Trust Trezo: een bibliotheekstil toetsenbord?

De Trezo van Trust is een toetsenbord dat zijn best doet om zo stil mogelijk te zijn. Klopt dat? En is het ook een degelijk toetsenbord om onze deadlines mee te halen? We zoeken het uit.

We gaan er geen doekjes om winden, toetsenborden test je niet voor hun sex-appeal en eindeloze innovaties. Tegelijk is een toetsenbord wel van cruciaal belang voor de kantoortijgers onder ons. Snel en goed kunnen typen, zonder pijn, met enig comfort wordt vaak onderschat en speelt een rol in je dagelijkse productiviteit.

© PVL

De Trezo van Trust is met haar 39,99 euro (voor muis en toetsenbord samen) een betaalbaar toestel dat we in de eerste plaats zouden omschrijven als basic, maar met een tikkeltje meer. Dat meer is in de eerste plaats de stilte. Trust heeft er werk van gemaakt om het tikken van de toetsen zo zacht mogelijk te maken en dat kunnen we bevestigen. Is de Trezo muisstil? Neen, maar het zit wel degelijk meer in de buurt van een laptoptoetsenbord (waar de knoppen weinig bewegen, dan van een klassiek desktop toetsenbord.

Tegelijk biedt het wel een degelijke tikervaring. De toetsen geven genoeg feedback en gaan diep genoeg. Dieper dan een chicklet-toetsenbord van laptops, maar uiteraard minder dan bij een (luid) mechanisch toetsenbord en tegelijk comfortabeler dan de basic toetsenborden die je in de meeste kantoren terug kan vinden. Na een paar dagen vinden we onze draai op het toestel en tikken we even snel en comfortabel als op een (duurder) premium toetsenbord.

© PVL

Het enige minpunt dat we aan de tikervaring overhouden is dat sommige toetsen in het begin haperen. Maar dat is iets waar Trust ook expliciet voor waarschuwt. Omdat er een speciale vloeistof tussen de toetsen zit om ze stiller te krijgen, kunnen sommige knoppen de eerste keren blijven haperen. Dat klopt, maar dat gebeurde zeer zelden en na verloop van tijd niet meer. Je moet letterlijk de nieuwigheid er uittikken

Trust houdt het toetsenbord bewust sober. Zwart met een donkergrijze polssteun, rechts bovenaan vier sneltoetsen (rekenmachine, vergrendelen, mail en homepage) en links bovenaan mediatoetsen (play/pauze, vooruit, achteruit, geluid muten en volume wijzigen). Het enige wat deze gamer misschien nog hadden gewenst was een knop om onze microfoon te muten, maar voor net geen veertig euro doet dit toestel perfect wat het belooft: vlot tikken zonder al te veel lawaai.

De extra knoppen geven je toegang tot de belangrijkste functies. © PVL

Lage muis

Bij deze uitvoering zit ook een muis. Ook die is vrij eenvoudig met een scrollwiel en een middenknop, geen zijknoppen. Ook hier horen we hooguit een matig geklik bij gebruik. Wat we extra waarderen is dat de muis relatief laag is. Wat ze dan ook handig maakt om mee te nemen. In het batterijvak zit ook een ruimte om de usb-dongle mee te nemen. Bluetooth ondersteuning had hier nog iets leuker geweest, maar je kan voor veertig euro niet alles hebben.

De muis van de Trust trezo © PVL

Test: Hoeveel geluid maakt het nu echt?

Een decibelmeter hebben we niet op de redactie van Data News, maar een dictafoon hoort wel tot ons standaard wapenarsenaal. Hoe klinkt de Trezo dan ten opzichte van anderen?

We leggen drie toetsenborden naast elkaar. De Logitech K860, de Type Cover (het afneembaar toetsenbord van de Surface Pro) en de Trezo. We doen drie keer dezelfde beweging, met de recorder rechts van het toetsenbord: onze vinger twee keer over de toetsen laten ritselen en vervolgens enkele seconden tikken. Eerst hoor je de K860, vervolgens de Type Cover en tot slot de Trezo.



We moeten daarbij natuurlijk wat kanttekeningen plaatsen: Dit is geen wetenschappelijke methode. Ook zijn het drie totaal verschillende toetsenborden, de K860 heeft met haar chicklet-toetsen al een relatief stille aanslag maar is ook 2,5x duurder (99 euro, en dan heb je enkel het toetsenbord). De Typecover is een laptop/tablettoetsenbord dat maar liefst 180 euro kost.

Conclusie

Is de Trezo opmerkelijk stiller? Persoonlijk vinden we dat de klank iets doffer klinkt. Is het luider dan toetsenborden die een veelvoud duurder zijn? Ook niet. Als we dan ook in rekening brengen dat dit een toetsenbord is met toetsen die dieper gaan, wat normaal een stuk meer geluid zou genereren, dan moeten we wel concluderen dat dit een stil toestel is.

Ga je clandestien kunnen tikken zonder dat iemand het merkt? Neen. Ga je niet al te veel mensen op kantoor storen? Ja. Hou daarbij in rekening dat best een goedkoop toestel is, en dan kunnen we niet anders concluderen dat de Trezo van Trust waar voor haar geld biedt. Een eenvoudig, maar comfortabel toetsenbord met alles wat je nodig hebt, zonder je omgeving te irriteren.