AI-tech van Google wordt nu gebruikt in militaire drones

Volgens bronnen van de nieuwssite Gizmodo zijn Google-werknemers bezorgd over de samenwerking tussen het technologiebedrijf en het Amerikaanse DoD. Het is al langer bekend dat de zoekgigant AI-technologie deelt met het leger, maar nu raakte ook bekend dat de software ook gebruikt zal worden in militaire drones.

"Geweldloze missies"

"Het is een algemene bezorgdheid van ontwikkelaars dat hun software gebruikt zal worden om onschuldige slachtoffers te maken", geeft Eric Schmidt, bestuurder bij Google, toe. Het bedrijf verduidelijkt daarom dat haar software enkel gebruikt zal worden voor missies die niet gewelddadig zijn.

De drones in kwestie hebben slimme beeldherkenningssoftware aan boord die aan de hand van videobeelden objecten kunnen identificeren. Voordien moest het leger zelf de beelden analyseren, maar dankzij machine learning kan het nu automatisch.

Google Foto's

Het bedrijf maakt ook duidelijk tot welke technologie het leger toegang krijgt. Het gaat om de API's van TensorFlow. Algoritmes die specifiek bedoeld zijn voor beeldherkenningstoepassingen. Google Foto's maakt gebruik van TensorFlow om bijvoorbeeld een hond te herkennen in een afbeelding. Zo kan je alle foto's met honden te zien krijgen van zodra je als zoekterm 'hond' invoert. Volgens de zoekgigant gebruikt het leger de software bij onder meer verkenningsmissies en reddingsoperaties.

Al is het moeilijk in te schatten of de samenwerking tussen Google en de Amerikaanse defensie ook in de toekomst enkel over 'geweldloze missies' zal gaan. Naarmate AI steeds nuttiger wordt, zal het verleidelijk zijn om de technologie voor steeds meer doeleinden in te zetten. In 2017 investeerde het Amerikaanse leger 7.4 miljard dollar in de ontwikkeling van artificiële intelligentie.