Middleware van SettleMint ontsluit blockchain

"Er gaapt een kloof tussen de blockchaintechnologie en de bedrijfswereld", stelt Sofie Boon van SetlleMint vast. "En daar wilden wij iets aan doen. Op drie fronten proberen we de skills gap te dichten. Zo doen we als consultants blockchainprojecten voor bedrijven, en helpen we hen zo een proof of concept te ontwikkelen. Daarnaast is onze co-founder Matthew Van Niekerk regelmatig speaker op events over de technologie om mensen zo te overtuigen hoe ze blockchain kunnen gebruiken. Maar het belangrijkste is onze nieuwe middleware, die anderen in staat moet stellen de technologie gemakkelijk toe te passen in handige toepassingen. Die willen we aanbieden in een SaaS-model of wel tegen een fee per use; dat bekijken we nog."

De middleware van SettleMint werkt met alle types van blockchain, en kan modulair gebruikt worden. "Op die manier kan je er alle kanten mee uit", zegt Boon. "En we ontwikkelden de afgelopen zes maanden vijf proof of concepts die dat moeten tonen. Eén ervan, in samenwerking met een groot telecombedrijf, is een data broker platform, waar data van allerhande sensoren veilig verhandeld kunnen worden; een erg interessante optie nu alles smart aan het worden is, en dus data oplevert."

De middleware van SettleMint moet eind dit jaar volledig market fit zijn maar dat weerhoudt CEO Van Niekerk er niet van om nu al op nieuwe klanten te jagen, vertelt Boon. "We proberen op elke beurs en elk event aanwezig te zijn, om daar onze mogelijkheden en diensten aan de man te brengen. Want is blockchain in België nog wat onbekend, dan kijkt men er in het Midden-Oosten al met veel interesse naar."

Geen wonder dus dat SettleMint ook al meteen buiten de grenzen kijkt en regelmatig in Dubai te vinden is. Ook daar is meteen al een project op stapel gezet. "In samenwerking met een value added reseller zijn we er in geslaagd om een opdracht in de wacht te slepen om ATM-automaten met de blockchaintechnologie uit te rusten", klinkt het.

Voorlopig draait SettleMint nog op het geld van de oprichting en de seed round die Medici Ventures invulde. "Binnenkort zetten we de volgende stap en trekken we opnieuw op zoek naar investeerders", klinkt het bij Boon. "Daarvoor zijn we nu alle info aan het opstellen."