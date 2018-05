Belgische start-up is een van de eerste ontwikkelaars voor Android Things

Android Things is een platform voor ontwikkelaars waarmee Google het intuïtiever wil maken om slimme, verbonden apparaten te ontwikkelen. De bedoeling is dat het platform een deel van de softwareontwikkeling eenvoudiger maakt. Programmeren verloopt via de tools die ontwikkelaars nu al gebruiken om toepassingen te maken voor Android.

Gezondheidsparameters

In 2016 gaf Google het softwarepakket al in handen van softwarebedrijven, maar nu wordt versie 1.0 van Android Things gelanceerd naar aanleiding van de Google I/O-conferentie. De zoekgigant kondigt een eerste reeks producten aan die met de toolkit tot stand kwamen. Het gaat onder meer om slimme luidsprekers van LG, alsook enkele smart displays, maar bij de eerste ontwikkelaars pronkt ook de Belgische start-up Byteflies.

Het bedrijf heeft als doel om professionele wearable gezondheidstechnologie uit de ziekenhuisgangen krijgen. De Sensor Dot die Byteflies via Android Things ontwikkelde, is een compact apparaatje dat vijf gezondheidsparameters van het menselijk lichaam kan meten, zoals de ademhaling en hartslag. Er zijn verschillende bevestigingsmethodes waarmee je de hem op een specifieke plaats op het lichaam kan vastmaken. Als je vervolgens de gemeten data wil nagaan, plaats je de Sensor Dot in het docking station dat verbonden is met een computer.

Groeiende IoT-markt

Onlangs stelde Lenovo op MWC met de Health Mod een apparaatje voor dat ook in staat is om op een toegankelijke manier gezondheidsparameters te meten. Alleen gebeurde het meten van parameters niet in real-time zoals bij de Sensor Dot, maar via een meting aan de wijsvinger. De toekomst van de Health Mod is nu onzeker, omdat Lenovo heeft aangekondigd dat het stopt met de ontwikkeling van Moto Mods.

Belangrijk aan Android Things is dat de toepassingen die via de toolkit gebouwd worden, niet gerelateerd moeten zijn aan Android. Google wil vooral de expertise die ontwikkelaars hebben om toepassingen voor Android te ontwikkelen, gebruiken om een stap te zetten in de groeiende markt van Internet of Things (IoT)-apparaten.