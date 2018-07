AI-wetenschappers beloven dat ze geen killer robots zullen maken

De angst voor 'Terminators'zit er al van bij het begin van robotica en de ontwikkeling van artificiële intelligentie in. Dat hebben ook de wetenschappers die aan deze technologieën werken door. Daarom is er nu de Lethal Autonomous Weapons Pledge, die militaire firma's en landen ervan moet overtuigen om geen 'killer robots' te maken die door AI worden aangestuurd. Onder meer Demis Hassabis van Google DeepMind en Elon Musk van SpaceX hebben de belofte ondertekent, naast een resem andere wetenschappers, zakenlui en studenten.

"Wij ondertekenaars geloven dat de beslissing om een mensenleven te beëindigen niet moet worden overgeleverd aan een machine," zo staat er te lezen. Vooral Elon Musk staat bekend als een grote tegenstander van autonome wapens. Tijdens presentaties en toespraken heeft hij al meermaals gewaarschuwd voor een Wereldoorlog 3, als AI te veel macht krijgt.

De morele vraag of artificiële intelligentie gebruikt mag worden als er mensenlevens op het spel staan, is er echter eentje waar wetenschappers de laatste maanden wel meer mee worstelen. Zeker nu artificiële intelligentie steeds beter wordt, en in meer sectoren wordt ingezet. In april vroegen onderzoekers bijvoorbeeld een boycott van het Korea Advanced Institute of Science and Technology, omdat het met een militair bedrijf samenwerkte rond artificiële intelligentie voor militaire wapens. Autonome wapens werden in een brief toen omschreven als 'Pandora's doos'.

Microsoft riep eerder deze week dan weer op om AI rond gezichtsherkenning aan banden te leggen, om Big Brother scenario's te vermijden. Google en Amazon kwamen beide dan weer onder vuur (deels door hun eigen medewerkers) voor samenwerkingen met het Amerikaanse leger en politiediensten, ook weer rond AI.