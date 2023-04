Review: Sonos Era 100 – Waardige troonopvolger met één butler minder

Multiroom-audiospecialist Sonos heeft net twee nieuwe luidsprekers uitgebracht. Wij legden ons oor te luisteren bij de Era 100, de opvolger van de populaire, zeg maar gerust iconische Sonos One. Als schot voor de boeg: hij klinkt beter, maar gehoorzaamt een stuk minder.

Sonos is de onbetwiste marktleider op het gebied van multiroom-speakers: luidsprekers die in elke ruimte van je woonst perfect synchroon dezelfde muziek afspelen (feestje!), of juist in elke kamer een ander nummer, radiostation of Spotify-playlist ten gehore brengen. Hoe meer speakers, hoe leuker, maar je moet natuurlijk ergens beginnen. De meeste consumenten doen dat met één of twee Sonos One-modellen; het voordeel van een setje is dat je ze meteen in een stereo-opstelling kunt plaatsen. Voor de gewone Sonos One betaal je momenteel 229 euro, de One SL zonder microfoon verwisselt voor 199 euro van eigenaar, maar bij die speaker mis je wel de (wat ons betreft véle) voordelen van spraakbediening.

Trueplay voor iedereen

De One SL blijft in het assortiment, maar de Sonos One wordt uiteindelijk volledig vervangen door de Era 100. De prijs zal dan wel hetzelfde blijven, zou je denken, maar niets is minder waar. Voor de nieuwe speaker, als vanouds verkrijgbaar in zwart en wit, moet je zomaar even vijftig euro meer neertellen. Haal je er meteen twee in huis, dan ben je 530 euro kwijt (wie een set bestelt, krijgt vijf procent korting). Ter vergelijking: een Sonos One en een One SL – één microfoon volstaat in een stereo-setup – kosten samen 428 euro oftewel ruim honderd euro minder. Toch iets om over na te denken mocht je, zolang de voorraad strekt, nog een goeie deal willen scoren.

Lees ook: Sonos onthult zijn volgende generatie smart speakers

Gelukkig biedt de opvolger – naast een strakker en meer ovaal design – de nodige nieuwe features die de meerprijs enigszins rechtvaardigen. De belangrijkste daarvan is en blijft de klank. Niet dat de Era 100 overduidelijk beter klinkt dan de One, maar je hoort toch wel wat vooruitgang. Dat is enerzijds te danken aan een 25 procent grotere midwoofer (voor wat extra bas) en anderzijds aan de dual-tweeter-technologie die, met slechts één speaker, een beperkte stereoweergave mogelijk maakt. Want laten we wel wezen: een echt stereogevoel bereik je pas met twee afzonderlijke luidsprekers die een eindje uit elkaar staan.

Trueplay werkt voortaan ook samen met Android-toestellen.

Een Sonos-speaker klinkt overigens pas optimaal nadat je hem getuned hebt met de Trueplay-technologie van de fabrikant. Dat doe je door met een iPhone of iPad doorheen de kamer te wandelen, terwijl de Sonos-luidspreker ongeveer een minuut lang verschillende tonen afspeelt. Op die manier worden de akoestische eigenschappen van de kamer in kaart gebracht, zodat de speaker zich daaraan kan aanpassen. Nieuw bij de Era-serie is dat dit voortaan ook lukt met een Android-toestel, zij het op een iets minder geavanceerde manier: je loopt niet rond, zoals met een iOS-device, maar voert de kalibratie vanuit stilstand uit. Het tunen duurt op deze manier veel minder lang (luttele seconden) maar – zo geeft Sonos zelf ook toe – het resultaat is wat minder goed dan met een iPhone of iPad. Kortom, fijn dat het voortaan lukt met een Android-smartphone, maar eigenlijk leen je liever nog steeds even het Apple-toestel van een vriend of gezinslid. Een groot minpunt is dat niet, want zolang je de speaker niet verplaatst, hoef je Trueplay-tuning uiteindelijk maar één keer uit te voeren.

Wifi én Bluetooth

Elke Sonos-luidspreker beschikt van huis uit over wifi; het is dé standaardmethode om de toestellen in je thuisnetwerk op te nemen en aan elkaar te linken. Bluetooth zat tot nu toe, als extraatje, uitsluitend op de draagbare modellen van Sonos, te weten de Roam en de grotere Move. De Era-speakers zijn de eerste bekabelde Sonos-speakers die wifi én Bluetooth ondersteunen. Dat betekent dat je ook deze luidsprekers kan meenemen op vakantie of naar een feestje, waar je geen wifi tot je beschikking hebt. Ook wordt het op deze manier wat makkelijker om vrienden die op bezoek zijn in staat te stellen om hun playlists af te spelen. Dat kan dan zonder de Sonos-applicatie, maar gewoon rechtstreeks vanuit hun eigen muziek-app.

Onder meer zichtbaar op deze ‘dwarsdoorsnede’ van de Era 100: de dubbele tweeter die voor een (bescheiden) stereo-effect zorgt.

Een andere welkome verbetering is de volume-slider bovenop, waarmee je de gewenste decibels veel preciezer (want al schuivend) kan instellen. Je kan het volume overigens ook nog steeds op de oude manier bedienen, door helemaal links dan wel rechts op de slider te tikken. Of je gebruikt de app, de desktopapplicatie of – onze favoriete methode – een stemopdracht.

Aan de achterzijde van de Era 100 ontwaren we naast een microfoonknop (om de micro hardwarematig uit te schakelen) ook een USB-C-poort. Die is bedoeld om een externe geluidsbron zoals een mp3-speler of zelfs een pick-up op de luidspreker aan te sluiten. De benodigde lijningangsadapter levert Sonos jammer genoeg niet mee en kost los 25 euro. Ook voor een 3,5mm aux-kabeltje moet je zelf nog zorgen.

U zei?

Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van een review die, ook voor ons, even richting de volle vijf sterren leek te gaan. Maar dat feest gaat niet op. Gaandeweg ontdekten we namelijk een stevig minpunt voor fervente gebruikers van de Google Assistent. Die spraakassistent, niet de minst populaire in onze contreien, wordt door de Era-serie plots namelijk niet meer ondersteund! En dat terwijl ie sinds jaar en dag aanwezig is op alle andere Sonos-luidsprekers met een geïntegreerde microfoon – inclusief de One die baan moet ruimen voor de Era 100.

Lees ook: Speakerbouwer Sonos komt met eigen spraakbediening

Volgens de fabrikant kan het de Google Assistent niet langer ondersteunen omdat de zoekgigant ‘zijn beleid heeft aangepast’. Het is niet duidelijk of de Google Assistent op een later moment alsnog zijn opwachting zal maken op de Era’s. De vorige generatie Sonos-speakers luistert op het moment van schrijven wél nog gewoon naar de Google Assistent, en samen met alle andere bezitters van zulke speakers hopen we van harte dat dat ook zo blijft…

Via de lijningang kan onder meer een platenspeler op de Sonos Era 100 worden aangesloten. Hiervoor is wel een optionele adapter nodig.

Begrijp ons niet verkeerd: je kan de Sonos Era nog steeds met je stem bedienen. Via de ingebakken microfoon (lees: rechtstreeks) lukt dat zowel met Amazons spraakassistent Alexa als met Sonos’ eigen Voice Control. Alleen spreken die assistenten in tegenstelling tot de Google Assistent geen Nederlands, en kunnen ze bovendien niet communiceren met eventuele andere smart devices in huis die je aan de Google Assistent hebt gekoppeld. Voor adepten van deze digitale butler is dit gewoon een stevige stap terug, en nodigt het in de toekomst zeker niet uit om bijkomende Era-speakers in huis te halen.

Conclusie

Kan je in je geautomatiseerde leven niet meer zonder de Google Assistent, dan is de hogere prijs van de Era 100 niet de enige reden om toch nog voor de oudere Sonos One te kiezen – zolang de voorraad strekt. Het schrappen van deze populaire spraakassistent komt de speaker in onze test op een vol punt aftrek te staan. Ben je echter wars van voice-bediening of heb je genoeg aan Sonos’ eigen spraakoplossing (Engelstalig en een stuk beperkter), dan valt er weinig aan te merken op de Era 100. Hij klinkt wat beter dan zijn illustere voorganger en biedt flink wat nuttige nieuwe snufjes, zoals Bluetooth, een lijningang en Trueplay voor Android. Daarmee is de Era zonder meer klaar voor een volgend tijdperk, al zal hij daarin gaandeweg wel wat meer concurrentie te duchten krijgen van de HomePod-speakers van Apple, die eerder dit jaar ook een opfrissing ondergingen.

• Richtprijs: 279 euro per stuk of 530 euro per set van twee (verkrijgbaar in zwart en wit)