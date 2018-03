Belgische NGO gaat blockchain inzetten om donaties effectiever te besteden

NGO's die werken in arme en instabiele landen, worden vaak geconfronteerd met corruptie, fraude en slecht bestede budgetten. Voor zulke organisaties is het dus van belang om goed op te volgen wat er ginder met alle fondsen gebeurt. Maar daar komt heel wat administratie bij kijken: van het zorgvuldig selecteren van betrouwbare partners tot het rapporteren van alle financiële processen.

Bij de NGO VIA Don Bosco nemen deze taken naar eigen zeggen 40 procent van de tijd van haar personeel in Brussel in beslag. Bij haar internationale partners zou dat zelfs nog meer zijn. VIA Don Bosco investeert jaarlijks 9 miljoen euro in onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika. De helft daarvan komt van de Belgische overheid, de andere helft van donaties. "Om onze impact te optimaliseren, willen we deze fondsen zo effectief en efficiënt mogelijk besteden", vertelt Filip Lammens, CEO van VIA Don Bosco.

Daarom start de NGO nu een blockchainproject. Blockchain heeft het voordeel dat iedere toewijzing van middelen op een fraudebestendige manier kan bijgehouden worden in een transparante boekhouding. En aangezien die gegevens meteen ook door de organisaties ter plekke opgevraagd kunnen worden, kan dat de administratieve overhead verlagen.

"Door beroep te doen op de gedeelde databases van blockchain, kunnen we de activiteiten van alle betrokken partijen meteen opvolgen en zijn al die gegevens ook geverifieerd. De gebruikelijke zes maanden die we nodig hebben om de financiële informatie voor elke school en elk kantoor in elk land te controleren, wordt hierdoor gereduceerd tot enkele seconden", klinkt het.

Digitale boost voor ontwikkelingssamenwerking

Om deze technologie toe te passen, doet VIA Don Bosco een beroep op experten van de onderzoeksgroep 'Security & Privacy' van de Howest en op de start-up Settlemint, die een gedistribueerde middleware-oplossing ontwikkelde.

De samenwerking werd donderdag aangekondigd door Filip Lammens van VIA Don Bosco en door Roderik van der Veer, de CTO van Settlemint, in het bijzijn van minister Alexander De Croo. De start-up en de NGO werden samengebracht door het D4D-Be platform, een initiatief dat vorig jaar werd opgericht om de Belgische ontwikkelingssamenwerking een digitale boost te geven. Setllemint en VIA Don Bosco kondigden hun samenwerking aan in Kenia, waar de minister van ontwikkelingssamenwerking samen met een tiental Belgische start-ups een tweedaagse rondreis maakt.