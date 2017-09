Ageas gaat systeem op blockchain testen

Blockchain technologie is vooral bekend van de cryptovaluta Bitcoin, maar kan ook voor andere doeleinden worden ingezet. De technologie wordt vaak vergeleken als een grootboek dat het mogelijk maakt op decentrale wijze gegevens uit te wisselen en te verifiëren. Het systeem kan hierdoor ondermeer worden ingezet om zeker te stellen dat partijen verspreid over de wereld over dezelfde data beschikken, en kan daarnaast worden gebruikt om manipulatie van gegevens te voorkomen.

Blockchain Insurance Industry Initiative

De test die nu is aangekondigd wordt uitgevoerd door het Blockchain Insurance Industry Initiative (B3i), een consortium waarin een flink aantal internationale verzekeraars zich hebben verenigd. De partijen willen gezamenlijk experimenteren met blockchaintechnologie.

De B3i heeft een systeem ontwikkeld dat het eenvoudiger en veiliger moet maken verzekeringscontracten bij te houden. Het systeem maakt gebruik van blockchain technologie om fraude tegen te gaan. Daarnaast kan de inzet van deze technologie naar verwachting de productiviteit van verzekeraars op termijn met 30% vergroten. Van dit systeem wordt een prototype getest.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.