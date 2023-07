Review: PlayStation VR2 – Sublieme VR met een (tot voor kort) surreëel prijskaartje

Als je een PlayStation 4 bezit met een originele PSVR-headset, én je maakt de overstap naar een PS5, dan wil je vroeg of laat natuurlijk ook upgraden naar de gloednieuwe PSVR2. Toch?

Hoe logisch zo’n pimpbeurt ook klinkt, je bent alvast niét verplicht om onmiddellijk een andere headset in huis te halen. Je kan bij Sony namelijk gratis een speciale adapter bestellen, waarmee je ‘oude’ VR-bril ook prima werkt op de nieuwste PlayStation-incarnatie. Dat wil zeggen: prima met PS4 VR-games, in de oude kwaliteit, niét met titels die speciaal voor de PS5 zijn ontwikkeld en geoptimaliseerd. Maar goed, zolang je die niet aanschaft, kan de oude bril nog wel even dienstdoen.

Wil je daarentegen helemaal mee zijn met de nieuwste snufjes, van de PSVR2-hardware én de nieuwste games, dan beleeft je spaarvarken niet z’n beste dag. Een PlayStation 5 kost vandaag nog minstens 449 euro (voor de versie zonder optische drive), en de nieuwe headset koop je in het beste geval voor 599 euro – twee controllers incluis.

© Sony/PlayStation

En toen was daar Apple

Dat zijn pittige bedragen – samen kosten de gadgets dik duizend euro – maar dié insteek van het artikel (‘leuk, maar te duur’) moesten we al snel laten varen. Begin juni hield Apple immers zijn langverwachte Vision Pro-headset boven de doopvont en daar mag je, wanneer ie ‘ergens in 2024’ op de markt komt, maar liefst 3.499 dollar voor neertellen! Alles is dus relatief, al verschijnt er medio volgend jaar vast ook nog wel een gewone, niet-Pro Apple Vision voor pakweg de helft van de prijs.

Op de PSVR2 hoef je alvast niet te wachten. De bril ligt sinds februari in de winkel en is intussen goed verkrijgbaar, net als de PlayStation 5 zelf, die door coronaproductieproblemen lange tijd nog zeldzamer leek dan de noordelijke witte neushoorn. En het moet gezegd, de combinatie is om van te smullen. De PS5 heeft zichzelf al ruimschoots bewezen, maar ook de PSVR2 is werkelijk op alle punten de overtreffende trap van zijn voorganger: zit beter, is lichter, maar vooral: kijkt voortreffelijk weg dankzij de twee sublieme oled-schermpjes die zich pal voor je ogen bevinden.

De displays zijn met 2.000 x 2.040 pixels per oog ruim vier keer scherper dan de schermpjes van de originele PlayStation VR. Ze bieden 4K HDR-beeldkwaliteit en dat – in bepaalde games – tot wel 120 frames per seconde. ‘Zien is geloven’, adverteert Sony, en daar is werkelijk geen woord van gelogen. Wat daarbij zeker niet onvermeld mag blijven, is de Cinema Mode, waarbij je bijvoorbeeld Netflix streamt op een virtueel ‘bioscoopscherm’ van ettelijke meters in diagonaal. Al blijft dat natuurlijk een 2D-ervaring, terwijl je bij games als Horizon Call of the Mountain en het racespel Gran Turismo 7 werkelijk míddenin de actie zit. Zo meteen meer over die games, die tijdens onze review tot het testvoer behoorden.

Stukken realistischer

Hoewel de oude en nieuwe headset in grote lijnen sterk op elkaar lijken, bulkt de PSVR2 van de extra sensoren die de VR-ervaring stukken realistischer maken. Zo zitten er aan de voorzijde vier camera’s die de positie van de headset én de twee VR2 Sense-controllers registeren. Heel cool: met een druk op de knop schakel je tussen de VR-wereld én de echte omgeving, gezien door deze camera’s. Handig als je wil checken waar je precies staat of gewoon om even een dorstlessende slok uit je flesje limonade te nemen. Bij de configuratie van de headset wordt via deze live-beelden trouwens op spectaculaire, Tron-achtige wijze een ‘map’ van de speelomgeving in kaart gebracht, zodat je achteraf niet per ongeluk over een tafeltje struikelt of tegen een bank botst.

Voordat je kan gaan spelen, brengt de PSVR2 de omgeving in kaart. © Sony/PlayStation

Tijdens die configuratie maak je meteen ook kennis met die andere troef van de PSVR2, te weten eye-tracking: een infraroodcamera aan de binnenkant van de bril volgt nauwgezet de bewegingen van je ogen. In games gebruik je dat snufje (meestal) om schier levensecht rond te kijken, maar in menu’s is het een verfrissende nieuwe manier om door de instellingen te navigeren.

Tot slot omvat de PSVR2 nog een bewegingssensor, bestaande uit een drie-assige gyroscoop en drie-assige acceleratiemeter, en een draagsensor die de PlayStation vertelt of je de headset al dan niet draagt. Net als bij de oorspronkelijke PSVR kunnen omstanders je virtuele avonturen trouwens meevolgen, in 2D weliswaar, op het gewone televisiescherm. Al is het doorgaans veel lolliger om de soms onnavolgbare capriolen van de drager gade te slaan…

I’m jogging…

Een minpunt is misschien dat er nog steeds een (lange) kabel aan de headset vast zit, maar in de praktijk hadden we daar weinig last van. Heel fijn is dan weer dat er geen aparte camera meer bovenop je televisie geïnstalleerd hoeft te worden: alle sensoren zitten voortaan in de bril zelf.

Is de speelruimte niet groot genoeg, of ben je gewoon in een luie bui, weet dan dat je de meeste games zowel staand als zittend kan spelen. Bij een racespel is zitten redelijk evident, maar in een avonturenspel als Horizon Call of the Mountain lukt het ook prima. Wandelen of rennen doe je in dergelijke games sowieso niet echt, bij gebrek aan plaats. In plaats daarvan gebruik je de joystick op een van de VR2 Sense-controllers óf – maar dat ziet er echt wel onnozel uit en is bovendien best vermoeiend – je maakt een soort van joggende bewegingen met je armen.

Vergeleken met de headset zelf voelen de twee controllers een tikkeltje licht en goedkoop aan, maar ze werken verder prima. Ze zorgen op de juiste momenten ook voor trillingen en weerstand, via haptische feedback en adaptive triggers (een fijn snufje dat we al kenden van de ‘gewone’ PS5-controllers). Opladen gebeurt via een USB-C-kabel. Mag het wat luxueuzer, dan is er voor pakweg 50 euro ook een handig oplaadstation te koop.

Betere rondetijden

Geen VR-beleving zonder een paar goeie games natuurlijk. Enkele regelrechte toppers van dit moment zijn het eerdergenoemde Horizon Call of the Mountain en het racespel Gran Turismo 7, maar zeker ook Resident Village VR.

Stiekem waren we héél blij dat Sony Entertainment dat laatste spel, een horrortitel, niet in ons testpakket had gestopt. Bij de vorige Resident Evil VR-game voor de PS4 deden we het al in onze broek, en durfden we de game uiteindelijk niet eens meer te spelen als er niet nog iemand anders in huis was. En dan nog liefst naast ons op de zetel zittend, een hand op de knie leggend, pratend over zoveel mogelijk faits divers om toch maar de aandacht af te leiden van de gruwel die zich (pal!) voor onze ogen voltrok. Niks tegen een portie horror af en toe, maar dit is voor gevorderde, nee wacht, cum laude afgestudeerde liefhebbers van het genre.

Gran Turismo 7. © Sony/PlayStation

Geef ons dan toch maar Gran Turismo 7, gewoon lekker scheuren in bangelijke bolides waar de glimmende lak van de carrosserieën af lijkt te spatten. Op zich al een heel fraaie game, maar gezien door de PSVR2 krijgt alles letterlijk een extra dimensie. Meer nog, GT7 is tot nu toe de meest levensechte virtuele ervaring die we al onder, of liever voor ogen kregen. Toegegeven, het hielp wel dat we onze rondjes op de Nordschleife van de Nürburgring of op het Circuit de Barcelona-Catalunya konden afleggen met een Logitech G27 (racestuur met pedalen), maar zelfs zonder die hardware is het visuele spektakel om duimen en vingers bij af te likken. Na een paar rondjes heb je niet eens meer door dat je niet in een echte auto zit: het dashboard, de taferelen in je spiegels, maar ook: zien wat voor broek je eigenlijk aan hebt als je een blik naar beneden werpt! Mits wat training van de nekspieren kan je zelfs controleren of je geen rommel op de achterbank hebt achtergelaten.

Van evolutie naar revolutie

Er is alleen één maar, en dat is dat je deze intense onderdompeling in een racehelm, want daar komt het op neer, niet héél lang volhoudt. Na een sessie van een half uur heb je het wel gehad – het is gewoon too much voor de zintuigen van een sterveling, die wellicht nog enkele decennia door moet evolueren om dit te kunnen trekken. Tegelijk smaakt het naar meer, en zet je die headset uiteindelijk toch weer op. Want wat blijkt? Mét de PSVR2 op je bol zet je daadwerkelijk scherpere rondetijden neer dan zonder headset! Het maakt je beter, en dat zegt heel veel over hoe dicht PlayStation met deze game-hardware de realiteit benadert.

Ook Horizon Call of the Mountain kon ons wel bekoren in VR. Het spel gaat verder waar Zero Dawn en Forbidden West ons in 2017 en 2022 hadden achtergelaten, maar stelde de Nederlandse ontwikkelaar Guerrilla Games voor de grote uitdaging om er een PSVR2-twist aan te geven. En dat is gelukt, vanaf de prachtige openingsscène waarin je je met een kano tussen de metershoge tallnecks begeeft tot de onverwachte ontknoping.

Een impressie van Horizon Call of the Mountain. © Sony/PlayStation

Toch blijkt het ook voor een gerenommeerde developer als Guerrilla nog wat zoeken naar de juiste mix van nieuwe VR-mogelijkheden en oude kunstjes: het klimmen langs steile bergwanden, waarbij je met je controllers écht moet grijpen naar uitsteeksels, is knap bedacht, fraai uitgewerkt en ‘al wat je wil’, maar het had – zeker in het begin van het spel – allemaal wat beter gedoseerd mogen zijn. Gelukkig laten de eerste hersenbrekers niet lang op zich wachten, en legt deze titel de lat alvast torenhoog voor de ontwikkelaars van de PSVR2-games van morgen.

Conclusie

De PlayStation VR2 is misschien wel de beste VR-headset die je vandaag in huis kan halen voor gaming-doeleinden. Het is niet de goedkoopste oplossing, maar ook verre van de duurste. Persoonlijk zien we op de lange termijn meer heil in een AR/VR-headset die je niet alleen voor spelletjes kan gebruiken, maar ook voor je socialemedia, werkvergaderingen op afstand, het metaverse, … Maar daarop is het nog even wachten, en Apple laat met z’n Vision Pro alvast verstaan dat we het dan over hele andere prijskaartjes hebben. Anders gezegd: ben je een fervente gamer die zijn PS5 wil uitbreiden met het ultieme gadget, en daarna nog wat budget over heeft voor enkele nieuwe spellen, dan zou deze PSVR2 wel eens een match made in heaven kunnen zijn.