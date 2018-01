Weg met de eID-lezer: inloggen op overheidstoepassingen voortaan ook mogelijk met Itsme-app

Itsme werd vorig jaar gelanceerd door een consortium van zeven bedrijven uit de bank- en telecommunicatiesector (Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC/KBC, ING, Orange Belgium, Proximus en Telenet). De overheid sloot zich erbij aan.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat inloggen op overheidsdiensten al bij de lancering van Itsme in mei vorig jaar mogelijk moest zijn, maar die deadline werd niet gehaald. Data News-hoofdredacteur Kristof Van der Stadt noemde dat toen 'een verhaal van gemiste kansen'.

Nu wordt het bestaande aanbod 'digitale sleutels', die toegang geven tot de verschillende online overheidsdiensten, alsnog uitgebreid met de Itsme-app. Wie zijn pensioen, beroepsloopbaan of belastingaangifte wil nakijken, heeft voortaan dus niet per se nog een eID-lezer nodig. De app geeft je toegang tot alle online overheidsdiensten, zowel op federaal, gewestelijk als gemeentelijk niveau, klinkt het.

"Met de lancering van deze nieuwe gratis identificatiemogelijkheid willen we de drempel voor het gebruik van online overheidstoepassingen verder verlagen", zegt Alexander De Croo, minister van Digitale Agenda. "Dankzij itsme krijgt de burger nu waar en wanneer hij wil toegang tot allerlei overheidstoepassingen. Deze belangrijke stap kadert in ons streven naar modernisering en digitalisering van onze diensten voor de burger en voor bedrijven."

Hoe?

Zodra de app is geïnstalleerd, moet de identiteit van de gebruiker worden gecontroleerd. Voor deze eerste en eenmalige stap moet de gebruiker zijn identiteit online verifiëren en deze verbinden met zijn smartphone. Dit kan op twee manieren: via een van de banken die partner zijn van itsme door middel van de digipass en bankkaart, of via het online loket van itsme door middel van de elektronische identiteitskaart.

Vanaf dan kan je inloggen op iedere website of toepassing die itsme ondersteunt, door de app te openen op je smartphone en te bevestigen met je persoonlijke code of je vingerafdruk.

Beveiliging

"De beveiliging van de identiteit van de gebruiker is voor ons een topprioriteit", aldus Ben Smeets, Directeur-Generaal Digitale Transformatie. "Met deze nieuwe oplossing bieden we de burger alle vereiste veiligheidsgaranties bij het gebruik van de digitale toepassingen van de overheidsdiensten. We combineren gebruiksgemak met de betrouwbaarheid en veiligheid van onze identiteitskaart."

In 2017 werd 42,7 miljoen keer ingelogd via het federaal authenticatiesysteem, een stijging van 28,6 procent ten opzichte van 2016. De lancering van de nieuwe 'MyPension'-site had daar veel mee te maken. De meest gebruikte digitale sleutel is nu nog met stip de eID, vandaag goed voor 72,2 procent van alle authenticaties.

De app itsme zelf werd meer dan 125.000 keer geactiveerd. Nu men die ook kan gebruiken als authenticatie voor overheidstoepassingen, zal dat aantal wellicht flink de hoogte ingaan.

