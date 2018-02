Hawaï wil 'lootboxen' in games aan banden te leggen

Politici uit Hawaï dienen vier wetsvoorstellen in die de verkoop van spellen met 'lootboxen' moet reguleren in de staat. De moties zijn een reactie op de controverse die de afgelopen maanden is ontstaan rondom de fijne grens tussen gokken, en willekeurige beloningen die je in videogames kan kopen met echt geld. Verschillende Hawaïaanse politici wierpen zich toen op als sceptici voor de twijfelachtige features in bepaalde videogames.

Minimumleeftijd

Wat een 'lootbox' precies is, wordt omschreven in de wetsvoorstellen. Het gaat om virtuele prijzen in videospellen die volledig willekeurig zijn, en die spelers met echt geld kunnen kopen. Vandaag vind je ze terug in de meeste bekende gametitels zoals 'Call of Duty', 'Fifa', 'Overwatch' en 'Star Wars: Battlefront'.

in het eerste voorstel eist Hawaï meer transparantie omtrent de 'in-game microtransacties' bij videogames. Spellen die lootboxen bevatten, moeten dat vooraf duidelijk aangeven, en daarnaast dienen ze ook in detail duidelijk te maken hoe de kansverdeling van de willekeurige prijzen precies in zijn werk gaat. Een ander voorstel legt dan weer een minimumleeftijd van 21 jaar op de aankoop van dergelijke spellen.

Winstmaximalisering

Volksvertegenwoordiger Chris Lee van Oahu verdedigt zijn voorstel. "Ik speel al mijn hele leven lang videogames. Ik zag de game-industrie doorheen de jaren veranderen, en nu is er een opmerkelijke trend waarbij mensen, in het bijzonder kinderen, worden uitgebuit omwille van winstmaximalisering door bedrijven."

Opvallend is dat in de wetsvoorstellen bewust geen onderscheid werd gemaakt tussen het soort van 'lootbox'. 'Star Wars: Battlefront II' kreeg bijvoorbeeld in november felle kritiek, toen bleek dat het spel 'microtransacties' bevatte waardoor je letterlijk als speler een voordeel krijgt in het spel. In andere spellen vind je dan weer een mildere vorm van 'lootboxen' terug, waarbij je als speler enkel cosmetische prijzen kan verdienen.

De nieuwe voorstellen zullen ook hun duidelijke tegenstanders hebben. Voor de game-industrie zelf zouden dergelijke wetten namelijk grote gevolgen kunnen hebben, omdat 'microtransacties' een belangrijke rol spelen in de opbrengsten van bepaalde spellen.

Voorlopig gaat het alleen nog maar om een wetsvoorstel, maar het is duidelijk dat overheden in verschillende landen, waaronder ook België, aandacht hebben voor de problematiek.