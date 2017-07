'Blockchain-expert' wordt het nieuwe knelpuntberoep

Indeed keek in de periode november 2016 tot en met mei 2017 naar het voorkomen van de term blockchain in vacatures. Blockchain is de technologie achter de bitcoin, maar kent ook allerlei andere innovatieve toepassingen. Het wordt onderhouden door een netwerk van computers die alle transacties onuitwisbaar bijgehouden. Daardoor is er niet langer nood aan een centrale autoriteit om de betrouwbaarheid ervan te waarborgen. Daarom zijn vooral banken geïnteresseerd in de technologie. Zo werkt KBC momenteel samen met IBM om een blockchainnetwerk te bouwen voor handelstransacties.

Enorme belangstelling

De belangstelling voor blockchain is in een zeer korte tijd heel snel gegroeid. In 2015 was de zoekterm in vacatures zo goed als onbekend. In 2016 kwam de term in zeventien procent van de vacatures voor. Dat groeide in mei 2017 naar maar liefst 28 procent.

Indeed onderzocht ook hoe vaak deze term terugkomt in zoekopdrachten van werkzoekenden. Het percentage zoekopdrachten met deze term lag in 2016 op zes procent. In januari 2017 begon zich een stijging af te tekenen omtrent zoekopdrachten naar blockchain-functies en in mei 2017 was er sprake van een verdrievoudiging (achttien procent) ten opzichte van januari 2017. Dit betekent dat jobs die gerelateerd zijn aan blockchain-technologie, aan populariteit winnen.

Vacatures blijven open staan

Ondanks die stijgende interesse is er een nijpend tekort aan blockchain-profielen. Er komen steeds meer jobs rond blockchain-technologie beschikbaar en die worden steeds moeilijker in te vullen. Zo staan meer dan vijftien procent van de vacatures voor blockchain-manager meer dan zestig dagen open. Ook developers, die meer en meer met blockchain te maken krijgen, zijn schaars op de jobmarkt. Meer dan twintig procent van de developer-jobs blijft meer dan zestig dagen open op Indeed.

Sander Poos, Managing Director Benelux bij Indeed: 'Zeker technologiebedrijven moeten vaak met elkaar concurreren om toptalenten in de sector aan te werven, en dit merken we ook op Indeed. De impact van blockchain op de jobmarkt is groot, aangezien deze technologie potentieel de wereld kan veranderen, vergelijkbaar met de manier waarop het internet dat gedaan heeft. Recruiters zullen dus creatieve strategieën moeten creëren om geschikte kandidaten op het vlak van blockchain voor zich te winnen. Daar ligt een flinke uitdaging.'

Ondanks de enorme belangstelling, wordt er nog maar weinig bijscholing georganiseerd in blockchaintechnologie. Fintechplatform B-Hive kondigde wel al aan dat het samen met de Vlaamse universiteiten en business schools workshops rond het thema zou uitwerken.