Bosch en Daimler gaan zelfrijdende wagens testen

Daimler AG, het bedrijf achter Mercedes-Benz, en onderdelenfabrikant Bosch beginnen volgend jaar met een testprogramma rond zelfrijdende wagens. Het zal gaan om voertuigen uit de Mercedes S- en B-klasse waarbij Daimler de voertuigen en testfaciliteiten voorziet. Bosch verzorgt onder meer de sensoren.

De twee willen via een app van Daimler gratis ritten aanbieden in Silicon Valley. Waar dat precies zal zijn is niet bekend gezien de gesprekken met lokale besturen nog lopen. Wel zou er in de wagen nog steeds een stuur zitten en een bestuurder aanwezig zijn om over te nemen wanneer het fout gaat.

Daimler en Bosch werken al sinds 2017 nauw samen rond zelfrijdende wagens. Op haar Connected World conferentie dit voorjaar liet een topman van Bosch nog weten dat hij een level 5 zelfrijdende wagen (die zonder menselijke tussenkomst volledig autonoom rijdt) tegen 'begin volgend decennium' verwacht. Daar toonden beide bedrijven al een eerste oplossing rond autonoom parkeren.

Hoeveel ritten of wagens het huidige testprogramma zal omvatten is niet bekend. Wel weten we dat het pilootproject op het Nvidia DRIVE Pegasus platform zal draaien. Bosch werkt momenteel ook nauw samen met Nvidia voor een systeem dat alle informatie in een wagen verwerkt met het oog op zelfrijdende mogelijkheden.

De keuze voor Silicon Valley is misschien vreemd voor twee Duitse bedrijven. Maar de twee werken wel specifiek rond de technologie in Stuttgard en Californië. En gezien ook Waymo (van Alphabet) en Uber in de regio experimenteren, kan dat de benadering van lokale overheden misschien vergemakkelijken.