hebt. Of het ook goed lukt in andere slaaponthoudingen kan ik je in deze review helaas niet vertellen.

Niet de beste muziekkwaliteit

Je verbindt de headphones uiteraard via Bluetooth met je smartphone waarna je eender welke streaming service (Spotify, Deezer, YouTube, Netflix, …) kan openen. Ik zei ook dat ik een muziekfan ben, en daar blijf ik dan helaas wel op mijn honger zitten. De geluidskwaliteit bij het beluisteren van muziek stelt teleur. Nauwelijks bas, soms iets teveel scherpte in het geluid en middentonen die weinig natuurlijk klinken. Ergens is dat ook wat te verwachten: in 4 gram heb je nu eenmaal beperkingen. De Sleep Headphones zijn duidelijk ook niet bedoeld om topkwaliteit muziek of filmgeluid af te leveren.

Kokoon

Het speciale design met een bedieningspaneel achter je nek heeft alles te maken met de bio-sensors waarmee de headphones uitgerust zijn. Die detecteren wanneer precies je aan het afglijden bent naar een slaapfase en nemen daarop de nodige actie. Bijvoorbeeld door een fade-out van het geluid te starten: zo wordt het letterlijk stil in je oren van zodra je effectief in slaap gevallen bent. Daar heb je dan wel een app voor nodig: Kokoon om precies te zijn. Zonder die app kan je de Sleep Headphones alleen maar als ‘gewone’ Bluetooth-oortjes gebruiken.

De app is niét gratis, maar je krijgt wel een gratis éénjarige trial. Maar dat proefabonnement geactiveerd krijgen, bleek in eerste instantie minder evident dan gedacht. Je moet eerst een abonnement nemen, en daar heb je een geldige betalingsmethode voor nodig. Via Google Pay kregen we eerst een ‘onverwachte ontwikkelaarsfout’. Nadien hadden we dan weer het probleem dat we minutenlang moesten wachten tot de app ook wist dat we wel een geldig abonnement hadden. Na nog wat meer trial & error en wat extra swipes en klikjes lukte het toch.

Geen ruisonderdrukking, maar toevoeging van ruis

De Kokoon-app is weinig gebruiksvriendelijk en laat zich soms op een ietwat onlogische manier bedienen. Het voorbeeld van hierboven – uitfaden van zodra je in slaap lijkt te vallen – staat standaard niet ingeschakeld en moet je in de instellingen aanzetten. Actieve ruisonderdrukking heeft de Philips Sleep Headphones niet. In de plaats daarvan kan de Kokoon-app ruis toevoegen – in meer of mindere mate, en in verschillende varianten. Die dempen het omgevingsgeluid wel wat, maar zijn zeker niet te vergelijken met het effect van actieve ruisonderdrukking.

Het is persoonlijke smaak allicht, maar die ruis had bij mij eerder een averechts gevoel, voelde weinig natuurlijk aan en bracht vooral ergernis. In plaats van ruis kun je ook opteren om rustgevende geluiden uit de Kokoon-app te toveren. Denk dan aan een kabbelend riviertje, neervallende regendruppels, een knetterend kampvoor oceaangeluiden of tsjirpende vogels. Het moet gezegd; sommige van die scenario’s klinken – in tegenstelling tot muziek dus – écht overtuigend en leken me ook echt tot rust te brengen en richting slaap te leiden.





Ochtendlijk verslag

In de app kan je ook instellen dat de headphones zichzelf uitschakelen van zodra je in slaap valt. Dat helpt wel om de batterijduur te verlengen die toch wat tegenvalt: maximaal tien uur wat in de praktijk betekent dat je ze na elke nacht moet opladen. Dat doe je via een USB-C kabel – een adapter is niet meegeleverd, en ook een oplaaddoosje zoals we dat kennen van veel draadloze ear buds ontbreekt. Toch wel jammer, want elke dag bij het ontwaken een kabel inprikken is een lastig aan te kweken gewoonte.

In de Kokoon-app krijg je elke ochtend een verslag van je slaap: hoe lang het geduurd heeft vooraleer je in slaap viel, het uur dat je in slaap gevallen bent, en welke slaapfases je doorlopen hebt. Het soort gegevens dat je herkent van andere sleep trackers zoals een Fitbit of andere wearables.





Conclusie

Koop ‘m niet met het voornemen om er muziek in hoge kwaliteit mee te beluisteren of op een aangename manier naar films en series te kijken. Koop ‘m voor de slaapdoeleinden. Maar weet, als je deze set koopt met de bedoeling om er effectief snel mee in slaap te vallen dat je altijd de Kokoon-app nodig hebt: dat is de enige app die de instellingen van de koptelefoon kan aanpassen. En dan vinden we het toch wel doodzonde dat die app niet gratis is. Oké, één jaar lang heb je daar geen last van. Maar als je niet wil dat je Sleep Headphones na een jaar al degradeerd worden tot ‘domme’ headphones, moet je verplicht een Kokoon Premium abonnement nemen. Dat kost je dan 35 euro per jaar.