Review: Samsung Galaxy Z Fold 5 – Alles in de plooi

De Samsung Galaxy Z Fold 5 is wellicht de beste plooibare smartphone die momenteel op de markt is. Dat betekent nog niet dat je hem nodig hebt.

Op elk denkbaar gebied is de Samsung Galaxy Z Fold 5 een uitstekende smartphone. Dat mag ook wel voor die volstrekt ridicule prijs. En o ja, bijna vergeten: je kunt het scherm open- en dichtplooien.

Twee weken lang heb ik hem op zak gehad als mijn primaire smartphone. Er werden nieuwsberichten op gelezen, foto’s mee gemaakt, telefoontjes op ontvangen, m’n socials ermee uitgewoond. Je kunt er wel gewend aan worden. Aan zijn prima binnenscherm. Aan zijn drie uitstekende camera’s. Aan de luxueuze materialen waaruit hij gemaakt is, inclusief het beresterke Gorilla Glass Victus 2 voor de schermen buiten en binnen. Ja, zelfs ook aan die nog altijd best zichtbare scharnier in het midden van dat openvouwbare binnenscherm. Maar niet aan de inherente patserigheid van een smartphone die een adviesprijs van meer dan tweeduizend euro draagt.

Voor éénpercenters

Kun je dit toestel bovendien nog wel avantgarde noemen voor al dat ervoor neer te leggen geld, nu foldables toch al een jaar of drie op de markt zijn? Nah, ook dat niet meer: op dit moment heeft deze categorie al wereldwijd 2,5 miljoen gebruikers, goed voor één procent van het totale smartphonegebruik. En als we CNET mogen geloven, dat onlangs op bezoek ging bij de Koreaanse hoofdzetel van Samsung, beginnen smartphones met een vouw al best gewoontjes te worden in het straatbeeld van Seoel. Nu uw dorp nog, maar met dit soort prijzen wordt dat een flink ritje bergop.

De eerste vouwbare telefoons hadden in 2020 een introductieprijs van 2.000 tot 2.500 euro, dus de wetten van de kritieke massa doen hier nauwelijks hun werk. Wel merken we al dat retailers flink in hun marges snijden: waar Samsung een adviesprijs van 2.020 euro hanteert voor de middenversie met 512 gigabyte aan intern geheugen, is het niet zo lastig meer om er eentje te vinden voor makkelijk 200 euro minder, en er zijn uitschieters onder de onlineshops – zoals Bol.com momenteel – die hem voor slechts iets meer dan 1.600 euro weg willen.

Eerst nog even dicht

Maar laat ons dat ding eerst nog rustig dichtgeklapt houden, en kijken naar zijn kwaliteiten als smartphone tout court. Dichtgeplooid is de Samsung Galazy Z Fold 5 een toestel dat iets smaller is dan pakweg de Samsung Galaxy S23+, met een hoogte van 6,1 inch, een breedte van 2,64 inch en een dikte (toegeklapt in dit geval) van ongeveer een halve duim. Dat buitenscherm heeft met zijn 904 op 2.316 pixels een deftige resolutie voor een niet-primair schermpje, dat in essentie vooral zal worden gebruikt om meldingen op te ontvangen en te gebruiken als camerazoeker.

De centrale SoC die alles aandrijft is een Qualcomm Snapdragon 8 gen 2, net als die van de Galaxy S23+. ‘Net als’ is overigens een leidmotief wanneer we het over de technische specificaties van dit toestel hebben: op geen enkel hardwarepunt – dus ook niet scherm, camera’s, enzovoort – doet Samsung een extra sprintje ten opzichte van zijn andere vlaggenschiptoestellen van het moment.

Alles hetzelfde

Het camera-eiland achteraan, met een hoofd-, groothoek- en telelens verticaal onder elkaar, kan zich meten met de camerabatterij van de Samsung Galaxy S23+, en dus met de beste smartphonecamera’s die momenteel op de markt zijn. Ze leveren – kijk maar naar de beelden hieronder – kleurvaste beelden op, en een diepe optische zoom met weinig detailverlies.

De accu heeft een vermogen van 4.400mAh, wat de Fold 5 niet bij de toppers zet, maar de race op dit gebied is zo goed als voorbij. De enige relevante vraag op batterijgebied is of je er een volle dag mee rond komt, en dat geldt nu al enkele jaren voor alle smartphones van dit kaliber en in deze prijsklasse. Wel vervelend dat er geen lader bij zit: uit het fancy zwarte doosje waarin de Fold 5 wordt geleverd tuimelt alleen een USB-C-kabel. Snelladen kan wel: als je er het juiste laadblokje voor hebt – waarvoor je natuurlijk weer extra geld mag ophoesten – krijg je een laadsnelheid van 25W. Draadloos laden kan tot 15W, afhankelijk van het laadplankje waar je ‘m op legt.

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4

Openmaken!

Oké, en nu dus dat plooibare binnenscherm. Wrik de Fold 5 open en je krijgt een 7,6-inch minitablet met een resolutie van 1.812 op 2.176 pixels en een hoge helderheid, zodat alles wat je erop doet goed zichtbaar is in het donker (ik las er wat nieuws op, gezeten op een bankje tijdens een zomerse avondwandeling in het schemerduister). Verder heeft dat plooischerm een keurige 120Hz beeldverversingssnelheid en HDR10+-ondersteuning. Niets aan te merken over de knapperigheid van het ding.

Die plooi tussen de twee helften, tja, die is nog altijd goed zichtbaar. De Fold 5 is de eerste Fold-smartphone waarbij het scherm alvast helemaal vlak is, zonder uitstulping in het midden. Maar zeker in situaties met veel wit op het scherm – bij zowat alles wat je erop leest, dus – is de overblijvende plooi nog altijd een storende aanwezigheid.

Half opengewrikt kun je de Fold 5 gebruiken voor productiviteitstoepassingen, waarbij de twee schermhelften ook voor twee verschillende dingen kunnen dienen. Om dat element te onderstrepen heeft Samsung een extra app-verzameling van Microsoft-toepassingen standaard voorgeïnstalleerd op de Fold 5, waaronder de Android-versie van de Office 365-kantoorsoftwaresuite. Maar dit toestel half opengeklapt gebruiken als een minilaptop om bijvoorbeeld Word-documenten te bewerken? I don’t think so. Dat zeg ik, uiteraard, nadat ik het in het kader van deze test wel heb geprobeerd.

De Galaxy Z Fold5 draait op Android-versie 13 én, natuurlijk, Samsung OneUI 5.1.1., Samsungs inmiddels courante voetje tussen de deur op al zijn Android-toestellen. Het app-mapje ‘Samsung’ bevat niet al te veel bloatware, maar de dingen die ertussen staan – zoals een app voor kribbelnotities – voegen ook niets toe. Verder gaat Samsung gewoon door in zijn nog altijd merkwaardige gewoonte om Android- functies die helemaal geen vervanging nodig hebben te vervangen door eigen apps, zoals de inferieure eigen webbrowser van het Koreaanse merk. Als in: onze interne softwarejongens en -meisjes moeten ook wat te doen hebben.

Over vormfactoren

De relatief bescheiden score die Data News aan de Fold 5 toekent staat misschien in schril contrast met de lovende quoteringen die het toestel haalt bij de grote coryfeeën onder de buitenlandse reviewsites. Onze ervaring met de verscheidene functies van het toestel loopt daar nochtans – op misschien de productiviteitstoepassingen na – min of meer gelijk mee. Maar waar de Fold 5 wereldwijd veelal als een uitstekend zaktoestel binnen zijn soort wordt onthaald, maken wij ons sterk dat de primaire relevantie van deze categorie nog volstrekt onbewezen is op langere termijn, en dat we het toestel dus als een smartphone als alle andere moeten zien. En dan schiet het flink tekort voor zijn prijs.

Heeft de wereld wel een nieuwe vormfactor nodig voor de smartphone? Zijn we niet meer tevreden met zo’n zwarte monoliet in onze broekzak? Ondergetekende in ieder geval wel, en ongetwijfeld veel gebruikers met hem. Van een smartphone verwacht je dat hij je meteen toegang geeft tot al zijn functies. Oppakken en wegwezen. Tijdens de twee weken dat ik in de weer was met de Samsung Galaxy Z Fold 5 ontwikkelde ik een groeiende tegenzin om dat ding open te klappen voor een bezigheid zo banaal als het lezen van artikels in de browser. Of het bekijken van de foto’s die je hebt gemaakt. Of het raadplegen van je agenda. Of het scrollen door je Facebook-, Instagram-, X- en LinkedIn-feeds. En jawel, al die dingen kun je in principe ook op het buitenscherm, dat de volledige functionaliteit van Android levert. Maar dat heeft voor de meeste van die handelingen niet de handigste schermoppervlakte of schermratio.

Het blijft me verbazen hoe doorzichtig het denkproces achter dit soort producten blijft, en hoe de wereld het toch nog blijft slikken. Plooibare smartphones zijn compleet overtollig, en die zichtbare plooi in het scherm zal wellicht nooit weggaan. Maar marketing- en pr-lui van de fabrikanten achter die dingen rammelen dan een paar ‘Ja, maar’-argumenten af van een PowerPoint-presentatie die ze intern hebben gekregen, wij zeggen ‘ja, oké’, en die blaasjes worden automatisch een nieuw deel van de conversatie over de persoonlijke tech die we op zak dragen.

Doorzichtige foortruken

Kijk, dit is de ware reden waarom er nu al drie jaar plooibare telefoons bestaan: de levenscyclus van een typische smartphone is aan het verlengen. Dat hebben fabrikanten niet zo graag, en dus woelen ze allerlei nieuwigheden op uit hun R&D-speeltuin wanneer voor consumenten de klassieke criteria om een nieuw toestel op zak te steken – scherm, camera, gebruiksgemak, snelheid – niet meer volstaan. Wat dat betreft mag een foldable gerust al stilaan worden bijgeschoven bij 3D-televisie en netbooks: no one gives a flying fuck meer tegen de tijd dat we nog eens drie jaar verder zijn.

Weldra kunnen we de Samsung Galaxy Z Fold 5 ongetwijfeld en masse verwachten op de terrassen van Antwerpen-Zuid, want het is zonder meer een mooi pronkstuk. Maar voor de meesten onder ons, parkingbewoners, blijft het een curiosum dat in geen geval de winkelprijs van een deftige laptop waard is.