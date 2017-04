De Ubuntu smartphone is dood

Canonical en Ubuntu oprichter Mark Shuttleworth meldt in een blog post dat zijn bedrijf na zeven jaar ontwikkelen stopt met Unity 8, een poging om dezelfde Ubuntu user interface over verschillende toestellen te gebruiken. Daarmee eindigt ook meteen alle werk om een mobiel besturingssysteem te maken voor de openbron distro. Voor de desktopversie keert het bedrijf terug naar GNOME, dat niet in gevaar is.

Shuttleworth schrijft op de website van het bedrijf dat hij zich heeft vergist in de kansen voor Ubuntu. De industrie blijft liever bij de systemen die mensen kennen dan over te stappen op nieuwe systemen, ook als die beter zijn, aldus Shuttleworth. "In de gemeenschap wordt ons werk gezien als fragmentatie, niet innovatie," schrijft hij. ''Wat ons team heeft afgeleverd, is mooi, bruikbaar en stevig, maar ik respecteer dat de markt en de gemeenschap uiteindelijk beslissen welke producten groeien en welke verdwijnen.'' Mobiele Ubuntu werd uiteindelijk niet commercieel vatbaar gezien.

Volgens techsite The Register heeft Canonical ondertussen de helft van het Unity team ontslagen. Shuttleworth zou zijn bedrijf stroomlijnen terwijl hij op zoek gaat naar potentiële externe investeerders. De beslissing om Unity te schrappen zou ook in die strategie passen. Canonical gaat zich met Ubuntu nu meer richten op de cloud en op het internet der dingen. Een groot deel van de publieke en private clouds draaien al op Linux, vaak Ubuntu of RedHat, en het bedrijf verdient dan ook het meeste van zijn geld met ondersteuning van enterprise klanten die Ubuntu in hun datacenters willen draaien.