De Croo bezoekt 'Silicon Savannah' in Kenia

De Keniaanse hoofdstad Nairobi kent een bloeiende gemeenschap van startende technologiebedrijven. Met een knipoog naar Amerikaanse technologiesector, wordt er ook wel over 'Silicon Savannah' gesproken. "Deze missie naar Kenia lijkt wat atypisch op het vlak van ontwikkelingssamenwerking", zegt minister Alexander De Croo. "Maar we willen op dat gebied verder kijken dan enkel maar het bieden van hulp. We geloven ook dat investeringen, handel en het uitwisselen van ervaringen een bijdrage kunnen leveren."

Zonne-energie

De minister bracht woensdagvoormiddag alvast een bezoek aan M-Kopa. Die onderneming verkoopt apparaten waarmee mensen die niet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn toch toegang krijgen tot stroom. Dat gebeurt met een installatie die werkt op basis van zonne-energie. Zo krijgen ongeveer 600.000 gezinnen licht, een radio en een oplader voor hun mobiele telefoon tegen omgerekend een halve euro per dag

"We merken dat mensen hierdoor een beter leven gaan leiden", zo legt Pauline Githugu van M-Kopa Solar uit. "Omdat ze meer licht hebben, is bijvoorbeeld ook de veiligheid verhoogd. Kinderen krijgen zo ook meer tijd om hun huiswerk te maken."

Mobiele betalingen

De betaling gebeurt via M-Pesa, een mobiel betaalsysteem dat vrij algemeen gebruikt wordt in Kenia. Het systeem, dat opgezet is door de toonaangevende telecomoperator Safaricom, heeft meer dan 19 miljoen actieve gebruikers. Zowat 5 à 6 procent van de betalingen in Kenia gebeurt mobiel.

De missie naar het Afrikaanse land is opgezet door startups.be, dat ondersteuning biedt aan jonge Belgische technologiebedrijven, en de ngo Close The Gap, die de digitale kloof met de ontwikkelingslanden wil helpen dichten. Er maken ook een tiental Belgische start-ups deel uit van de delegatie.