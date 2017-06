IBM gaat blockchainnetwerk voor KBC bouwen

Vorig jaar testte KBC bij enkele van haar klanten al een pilootproject om op basis van Blockchain internationale handelsverrichtingen beter te kunnen opvolgen. "Die test was positief", licht Rudi Peeters, CIO van KBC, toe. "We hebben dan ook besloten om dat project verder te zetten, maar ook om buiten de eigen landsgrenzen te kijken. We zijn op zoek gegaan naar een paar buitenlandse banken om mee in het project te stappen."

Naast KBC, maken nu ook Rabobank, Deutsche Bank, HSBC, Natixis, Société Générale en Unicredit deel uit van het consortium dat de Digital Trade Chain zal gaan aanbieden.

"Aan IBM hebben we gevraagd om dat blockchainnetwerk op een geïndustrialiseerde manier te gaan ontwikkelen", vertelt Peeters. Het netwerk zal gebouwd worden op Hyperledger Fabric v1.0.0, een publieke cloud-dienst die duizend transacties per seconde zal kunnen uitvoeren. IBM verwacht dat het systeem eind dit jaar operationeel zal zijn.

Eerder lanceerde KBC ook al een proefproject dat gebruik maakt van blockchain-technologie om de authenticiteit van KBC-documenten na te gaan. "Mogelijk gaan we die dienst in een volgende fase ook integreren binnen de Digital Trade Chain, want bij de handelstransacties komen natuurlijk ook nog een pak documenten kijken", vertelt Peeters.

"We zijn ervan overtuigd dat Blockchain een substantiële impact zal hebben op onze werking. We zijn daar dan ook intensief mee aan het experimenteren, ook intern. Zo zie ik zeker nog toepassingen van Blockchain bij onze verzekeringen en budgeteringen."