10,5-inch tablet voor thuis en onderweg

Eerder berichtten we over de nieuwe Samsung Galaxy Tab S4, een krachtige Android tablet voor werk en entertainment. De nieuwe Galaxy Tab A 10.5 is bedoeld voor gebruik met het hele gezin.

Zo biedt deze tablet een Multi User Mode om meerdere accounts aan te maken zodat iedereen in het gezin op zijn eigen manier de tablet kan gebruiken. Er is ook een Kids Mode, een speciaal op kinderen afgestemde interface en de apps Kids Browser, Galaxy for Kids. Ouders hebben ook controle over het gebruik via de Kids Mode controle.

De Galaxy Tab A 10.5 is uitgerust met een 10,5-inch scherm met een 16:10 beeldverhouding en een resolutie van 1920 x 1200 pixels. Besturingssysteem is Android 8.1.

De tablet gebruikt een Qualcomm Snapdragon 450 Octa Core 1.8GHz processor en 3 GB werkgeheugen. Het interne geheugen van 32 GB is uitbreidbaar met een microSD-kaartje tot 400 GB.

De Tab A 10.5 heeft een 8 MP camera op de achterzijde en een 5 MP camera vooraan. Ook heeft de tablet vier luidsprekers met ondersteuning van Dolby Atmos.

Je kan deze tablet ook gebruiken als als centrale afstandsbediening. Via SmartThings en SmartThings Cloud bedien je je connected home.

De tablet heeft een 7300mAh batterij die opgeladen tot 15 uur lang video's kan afspelen. Het apparaat meet 260,0 x 161,1 x 8,0 mm en weegt 529 gram (Wi-Fi) of 534 gram (LTE).

De Samsung Galaxy Tab A 10.5 met 32 GB (WiFi of LTE) is vanaf 24 augustus verkrijgbaar voor een adviesprijs vanaf 329 euro.

